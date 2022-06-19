1 день

Южно-Сахалинск, обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

14:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).

Экскурсия по краеведческому музею погрузит вас в эпоху четырех правлений и познакомит с основными культурами Сахалина.

Ознакомительная программа по городу.

Мы покажем основные достопримечательности островной столицы: мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровая площадка ГК «Горный воздух», аллея Славы и др.

18:00 Приветственный ужин по-сахалински.

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.

На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам.

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь.

Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Cамостоятельное возвращение в гостиницу.

Отдых.