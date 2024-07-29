Мини-группа
до 1 чел.
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
1 июн в 06:00
7 июн в 06:00
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Присоединяйтесь к уникальному джип-туру по загадочным местам Сахалина. Впечатляющие виды и удивительные природные формы ждут вас
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
24 апр в 09:00
25 апр в 09:00
32 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Джип тур на мыс Евстафия и голубые озера
Откройте для себя захватывающий мир Сахалина! Джип тур на мыс Евстафия и голубые озера подарит вам незабываемые впечатления и уникальные виды
Начало: Забираю с адреса
«Важная информация: Джип экскурсия, одежда по погоде, еда с собой, по договоренности можем приготовить обед (в стоимость не входит)»
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
38 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина29 июля 2024Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто28.07.24 Отличная экскурсия! Потрясающие, заботливые гиды, которые знают и любят Сахалин. Программа экскурсии более чем насыщенная. Мы посетили все возможные точки
- OOlya13 июля 2024Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам КарафутоОчень интересно! Спасибо большое гиду Юрию за такую незабываемую экскурсию на м. Крильон! Наверно, это самое яркое впечатление о Сахалине!! Отдельное спасибо за вкусный шашлык, чай и домашний брусничный пирог!!! Рекомендую!!!
- ГГалина16 июня 2024Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам КарафутоУвидели много: от красивых видов др мастерства наших водителей! Плохо, что не увидели Японию из-за тумана, но настойчивое предложение подключить
- ВВалентина9 января 2023Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Путешествие в июнеВсе прошло замечательно! Природа просто шикарная, от красоты дух захватывает! И до всех этих чудес было очень комфортно добираться на
- ММарина28 октября 2022Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Путешествие в июнеДоброго времени суток всем))) Были на Сахалине с 2-13 октября 2022 очень все понравилось)))) шикарный отдых,шикарная организация)) Все ещё головой
- ТТатьяна26 октября 2022Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Путешествие в июнеВ дополнение. Отель на Итурупе (Касатка) наоборот оказался лучше, чем я предполагала. Вообще путешествие по Итурупу оставило очень хорошее впечатление и по сервису, и по природным достопримечательностям, в т. ч. купальням.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Джиппинг»
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