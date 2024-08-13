1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по городу. Корейский ресторан

Сегодня день знакомств.

Наша основная задача — перестроиться на новый часовой пояс.



Мы встретим вас в аэропорту ко времени прилета (рекомендуемое время до 13:00).



После заселения в гостиницу и обеда, мы отправимся на обзорную пешую экскурсию по городу.



Экскурсовод-краевед поведает вам о японском прошлом Сахалина, покажет сохранившиеся японские памятники и достопримечательности центра города (длительность экскурсии 3 часа).

Пешая экскурсия на свежем воздухе помогает сохранить бодрость, что важно для адаптации к новому часовому поясу, а истории о прошлом острова помогут лучше понять его настоящее с нотками Японской культуры.



Вечером (около 19:00) отправимся в один из японских ресторанов.

Мы забронируем для вас столик заранее.



Питание: нет.

Проживание: хостел или гостиница (по доплате).

Расстояние на автобусе: 11 км.

Общий трек пешего маршрута: до 3 км.