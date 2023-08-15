Вы побываете на маяке Анива, научитесь ловить устриц, пройдете по экологической тропе и проведете незабываемое время на мысе Птичий. Исполните свою мечту о таком далеком, но прекрасном полуострове!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Южно-Сахалинску
09:00–12:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча рейсов прибывающих из Москвы до 13:00.
14:00 Заселение в гостиницу Mega Palace hotel 4*.
14:30 Обед в ресторане корейской кухни. Знакомство с группой.
15:30–17:30 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.
Гастрономический тур на озеро Буссе
Завтрак.
09:00 Отправление на экскурсию.
11:00 Прибытие на озеро Буссе.
Получения экипировки, инструктаж по технике безопасности, выход на озеро на катамаране по 8 человек, сбор и дегустация устриц.
Горячий обед (горячее, морепродукты, овощи, чай/кофе, десерт)
15:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Время экскурсии указано приблизительно, оно может меняться в зависимости от отливов и приливов в заливе Анива, а также погодных условий.
Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий
09:00 Отправление на экскурсию.
12:00 Прибытие на мыс Птичий.
12:30 Обед на берегу Охотского моря.
13:30 Экскурсия по мысу Птичий и Великан.
16:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия в бухту Тихую
08:00 Завтрак в гостинице
09:00 Отправление в п. Стародубское.
10:00 Прибытие в п. Стародубское / Янтарное побережье. Сбор янтаря.
10:30 Отправление в п. Взморье.
11:15 Прибытие в п. Взморье. Посещение останков Синтоистского храма – ворот Тории.
11:40 Посещение крабового рынка.
12:30 Прибытие в бухту Тихую.
Экскурсия.
Горячий обед-пикник.
15:30 Отправление в Южно-Сахалинск
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на маяк Анива
Завтрак.
05:30 Отправление в поселок Новиково.
08:30 Прибытие в поселок Новиково. Инструктаж, посадка в лодки.
09:00 Отправление на мыс Анива на моторных лодках (вместимость лодки до 9 пассажиров, не включая капитана лодки).
В процессе прохождения маршрута по воде, в зависимости от погодных условий, мы сделаем несколько остановок по пути на маяк или обратно.
10:30 Прибытие на маяк. Высадка (в случае отсутствия погодных условий для высадки, осмотр маяка производится на лодке).
11:30 Отправление к мысу Белый камень.
12:10 Высадка на мысе Белый камень. Перекус на берегу моря.
13:10 Отправление в п. Новиково.
14:00 Прибытие в точку отправки. Сдача спасательного оборудования, посадка в автобус. Отправление в гостиницу.
17:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время.
Экскурсия на останец Лягушка
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на экскурсию.
09:30 Прибытие к началу экологической тропы.
Прохождение маршрута.
12:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
12:45 Прибытие в гостиницу. Свободное время.
Отъезд
08:00 завтрак в гостинице.
Выезд из гостиницы.
09:00 Отправление на рыбный рынок.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске в номерах категории эконом.
Стоимость тура — 89 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 18 000 руб.
Для заезда 19–25 августа доступны следующие варианты размещения:
- 2 номера твин, стоимость при 1-местном размещении — 110 500 руб. /чел., при 2-местном — 96 000 руб. /чел.
- 3 номера твин-комфорт, стоимость при 1-местном размещении — 112 000 руб. /чел., при 2-местном — 99 000 руб. /чел.
- 3 номера дабл комфорт, стоимость при 1-местном размещении — 112 000 руб. /чел., при 2-местном — 99 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе тура
- Мастер-классы по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Двухместное размещение в гостинице в номерах категории эконом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Одноместное размещение в гостинице - 18 000 рублей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Путешествуя по Сахалину и Курильским островам вам необходимо понимать главное – погода у нас очень не устойчивая. В течение дня у нас может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп. Для того, чтобы путешествие доставило вам максимум удовольствия, мы подготовили для вас рекомендации по обуви, одежде и аксессуарам, которые понадобятся вам на маршруте.
По нашему мнению обувь это самое главное, с чего стоит начать подготовку гардероба в путешествие. Для путешествия по Сахалину и Курильским островам мы советуем вам обратить внимание на следующие виды обуви:
1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Так же она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время экскурсии городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане, в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Если вы путешествуете по Сахалину и Итурупу, кроссовок вам будет достаточно для преодоления любого маршрута из наших сборных туров. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу не больших речек.
3. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице.
Одежда.
1. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
2. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах на Сахалине и Итурупе в жаркую погоду. Так же в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
3. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в не жаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
4. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой не зависимо от того когда и где вы путешествуете. очень хорошо если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
5. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождением маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.
Обратите внимание на то, что головной убор обязательно должен присутствовать в вашем гардеробе во время путешествия.
1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.
3. Спортивная шапка. Шапку мы рекомендуем брать в путешествие в сентябре и октябре. В эти месяца может быть ветрено и во время морских экскурсий на маяк Анива, а также на треккинговых маршрутах без неё не обойтись.
Аксессуары.
1. Солнцезащитные очки. Это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
2. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получит ожог.
3. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон с репеллентами. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
4. Легкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой в все путешествия на нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
5. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены а так же персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
6. Фотоаппарат и пауэр банк. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В программу тура включено страхование от несчастного случая на 1000000 рублей.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Первый день можно сделать содержательней: рекомендую экскурсию в историко-краеведческий музей с экскурсоводом… ваши не тянут на историю про айнов и прочая. В понедельник музей закрыт… можно подвинуть сроки.