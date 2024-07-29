Покататься на джипах в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Южно-Сахалинске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Джиппинг
15 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
1 июн в 06:00
7 июн в 06:00
14 000 ₽ за человека
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Джиппинг
11 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Присоединяйтесь к уникальному джип-туру по загадочным местам Сахалина. Впечатляющие виды и удивительные природные формы ждут вас
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
24 апр в 09:00
25 апр в 09:00
32 000 ₽ за экскурсию
Джип тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озера
Джиппинг
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Джип тур на мыс Евстафия и голубые озера
Откройте для себя захватывающий мир Сахалина! Джип тур на мыс Евстафия и голубые озера подарит вам незабываемые впечатления и уникальные виды
Начало: Забираю с адреса
«Важная информация: Джип экскурсия, одежда по погоде, еда с собой, по договоренности можем приготовить обед (в стоимость не входит)»
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
38 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    29 июля 2024
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    28.07.24 Отличная экскурсия! Потрясающие, заботливые гиды, которые знают и любят Сахалин. Программа экскурсии более чем насыщенная. Мы посетили все возможные точки
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    маршрута: лежбище сивучей в Невельске, действующий маяк на мысе Крильон, японские казармы и катакомбы, заброшенный маяк «корову», Коврижку, заброшенный маяк на мысе Кузнецова, пообедали с видом на водопады, лошадиную ферму с медведем Лёшей, которого покормили яблочками, видели выброшенные на мель корабли, грациозные заплывы сивучей. Нерпы, серые цапли, бакланы сопровождали нас в течение всей дороги по побережью Японского моря. На обратном пути встретили лисичку и успели посмотреть на закат в Невельске. На любой точке маршрута было время погулять и нафотографироваться вдоволь. Я уверена, что не упомянула ещё многое из того, что мы видели на данном маршруте, но и этого описания достаточно, чтобы понять, насколько день будет насыщенным на приключения и эмоции. P.S. Гиды заботятся о вашем комфорте и эмоциях, которые вы получите от поездки. Пожалуйста, не забывайте предупреждать их о каких-то ограничениях в диете (аллергии, вегетарианство), чтобы обед был вкусным и для вас. P.P.S. Если вас сильно укачивает в транспорте, то запасайтесь таблеточками от укачивания и пакетиками. P.P.P.S Оно того стоит!

  • O
    Olya
    13 июля 2024
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    Очень интересно! Спасибо большое гиду Юрию за такую незабываемую экскурсию на м. Крильон! Наверно, это самое яркое впечатление о Сахалине!! Отдельное спасибо за вкусный шашлык, чай и домашний брусничный пирог!!! Рекомендую!!!
  • Г
    Галина
    16 июня 2024
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    Увидели много: от красивых видов др мастерства наших водителей! Плохо, что не увидели Японию из-за тумана, но настойчивое предложение подключить
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    роуминг не давало забыть, что страна восходящего солнца совсем рядом))))) Прекрасная экскурсия!!!! Очень интересно!!!! Без небольших придирок не смогу…. Очень хотелось бы, что проводники немножечко рассказывали историю. P.S. Спасибо отдельное за ОЧЕНЬ вкусный шашлык….. P. P. S. Приморский край (Артем) будет всем рекомендовать.

  • В
    Валентина
    9 января 2023
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Путешествие в июне
    Все прошло замечательно! Природа просто шикарная, от красоты дух захватывает! И до всех этих чудес было очень комфортно добираться на
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    внедорожниках с интересными и отзывчивыми гида! Никакая непогода была нипочём, все успели посмотреть, по всем пещерам пролазили, получили максимум от поездки! Очень понравилось катание на снегоходах и источники на вулкане Баранского! Везли не только по программе тура, но и по городу и покушать и открытки на почте отправить, даже успели заскочить на плато Янкито, хотя его в программе не было, но очень хотелось посмотреть! Зимой особая прелесть в этих местах, пробираться сквозь сугробы по колено, взбираться на скользкие холмы, попасть в бурю - это все как вишенка на торте прекрасной природы. Туристов в это время самое нужное количество - достаточно чтобы встречаться, делиться и обмениваться впечатлениями, но в тоже время никто друг другу не мешает и не пересекается, тем самым не нарушая ощущение нетронутости и изоляции.

  • М
    Марина
    28 октября 2022
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Путешествие в июне
    Доброго времени суток всем))) Были на Сахалине с 2-13 октября 2022 очень все понравилось)))) шикарный отдых,шикарная организация)) Все ещё головой
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    и памятью там))) Если есть у кого-то возможность съездить обязательно посетите эти волшебные места и особенно хотя бы один из Курильских островов (Итуруп) Сказочный остров,впечатления и воспоминания до сих пор не покидают))) Люди замечательные,с погодой повезло))) Не жалейте времени и денег -путешествуйте)) Огромное и большое спасибо Юличке Редчиной за помощь в такое незабываемое путешествие что нас отправила))) Всем Здоровья???

  • Т
    Татьяна
    26 октября 2022
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Путешествие в июне
    В дополнение. Отель на Итурупе (Касатка) наоборот оказался лучше, чем я предполагала. Вообще путешествие по Итурупу оставило очень хорошее впечатление и по сервису, и по природным достопримечательностям, в т. ч. купальням.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Джиппинг»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
  2. Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
  3. Джип тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озера
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в апреле 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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