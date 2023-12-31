Новый год на Сахалине
плату вы сможете присоединиться к изюминке нашего тура — встрече Нового года на берегу моря, где вас будут ждать шум прибоя, сахалинские морепродукты и фейерверк!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску, празднование Нового года
Встречаемся в аэропорту под время прилета рейсов Москва-Южно-Сахалинск (встречу под иные рейсы согласуем в индивидуальном порядке).
Рекомендуем прилетать накануне, чтобы успеть привыкнуть к новому часовому поясу, мы забронируем вам дополнительную ночь.
Едем в город, заселяемся в отели: Юбилейная, Рубин, Сахалин-Саппоро, Гагарин, c доплатой – Мега Палас 4*, Pacific Plaza Sakhalin 4* (также возможны другие отели по запросу и в зависимости от наличия мест).
Сразу же отправимся на велком-обед в японский ресторан «Хомура», где вас будут ждать блюда от шеф-повара из Японии!
Примерное меню (может меняться в зависимости от меню ресторана): крабовый суп с яйцом, салат Сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс.
Далее нас будет ждать обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску – городу, который назывался ранее Владимировкой и Таехарой. Городу, который на протяжении 40 лет находился во владении соседней Японии.
Мы посмотрим на здание краеведческого музея – это одно из сохранившихся японских зданий. При желании группы, можем его посетить. Увидим музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и узнаем, что Антон Павлович делал на Сахалине.
Посетим мемориальный комплекс Победа и полюбуемся видом на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух».
Выезжаем на празднование Нового года 2024! Мероприятие оплачивается дополнительно – 20 тыс. /чел., на празднике будет до 12 человек.
Хотите ярко и незабываемо отметить встречу Нового 2024 года? Мы подготовили для вас предложение, от которого трудно отказаться! Если вы не боитесь отметить праздник в зимней палатке, в зимнем комбинезоне, со снегом вокруг и на берегу моря, то это тур именно для вас!
Мы поедем на берег моря, где будет установлен новогодний шатер, стол с сахалинскими яствами, налиты шампанское и горячий чай, вас будут ждать праздничные музыка и фейерверк!
Начинаем в 22:00 31 декабря 2023 г., возвращаемся после 03:00 1 января 2024 г.
Снегоходный тур: Мицульский хребет
Завтракаем в отеле, выезжаем из Южно-Сахалинска.
Пересаживаемся в снегоходы, выезжаем к японским тоннелям.
Промчим на снегоходах с ветерком по некогда самой красивой железной дороге, построенной во времена Карафуто.
Конечно же, мы просто обязаны показать вам японские тоннели, которым вот-вот исполнится 100 лет. Каждый из них уникален, и в каждом из них живут призраки «тако-бея». А живописнейшие виды Мицульского хребта окунут вас в настоящую сахалинскую сказку.
Обед (в формате ланч-боксов).
Окончание экскурсии, выезд в Южно-Сахалинск.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск.
Бухта Тихая
07:30 Завтракаем в отеле.
08:00 Выезжаем из Южно-Сахалинска в бухту Тихую.
Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно… Благодаря своим ледопадам, а в народе – просто сосулькам.
Зимой воды мелких ручьев, стекающих с крутых склонов и падая с высоты, замерзают, образуя зрелищные картины – большие и маленькие сосульки высотой до 30 метров в виде разнообразных застывших ледопадов. Также нас встретят хранители бухты – скалы Слоненок и Сфинкс.
По вашему желанию мы можем подняться на пик Смелый, откуда откроется самый умопомрачительный вид на бухту и хребет Жданко, который много миллионов лет назад был вулканом.
Пешая прогулка вдоль Охотского моря займет от 3 до 4 часов. По дороге до бухты мы посетим ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма, а также самый большой на острове крабовый рынок.
Посетим ворота Тории японского периода, крабовый рынок, бухту Тихую, ледопады бухты Тихой.
13:00 Обедаем в бухте Тихая (возможно в формате ланч-боксов).
16:00 Окончание экскурсии, выезд в Южно-Сахалинск.
18:00 Возвращаемся в Южно-Сахалинск.
Подледная рыбалка или крабалка
Сегодня для вас на выбор:
- Подледная рыбалка на рыбу:
07:30 Завтракаем в отеле.
08:00 Выезжаем на рыбалку.
09:00-09:30 Прибываем на место рыбалки.
10:00 Выходим на подледную рыбалку, а после нее – пожарим пойманную рыбу на льду.
На зимней рыбалке вы ощутите себя настоящим рыболовом. Только представьте, как из ледяной лунки вы вытаскиваете пахнущую огурцами, серебристую корюшку, или огромную и тяжелую навагу, либо же самую вкусную селедочку. А затем, прямо здесь – на льду, пойманная только что рыбка зашкварчит на сковородке… Потекли слюнки? Тогда быстрее на рыбалку!
13:00 Обедаем на базе отдыха.
14:00 Продолжаем подледную рыбалку.
17:00 Выезжаем в Южно-Сахалинск.
