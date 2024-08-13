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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Обзорная экскурсия по городу. Корейский ресторан
Сегодня день знакомств.
Наша основная задача — перестроиться на новый часовой пояс.
Мы встретим вас в аэропорту ко времени прилета (рекомендуемое время до 13:00).
После заселения в гостиницу и обеда, мы отправимся на обзорную пешую экскурсию по городу.
Экскурсовод-краевед поведает вам о японском прошлом Сахалина, покажет сохранившиеся японские памятники и достопримечательности центра города (длительность экскурсии 3 часа).
Пешая экскурсия на свежем воздухе помогает сохранить бодрость, что важно для адаптации к новому часовому поясу, а истории о прошлом острова помогут лучше понять его настоящее с нотками Японской культуры.
Вечером (около 19:00) отправимся в один из японских ресторанов.
Мы забронируем для вас столик заранее.
Питание: нет.
Проживание: хостел или гостиница (по доплате).
Расстояние на автобусе: 11 км.
Общий трек пешего маршрута: до 3 км.
Морская прогулка на маяк Анива
Едем в с. Новиково к японскому ковшу.
Грузимся в лодки вместе с рюкзаками и идём на маяк.
Лодка с вещами причалит на разгрузку к мысу Мраморный с одним из гидов, а вы отправитесь осматривать маяк.
На самом маяке проведем около часа.
Сделаем сотни атмосферных фото, полюбуемся бурными волнами на месте пересечения вод Охотского моря и залива Анива и лежбищем морских котиков.
Сам маяк — главная достопримечательность Сахалина, был построен японцами в 1939 году.
Сейчас маяк заброшен, здесь можно встретить разве что чаек и других туристов!
На обратном пути сделаем остановку на мысе Мраморный, где пообедаем и заберемся на ближайшую скалу, а затем отправимся к месту установки лагеря.
После отдыхаем, купаемся в теплом заливе.
Вечер проводим у костра под звездами.
Проживание: палатки двухместные.
Питание: завтрак, перекус, обед и ужин.
Расстояние на лодках: 80 км.
Расстояние на автобусе: 120 км
Пик Крузенштерна или прогулка к прибрежным водопадам
Продолжим наше путешествие с прогулок налегке.
Мы в отдаленном месте Сахалина, куда не доезжают машины, лишь обрывистые берега с водопадами и лодки снующие мимо на маяк.
Варианта прогулок два: вдоль побережья к мысу Слюда и вверх на пик Крузенштерна к вертолетной площадке на высоте 620 м.
В зависимости от вашего желания и физ. формы можно выбрать один из вариантов прогулки.
Рекомендуем конечно сходить вверх.
С хребтов Сахалина открываются потрясающие виды.
Облака цепляются за хребет, с обеих сторон синева моря, а под ногами можно найти поляны спелой ягоды клоповки.
Питание: завтрак, перекус, обед и ужин.
Проживание: палатки двухместные.
Общий трек пешего маршрута: от 6 до 13 км (620м набора) по желанию и физ. подготовке.
Переход на Охотское море, рыбалка
Наш первый переход под рюкзаками будет короткий, всего 4,5 км.
Идем по грунтовке через остров к берегу Охотского моря.
Переход будет несложный но динамичный.
Вдоль нерестовой реки, через мелкие освежающие броды.
Будем наблюдать сахалинское высокотравье и бурлящую в реках рыбу.
Этот маршрут мы пройдем за 1,5-2 часа неторопясь.
Далее разобьём лагерь и займемся рыбалкой и гастрономическими изысками.
В свободное время можно будет погулять по побережью, позагарать или искупаться в море.
Питание: завтрак, обед и ужи.
Проживание: палатки двухместные.
Общий трек пешего маршрута: 4,5 км.
Переход к водопаду
До обеда отдыхаем на нерестовой реке, а ближе к вечеру, как спадет жара — идем к водопаду к креветочным просторам.
В свободное время можно будет порыбачить, прогуляться к лежбищу морских котиков или поискать морских ежей и морской виноград.
Продолжаем много и вкусно есть)
Питание: завтрак, обед и ужин.
Проживание: палатки двухместные.
Общий трек пешего маршрута: 9 км
Охота на креветок
Ждем хорошего отлива и идем ловить креветку.
Её можно есть прямо сырой, но мы конечно сварим большую часть улова.
После обеда пройдемся до ближайшего рыбачьего стана, к нашим друзьям-рыбаками.
Попросим у них краба, если море не штормило, то у них всегда есть пара штук.
И попробуем договориться, чтобы нас довезли завтра на Урале до следующей стоянки.
Если рыбаки не заняты, они всегда подвозят.
Также продолжим добывать вкуснейший морской виноград и готовить рыбку.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Проживание: палатки двухместные.
Общий трек пешего маршрута: до 4 км.
Переход до реки Язевка
Идём вдоль побережья Охотского моря к живописному мысу Евстафия!
