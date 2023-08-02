2 день

Природно-экскурсионный. Ворота Тории и ледопады бухты Тихая

Сегодня мы исследуем японское наследие — Ворота Тории, а также восхитимся чудом природы, возникающим лишь в зимнее время — огромными 30-метровыми ледопадами в бухте Тихая.

Путь к достопримечательностям проходит прямо по краю острова вдоль Охотского моря! Можете представить себе обед на фоне этой красоты? Мы уже позаботились об этом! Вам остаётся насладиться небывалыми ощущениями в дальнем уголке нашей Родины на берегу моря:)

P.S. — По пути мы заезжаем на рынок, где можно купить местные морские деликатесы.