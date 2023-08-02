Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив

Групповой тур в Южно-Сахалинске
5
1 отзыв
Мы отправляемся в удивительное путешествие по самому большому острову России — Сахалину и не меньшему по значимости Итурупу, любоваться бухтами, ледопадами, лавовыми плато и Тихим океаном.

Кроме того, поплаваем в термальных источниках, покатаемся на снегоходах, научимся управлять собачьими упряжками и даже порыбачим прямо с аэролодки.

Все передвижения будут проходить на надёжном транспорте, а проживать будем в уютной гостинице и гостевом доме. В стоимость включён перелёт из Южно-Сахалинска на остров Итуруп и обратно. Возможно проведение индивидуального тура — по запросу.
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
Ближайшие даты:
23
янв
16
фев
2
мар

Что вас ожидает:

Термальные источники
Термальные источники
Поплаваем и поправим здоровье в источниках под открытым небом!
Гонки на собачьих упряжках
Гонки на собачьих упряжках
Попробуем себя в роли каюра, самостоятельно управляя упряжками под весёлый лай хаски
Прогулка на снегоходах
Прогулка на снегоходах
Домчим на снегоходах к подножию вулкана Баранского
Сила реки Кипящая
Сила реки Кипящая
Сварим яйца вкрутую прямо в реке. Готовы попробовать?
Рыбалка с аэролодки
Рыбалка с аэролодки
Будем кататься по озеру и рыбачить там, где больше понравится
Общение с оленями
Общение с оленями
Пообщаемся с северными оленями в этнопарке, а также сделаем сувенир из оленьего рога

Программа тура по дням

1 день

Приветственный

Прилёт в Южно-Сахалинск.

Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска, обедаем в ресторане.

Отправляемся исследовать столицу самого большого острова России — поднимемся на смотровую площадку на канатной дороге (800 метров).

Далее заселяемся в гостиницу.

ПриветственныйПриветственныйПриветственный
2 день

Природно-экскурсионный. Ворота Тории и ледопады бухты Тихая

Сегодня мы исследуем японское наследие — Ворота Тории, а также восхитимся чудом природы, возникающим лишь в зимнее время — огромными 30-метровыми ледопадами в бухте Тихая.

Путь к достопримечательностям проходит прямо по краю острова вдоль Охотского моря! Можете представить себе обед на фоне этой красоты? Мы уже позаботились об этом! Вам остаётся насладиться небывалыми ощущениями в дальнем уголке нашей Родины на берегу моря:)

P.S. — По пути мы заезжаем на рынок, где можно купить местные морские деликатесы.

Природно-экскурсионный. Ворота Тории и ледопады бухты ТихаяПриродно-экскурсионный. Ворота Тории и ледопады бухты ТихаяПриродно-экскурсионный. Ворота Тории и ледопады бухты ТихаяПриродно-экскурсионный. Ворота Тории и ледопады бухты Тихая
3 день

Развлекательно-мистический. Собачьи упряжки, мастер-класс и место силы

В этот день испытаем восторг от управления собачьими упряжками, погладим оленей, пообедаем ухой и блинчиками в юрте.

Зайдём в гости к мастеру, с которым сделаем сувенир на память из оленьего рога!

А вечером посетим секретное место силы, где некоторые даже чувствуют связь с космосом.

Развлекательно-мистический. Собачьи упряжки, мастер-класс и место силыРазвлекательно-мистический. Собачьи упряжки, мастер-класс и место силыРазвлекательно-мистический. Собачьи упряжки, мастер-класс и место силы
4 день

Водно-рыболовный. Прогулка по озеру на судне на воздушной подушке, рыбалка

Сегодня целый день в нашем распоряжении персональное судно на воздушной подушке (как Хивусы на Байкале).

Мы полюбуемся зимними красотами, просто покатаемся по озеру Тунайча, а также порыбачим.

Водно-рыболовный. Прогулка по озеру на судне на воздушной подушке, рыбалкаВодно-рыболовный. Прогулка по озеру на судне на воздушной подушке, рыбалкаВодно-рыболовный. Прогулка по озеру на судне на воздушной подушке, рыбалка
5 день

Запасной

Этот день в нашей программе запасной на случай непогоды.

В случае хорошей погоды вас ждёт приятный сюрприз!

6 день

Знакомство с Итурупом. Лавовое плато Янкито и термальные источники

Перелёт из Южно-Сахалинска на остров Итуруп.

Трансфер из аэропорта в гостевой дом или гостиницу.

Отправляемся на лавовое плато Янкито, находящееся прямо у берега моря на фоне вулкана Богдан Хмельницкий, и заодно искупаемся в знаменитых термальных ваннах «Жаркие воды».

Знакомство с Итурупом. Лавовое плато Янкито и термальные источникиЗнакомство с Итурупом. Лавовое плато Янкито и термальные источникиЗнакомство с Итурупом. Лавовое плато Янкито и термальные источники
7 день

Оздоровительный. Прогулка на снегоходах к вулкану Баранского, термальные источники

В этот день мы отправимся на снегоходах к вулкану Баранского, где в круглогодичном целебном источнике наберемся сил и здоровья.

По пути остановимся на смотровой площадке, а также сварим яйца в реке Кипящая!

Оздоровительный. Прогулка на снегоходах к вулкану Баранского, термальные источникиОздоровительный. Прогулка на снегоходах к вулкану Баранского, термальные источникиОздоровительный. Прогулка на снегоходах к вулкану Баранского, термальные источники
8 день

Кульминационный. Бухта Касатка, заброшенный аэропорт Буревестник, термальные ванны

Сегодня выдвигаемся кТихому океану в бухту Касатка (история Перл-Харбор).

На обратном пути посетим заброшенный аэропорт Буревестник, а также искупаемся в «ванночках».

Трансфер в аэропорт.

Перелёт на Сахалин.

Кульминационный. Бухта Касатка, заброшенный аэропорт Буревестник, термальные ванны
9 день

Прощальный

Утром трансфер в аэропорт, по пути заезжаем на рынок за сувенирами.

Прощаемся и обещаем увидеться снова!

Прощальный

Проживание

На Сахалине проживание в 3* отеле Гагарин в благоустроенных номерах.

На Итурупе проживание в гостевом доме в двухместных благоустроенных номерах.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Гагарин»

6 ночей

Отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»

Гостевой дом «Жемчужина»

2 ночи

Проживать будем в благоустроенных двухместных номерах в гостевом доме на берегу Охотского моря. В пешей доступности — кафе и магазины.

Гостевой дом «Жемчужина»Гостевой дом «Жемчужина»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-местных благоустроенных номерах 4* отеля
  • Весь трансфер по программе
  • Завтраки и обеды на Сахалине (кроме первого и последнего дня)
  • Обеды на Итурупе
  • Насыщенная программа
  • Сопровождение гидов
  • Экскурсия по Южно-Сахалинску
  • Прогулка на снегоходах
  • Купание в термальных источниках
  • Поход по лавовому плато
  • Посещение бухты, история которой связана с Перл-Харбор
  • Экскурсия к ледопадам
  • Покатушки и рыбалка на персональной аэролодке
  • Покатушки на ездовых собаках
  • Общение с оленями в этнопарке
  • Мастер-класс с изготовлением сувенира
  • Экскурсия на секретное место силы
  • Хорошее настроение и приятные эмоции, а также бонусы от организаторов!
Что не входит
  • Билеты в Южно-Сахалинск и обратно
  • Ужины
  • Алкоголь
  • Сувениры
  • Одноместное размещение (при желании) — 24 200 руб. за весь тур
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Возможно ли одноместное размещение?

Да. Доплата составит 24 200 рублей за весь период.

Возможны ли корректировки программы и места проживания?

При заказе индивидуального тура мы можем скорректировать и программу, и место проживания.

Билеты в Южно-Сахалинск входят в стоимость тура?

В стоимость входят билеты из Южно-Сахалинска на о. Итуруп и обратно.

Билеты из вашего города в Южно-Сахалинск и из него в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Г
2 авг 2023
Очень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсем не понравилось. Когда оплачиваешь тур думаешь дорого. После думаешь, да за такое никаких денег не жалко. Все предусмотрено: треккинговые палочки, питание (все очень вкусно, много вкусной рыбы), сопровождение в походах. Да можно просто приехать в Петропавловск-Камчатский и самому забронировать все экскурсии, но большинство нужно делать заранее, все очень зависит от погоды и все может пойти совсем не по плану. С Владом ты об это не переживаешь, просто вечером тебе оглашают какие приключения ждут завтра.
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