Поход плавно перетекает из гастротура в фототур!
Здесь получаются самые красивые фотографии.
Недалеко от мыса Евстафия мы разобьём лагерь на нерестовой речке, на сам мыс прогуляемся налегке.
Ужин у костра на выбор с рыбкой и без!
Переход под рюкзаками — 9 км.
Переход налегке — 4 км.
Проживание — палатки.
Джип тур на мыс Великан. Шашлыки
До обеда, отдых, рыбалка, неспеша собираем лагерь.
В районе 13:00 за нами приезжают внедорожники и везут нас на мыс Великан по потрясающему побережью с множеством смотровых площадок и горным серпантином.
По пути ещё сделаем короткую остановку на мысе Евстафьева, полюбуемся узким мысом, возвышающимся над побережье.
Устанавливаем палатки на стоянке между мысами Птичий и Великан.
На закате прогуляемся на мыс Великан, чтобы сделать потрясающие фото яркого побережья.
Вечер у костра в атмосферном лесу на берегу Охотского моря.
Пожарим шашлыки, думаем к этому моменту вы уже не захотите рыбку.
Проживание: палатки двухместные.
Питание: завтрак, обед, ужин (шашлыки).
Расстояние на внедорожниках: 80 км.
Общий трек пешего маршрута: до 2 км.
Мыс Птичий. Возвращение в Южно-Сахалинск
Утром, по отливу идем искать морепродукты под мысом Великан.
Здесь можно найти морского ежа, набрать морского винограда, понаблюдать за нерпами и актиниями.
Сделать фото под величественными скалами.
Далее идем на мыс Птичий — это одно из самых красивых мест Сахалина.
Вокруг мыса Птичьего стоит гомон чаек.
По отливу можно пробраться к самой главной достопримечательности мыса — Табуретке.
Во второй половине дня садимся на внедорожники и возвращаемся в Южно-Сахалинск.
На этом наше путешествие подходит к концу.
Проживание: хостел.
Питание: завтрак, обед.
Расстояние на внедорожниках: 94 км.
Общий трек пешего маршрута: до 3 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в хостеле в Южно-Сахалинске, на маршруте — проживание в палатках.
Палатки двух- и трехместные, предоставляются от турклуба. По желанию можно взять свою.
Варианты проживания
Хостел
Проживание в уютном хостеле в центре Южно-Сахалинска.
По желанию мы можем увеличить уровнь комфорта до гостиница на выбор по доплате
Outventura Teslin 2х и 3х местные
Будет ставить палатки на побережье залива Анива и Охотского моря.
Палатки 2-х и 3-х местные Outventura Teslin
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту в день начала тура в 13:30
- Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску 3 часа с местным экскурсоводом
- Питание на активной части маршрута
- Все трансферы по программе на автобусе и внедорожниках
- Морская прогулка на маяк Анива
- Проживание в комфортном хостеле или гостинице на выбор (по доплате) - 3 ночи (в начале, середине и конце тура)
- Сопровождение профессиональных гидов
- Предоставление палаток
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Перелет из вашего города и обратно
- Питание в городе
- Аренда личного снаряжения при необходимости (спальник - 400 руб. /сутки, коврик или матрас - 200 руб. /сутки, трекинговые палки - 200 руб. /сутки)
- Покупка сувениров
- Бронирование двух-местных номеров в гостинице на выбор по доплате (увеличение уровня комфорта проживания)
- Трансфер в аэропорт
- Место начала и завершения?
- Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- туристический рюкзак от 70 литров — рюкзак с поясным креплением. Нам придется три дня ходить от 4,5 до 10 км. Рюкзак без поясного крепления в данном случае не подойдет. Удобный рюкзак — залог Вашего хорошего настроения;
- рюкзак должен быть отрегулирован под рост пользователя. Мы поможем отрегулировать рюкзак под Вас перед началом пешего перехода;
- основные ошибки при выборе рюкзака: слабое поясное крепление (гнется в гармошку, не затягивается плотно). Рюкзак должен плотно прилегать к костяшкам таза таким образом, чтобы вес распределялся на ноги и не давил на плечи. Короткая спина, при выборе рюкзака обратите внимание, чтобы пояс не был высоко. Попросите консультанта в магазине подобрать Вам экземпляр по росту. Отсутствие регуляторов: спинка должна регулироваться, также хорошо когда есть стабилизирующие плечевые ремни, они позволяют притянуть рюкзак ближе к спине, чтобы распределить вес;
- прежде, чем покупать рюкзак или брать в аренду, Вы можете проконсультироваться с организаторами клуба. Мы с радостью вам поможем;
- Небольшой штурмовой рюкзак. Подойдет любой рюкзак. Он нужен, чтобы взять с собой воду и кофту на выход. Например, на пик Корнелия. Подойдет школьный рюкзачок для сменки, складной туристический рюкзак или поясная сумка, куда поместится бутылка с водой;
- коврик туристический (каремат) или самонадувающийся матрас. Коврик для йоги не подойдет! Каремат туристический двухслойный дает теплоизоляцию, комфорта от него мало, но спать можно. В данном случае рекомендуем надувной или самонадувающийся матрас он обеспечивает более качественный сон. Основные ошибки: слишком объемные и тяжелые модели. Можно подобрать недорогую модель матраса до килограмма, которая поместится внутрь рюкзака или с легкостью может быть пристегнута сбоку;
- спальник с t-комфорта 0,-5. Обязательно посмотрите температуру комфорта, практически для всех регионов России рекомендуем брать спальник формы кокон с t-комфорта 0,-5.;
- хоба (поппер) или пенка-сидушка. Небольшая пенка с резинкой для спонтанного желания присесть. Нужна, чтобы не сидеть на холодных и грязных поверхностях. Недорогая и очень удобная в эксплуатации;
- трекинговые палки. Убедительная просьба не игнорировать данный пункт. Треккинговые палки очень важная часть снаряжения, они берегут ваши колени, распределяют нагрузку и на отдельных участках обеспечивают Вашу устойчивость на склоне, а следовательно - безопасность. Лыжные палки не подойдут! Палки должны иметь возможность регулировки высоты под ваш рост. Правильно настраивать палки мы научим Вас на старте маршрута;
- удобная треккинговая обувь. Остановите свой выбор на треккинговых ботинках с защитой голеностопа. Это позволит избежать не нужных травм. Также в подобную обувь меньше попадает камней и снега. Обувь выбирайте на 1-1,5 размера больше, это позволит избежать отдавливания пальцев и соответственно боли на спуске. Обязательно разносите свои ботинки перед походом, чтобы избежать мозолей и неприятных сюрпризов. Также рекомендуем обработать обувь водоотталкивающим спреем перед путешествием. Правильно подобранные ботинки - это Ваш комфорт;
- резиновые сапоги, коралки или кроксы. Удобно такие места проходить в резиновых сапогах, или, если Вы не боитесь запачкать ноги, в коралках или кроксах. Также резиновые сапоги или коралки пригодятся при сборе морепродуктов по отливу и просто удобны в формате данного похода;
- лёгкие тапочки. Нужны для прогулок по лагерю, купанию. Если вы берете коралки или кроксы, то тапочки можно не брать;
- купальник и полотенце. Пригодится при купании в теплом заливе Анива. Есть спортивные тонкие полотенца, они занимают мало места и быстро сохнут;
- ветрозащитная, мембранная куртка и дождевик. Погода не предсказуема, поэтому обязательная часть экипировки это ветро- и влаго- защита. Рекомендуем иметь мембранную курточку. Также возьмите дождевик (не самый хлипкий) на случай сильного дождя он сохранит вас сухим;
- одежда. Лето на Сахалине жаркое. Вам пригодятся шорты и футболки для дневного времени, и теплая кофта и штаны на вечер. Стандартный набор: 1-2 трекинговых штанов, шорты, флиска, 2-3 футболки, запас тонких носков и одни теплые носки;
- головной убор: кепка или бафф;
- очки солнцезащитные и солнцезащитный крем (минимум 30ка);
- термос или бутылка под воду. Запас воды минимум 1 литр на человека;
- свисток обычный. Нужен, чтобы предупреждать о своем присутствии медведя. Помогает избежать нежелательных встреч;
- Фонарик налобный. Необходим при передвижении в сумерках, пригодится перед сном в палатке;
- личная посуда: Кружка, ложка, миска. Берем из спец. пластика который выдерживает горячую температуру (в туристических магазинах продается нормальная посуда), либо металлические. Аккуратнее с тонкими металлическими тарелками и кружками, об них можно обжечь пальцы;
- личные лекарства. На группу будет групповая аптечка, но если у вас аллергия или какие-то заболевания возьмите лекарства, которые подходят конкретно Вам. Также рекомендуется иметь личный эластичный бинт или суппорты для колен, особенно если у вас есть проблемы с коленями или голеностопом. Также рекомендуем иметь личных запас мозольных пластырей.
- немного денег на личные расходы;
- хорошее настроение и желание провести поход с удовольствием.
- Во сколько нужно быть в аэропорту Южно-Сахалинска?
Выбираем время прилета не позднее 13:00. Старт нашего тура в 13:10 из аэропорта Южно-Сахалинска.
- На какое время брать обратный билет?
Наш тур закончится вечером 16 или 27 августа 2023 (в зависимости от выбранных дат маршрута). Билет на самолет лучше брать на 17 или 28 августа 2023.
- Будет ли телефонная связь на маршруте?
В начале маршрута на берегу залива Анива ловит оператор МТС. На побережье Охотского моря связи нет.
Телефон рекомендуем использовать как фотоаппарат.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору