Экскурсионные туры на неделю в Южно-Сахалинск

Найдено 11 туров в категории «7-дневные туры» в Южно-Сахалинске, цены от 32 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономический тур по Сахалину
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: г. Южно-Сахалинск
15 авг в 10:00
136 000 за человека
Каникулы на Сахалине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каникулы на Сахалине
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 89 000 за человека
Знакомство с Сахалином
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000 за человека
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 129 218 за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 авг в 10:00
15 сен в 10:00
99 908 за человека
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 95 719 за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Шикотан и Итуруп
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
от 125 448 за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000 за человека
Новый год на Сахалине
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500 за человека
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 32 400 за человека
Сахалин на максимум. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Новый год на Сахалине
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Знакомство с Сахалином
    Тур "Знакомство с Сахалином "Прекрасный тур, очень повезло с погодой,солнце, сопки, чистый воздух.. Всё смогли увидеть. . и Птичий Мыс, и
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    бухту Тихая, где нас вкусно покормили обедом из море продуктов… это и Охотское море, и озеро Буссе. . где собирали гребешков, устриц, крабов, морских ежей. . Всё очень запомнится на долго и конечно знаменитый Маяк. . Всё было очень классно. . Спасибо всем организаторам тура. . гиду Галине, водителям Алексею и Сергею за интересные рассказы об истории и природе Сахалина. . Будем всем знакомым рекомендовать это замечательное путешествие на остров Сахалин…

  • С
    Сергей
    12 сентября 2023
    Знакомство с Сахалином
    Увлекательное путешествие в удивительный край. Всем рекомендую - получите массу позитивных эмоций и встретите интересных людей! Огромное спасибо нашему гиду -
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    Винокуровой Татьяне! Мега- профессионал своего дела: все было интересно и позитивно, окружила нас заботой и вниманием. При выборе тура требуйте, обязательно, её в качестве вашего сопровождающего!

  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Тур на Итуруп и Сахалин
    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета. Вкусная еда с дополнительным местным
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    колоритом - морепродукты и икра - элемент гастрономического туризма, необходимый атрибут для ознакомления с этими краями. Замечательные гиды - фанаты своего дела. Водители, которые довозят в труднодоступные места благодаря своему профессионализму и проверенной технике. Спасибо всем организаторам тура!

    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелетаУдобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета
  • А
    Алина
    25 августа 2023
    Гастрономический тур по Сахалину
    Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все места посетили, которые были
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    указаны в программе, даже увидели нерест рыб (хотя это не планировалось:), в свободное время с удовольствием погуляли по Южно-Сахалинску и посетили городской парк (тоже очень понравился!) Остались только положительные впечатления!! Единственное пожелание (чисто моё мнение) - можно было бы заменить морскую рыбалку на посещение маяка Анива, т. к. во время рыбалки многих укачало, поэтому много мы и не рыбачили, а потратили на это мероприятие целый день. А вот маяк Анива посетить бы очень хотелось!

    Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «7-дневные туры»

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Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 11 авторских туров от 32 400 до 136 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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