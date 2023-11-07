Познавательные экскурсии на природе в Южно-Сахалинске

Найдено 9 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Южно-Сахалинске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
«Мы проведем восемь часов в окружении уникальной островной природы»
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за человека
Бухта тиха + клоковский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
«Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы, в котором тишину лишь изредка нарушают шум волн и крики чаек»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000 за всё до 3 чел.
Тур на мыс Великан
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
«Об экскурсии Мыс Великан – одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального значения»
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
«А еще через десять километров выезжаем на черный вулканический песок мыса Евстафия»
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
🛣 Джиппинг
Групповая
15 часов
3 отзыва
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
«Мы поднимемся на самый старый действующий маяк на Сахалине, который был основан в 1894 году, побываем в городе Невельске, в черте которого увидим уникальное природное явление, которое есть всего в трёх точках мира, – лежбище сивучей»
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
14 000 за человека
Приключения на снегоходах
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
«🏔 Мицульский — хребет, входит в цепь Западно-Сахалинских гор»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800 за человека
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
«Отправляемся вместе с вами в бухту Тихая — живописнейшее место Сахалина, где можно услышать только морской прибой и крики чаек»
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000 за всё до 3 чел.
Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Лягушка»: Мистика и Природа Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие к скальному останцу «Лягушка», где каждый камень хранит тайну
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
«Важная информация• Программа подойдёт путешественникам, любящим природу и интересующихся историей и культурой»
Расписание: Любой день недели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур Лагуна Буссе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
«Лагуна Буссе, расположенная в Корсаковском районе, не только славится своей неповторимой природной красотой, но и является настоящей кладовой для гурманов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
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    до мыса Птичий, сопроводил пешком до мыса Великан и обратно. Подробно рассказ об окружающей природе, достопримечательностях и жизни Острова. И конечно же, показал такие виды, которые останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное! Если ещё доведется побывать на этом чудесном Острове, то за путешествиями буду обращаться только сюда!

  • К
    Киршина
    20 октября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
  • И
    Игорь
    5 октября 2023
    Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрь
    Интересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
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    дорога прошла комфортно и безопасно. Сам маяк Анива однозначно стоит того, не уверен, что хоть где-то ещё в России можно увидеть такой "Форд Баярд". В состав экскурсии входит питание, поэтому о еде можно не беспокоиться, при желании вам даже фильтр-кофе сделают. А вот одежда нужна удобная, как и обувь - маяк место повышенной опасности, помните об этом.

  • М
    Марина
    26 сентября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
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    туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.

  • О
    Ольга
    8 сентября 2023
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    Совершенно невероятная поездка. Долгая, трудная. Но тем круче ощущение, что у нас все получилось! Мы достигли мыса Крильон! Спасибо ребятам Николаю, Никите и Илье за профессионализм и взаимовыручку, настоящая команда!
  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • А
    Андрей
    5 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
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    Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят!

  • С
    Сергей
    4 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
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    благодарности непосредственно нашему гиду, Сергею! Сергей, Вы супер, с Вами было легко, интересно и увлекательно! Замечательно, когда у человека есть чувство юмора, в запасе интересные рассказы! Рекомендую ребят всем, кто планирует путешествие на Сахалин.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
  2. Бухта тиха + клоковский водопад
  3. Тур на мыс Великан
  4. Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
  5. Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
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