ИЛИ
- Крабалка:
09:00 Завтракаем в отеле.
10:00 Выезжаем на крабалку.
Интересно, сколько эмоций можно испытать, вытаскивая из подо льда настоящего живого краба?! Здесь же его сварить и съесть. Причем сварить надо правильно! Так, чтобы вкус свежего краба навсегда вам запомнился. Мы уверены, что этот день вы не забудете никогда!
13:00 Обедаем на льду, варим пойманного краба, варим уху или химультан. На столе нас будут ждать корейские салатики и закуски и, конечно же, горячий сахалинский чай с вкусняшками.
14:00 Продолжаем крабалку.
16:00 Выезжаем в г. Южно-Сахалинск.
17:30-18:00 Прибываем в Южно-Сахалинск.
Этнодеревня, катание на собачьих упряжках
08:00 Завтракаем в отеле.
08:30 Выезжаем из Южно-Сахалинска в этно-деревню.
10:00-14:00 Знакомимся с собаками, инструктаж, катаемся на упряжках, стреляем из лука.
Во время этого путешествия мы посетим настоящую айнскую этнодеревню. В деревне мы познакомим вас с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось.
Вы посетите мастерскую и заберёте на память настоящий оберег из оленьего рога.
Познакомитесь и покатаетесь в настоящей собачьей упряжке. Каждый гость будет самостоятельно управлять собачьей упряжкой от 6 до 12 собак на расстоянии 1 км.
Вас ждут традиционные развлечения: стрельба из лука, метание северных городков, метание хорея на тынзянь.
В столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем.
13:00 Обедаем в этнодеревне.
14:00 Окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.
15:30 Прибываем в Южно-Сахалинск, после чего у вас будет свободное время.
Для желающих продлить свое путешествие, мы можем забронировать дополнительные дни и предложить индивидуальную программу.
Рыбный рынок, трансфер в аэропорт
08:00 Завтракаем в отеле.
09:00 Сдаем номер, выезжаем из отеля.
09:15-11:00 Посещаем рынок морепродуктов, где вам упакуют рыбу и икру в термопакеты, сувенирные лавки.
11:00 Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска (время примерное, ориентируемся на вылет рейсов Южно-Сахалинск-Москва).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Южно-Сахалинска.
Варианты проживания
Отель Юбилейная
Отель расположен в городе Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного курорта «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью.
Все номера гостиницы Юбилейная оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.
Отель Рубин 3
В этом отеле, декорированном в традиционном стиле, работает спа-салон, круглосуточно открытая стойка регистрации и английский паб. Отель находится в центре города, в деловом районе, всего в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска.
Снаружи отель оформлен в восточном стиле, в декоре номеров использованы теплые тона, установлена классическая мебель и кожаные диваны.
В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном и просторная ванная комната с банными халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В пабе «Мишка» подают блюда европейской и американской кухни, а в баре можно выпить любимый напиток. Гости могут также самостоятельно готовить на полностью оборудованной кухне.
Сахалин Саппоро
К услугам гостей отеля, расположенного в центре города Южно-Сахалинск, в 5 минутах ходьбы от мэрии и площади Ленина, тренажерный зал и номера с кондиционером и холодильником.
Все номера отеля «Сахалин Саппоро» оформлены в классическом стиле и имеют спутниковое телевидение. Также в каждом номере в вашем распоряжении чайник и тапочки в ванной комнате.
Отель Гагарин
Отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей.
В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак шведский стол.
Мега Палас Отель 4* (с доплатой)
Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе».
На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo. Гости могут посетить караоке-бар Duke.
Отель Пасифик Плаза Сахалин 4* (с доплатой)
Отель находится на главной улице Южно-Сахалинска – проспекте Мира. К услугам гостей отеля номера с кондиционером и фитнес-центр.
В их собственной ванной комнате предоставляются банные халаты и тапочки.
В современном кафе Aromas сервируется завтрак шведский стол, а в ресторане Valentine’s подаются блюда европейской и азиатской кухни.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Всю экскурсионную программу вас сопровождает опытный гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в отеле: Юбилейная, Рубин, Сахалин-Саппоро, Гагарин, c доплатой — Мега Палас 4*, Pacific Plaza Sakhalin 4* (также возможны другие отели по запросу и в зависимости от наличия мест), цена дана на одного человека при двухместном размещении.
- Завтраки в отеле и 5 обедов
- Новогодний ужин на берегу моря
- Снаряжение для рыбалки/крабалки предоставляется
- Снаряжение для катания на снегоходах предоставляется
- Что не входит
- Билеты из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Одноместное размещение, цена — по запросу
- Ужины
- Личные расходы
- Встреча Нового года на берегу Охотского моря — 20 тыс. руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какую важную информацию о туре мне следует знать?
Рекомендуем прилетать накануне, чтобы успеть привыкнуть к новому часовому поясу, мы забронируем вам дополнительную ночь.
Порядок экскурсий может меняться при сохранении всей программы.
Тур пройдёт в группе от 3 до 6 человек.
Время в программе указано приблизительное.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору