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Авторский тур
7 дней
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: г. Южно-Сахалинск
15 авг в 10:00
136 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каникулы на Сахалине
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 129 218₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 авг в 10:00
15 сен в 10:00
99 908₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 95 719₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
от 125 448₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ННаговицына9 января 2024Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ЕЕлена27 сентября 2023Тур "Знакомство с Сахалином "Прекрасный тур, очень повезло с погодой,солнце, сопки, чистый воздух.. Всё смогли увидеть. . и Птичий Мыс, и
- ССергей12 сентября 2023Увлекательное путешествие в удивительный край. Всем рекомендую - получите массу позитивных эмоций и встретите интересных людей! Огромное спасибо нашему гиду -
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ААндрей10 сентября 2023Тур на Итуруп и СахалинУдобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета. Вкусная еда с дополнительным местным
- ААлина25 августа 2023Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все места посетили, которые были
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «7-дневные туры»
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