А Алексей Путешествие к природному парку "Мыс"Великан " читать дальше до мыса Птичий, сопроводил пешком до мыса Великан и обратно. Подробно рассказ об окружающей природе, достопримечательностях и жизни Острова. И конечно же, показал такие виды, которые останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное! Если ещё доведется побывать на этом чудесном Острове, то за путешествиями буду обращаться только сюда! Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез

К Киршина Путешествие к природному парку "Мыс"Великан " Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую

И Игорь Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрь читать дальше дорога прошла комфортно и безопасно. Сам маяк Анива однозначно стоит того, не уверен, что хоть где-то ещё в России можно увидеть такой "Форд Баярд". В состав экскурсии входит питание, поэтому о еде можно не беспокоиться, при желании вам даже фильтр-кофе сделают. А вот одежда нужна удобная, как и обувь - маяк место повышенной опасности, помните об этом. Интересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы

М Марина Путешествие к природному парку "Мыс"Великан " Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!

Н Наталья Хребет Жданко - спящий дракон читать дальше туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту. В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на

О Ольга Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто Совершенно невероятная поездка. Долгая, трудная. Но тем круче ощущение, что у нас все получилось! Мы достигли мыса Крильон! Спасибо ребятам Николаю, Никите и Илье за профессионализм и взаимовыручку, настоящая команда!

У Ускова Мыс Евстафия и Бирюзовые озера Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!

А Андрей Хребет Жданко - спящий дракон читать дальше Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят! Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.

С Сергей Хребет Жданко - спящий дракон Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.