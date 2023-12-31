1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску, празднование Нового года

Встречаемся в аэропорту под время прилета рейсов Москва-Южно-Сахалинск (встречу под иные рейсы согласуем в индивидуальном порядке).

Рекомендуем прилетать накануне, чтобы успеть привыкнуть к новому часовому поясу, мы забронируем вам дополнительную ночь.

Едем в город, заселяемся в отели: Юбилейная, Рубин, Сахалин-Саппоро, Гагарин, c доплатой – Мега Палас 4*, Pacific Plaza Sakhalin 4* (также возможны другие отели по запросу и в зависимости от наличия мест).

Сразу же отправимся на велком-обед в японский ресторан «Хомура», где вас будут ждать блюда от шеф-повара из Японии!

Примерное меню (может меняться в зависимости от меню ресторана): крабовый суп с яйцом, салат Сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс.

Далее нас будет ждать обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску – городу, который назывался ранее Владимировкой и Таехарой. Городу, который на протяжении 40 лет находился во владении соседней Японии.

Мы посмотрим на здание краеведческого музея – это одно из сохранившихся японских зданий. При желании группы, можем его посетить. Увидим музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и узнаем, что Антон Павлович делал на Сахалине.

Посетим мемориальный комплекс Победа и полюбуемся видом на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух».

Выезжаем на празднование Нового года 2024! Мероприятие оплачивается дополнительно – 20 тыс. /чел., на празднике будет до 12 человек.

Хотите ярко и незабываемо отметить встречу Нового 2024 года? Мы подготовили для вас предложение, от которого трудно отказаться! Если вы не боитесь отметить праздник в зимней палатке, в зимнем комбинезоне, со снегом вокруг и на берегу моря, то это тур именно для вас!

Мы поедем на берег моря, где будет установлен новогодний шатер, стол с сахалинскими яствами, налиты шампанское и горячий чай, вас будут ждать праздничные музыка и фейерверк!

Начинаем в 22:00 31 декабря 2023 г., возвращаемся после 03:00 1 января 2024 г.