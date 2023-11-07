1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
«Мы проведем восемь часов в окружении уникальной островной природы»
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
«Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы, в котором тишину лишь изредка нарушают шум волн и крики чаек»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
«Об экскурсии Мыс Великан – одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального значения»
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
«А еще через десять километров выезжаем на черный вулканический песок мыса Евстафия»
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
«Мы поднимемся на самый старый действующий маяк на Сахалине, который был основан в 1894 году, побываем в городе Невельске, в черте которого увидим уникальное природное явление, которое есть всего в трёх точках мира, – лежбище сивучей»
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
14 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
«🏔 Мицульский — хребет, входит в цепь Западно-Сахалинских гор»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
«Отправляемся вместе с вами в бухту Тихая — живописнейшее место Сахалина, где можно услышать только морской прибой и крики чаек»
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Лягушка»: Мистика и Природа Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие к скальному останцу «Лягушка», где каждый камень хранит тайну
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
«Важная информация• Программа подойдёт путешественникам, любящим природу и интересующихся историей и культурой»
Расписание: Любой день недели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
«Лагуна Буссе, расположенная в Корсаковском районе, не только славится своей неповторимой природной красотой, но и является настоящей кладовой для гурманов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 ноября 2023Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
- ККиршина20 октября 2023Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
- ИИгорь5 октября 2023Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрьИнтересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
- ММарина26 сентября 2023Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
- ННаталья19 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВ августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
- ООльга8 сентября 2023Совершенно невероятная поездка. Долгая, трудная. Но тем круче ощущение, что у нас все получилось! Мы достигли мыса Крильон! Спасибо ребятам Николаю, Никите и Илье за профессионализм и взаимовыручку, настоящая команда!
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- ААндрей5 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВсе было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
- ССергей4 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконОгромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
- ЕЕлена28 августа 2023Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Природа и пейзажи»
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