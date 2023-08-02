Кроме того, поплаваем в термальных источниках, покатаемся на снегоходах, научимся управлять собачьими упряжками и даже порыбачим прямо с аэролодки.
Все передвижения будут проходить на надёжном транспорте, а проживать будем в уютной гостинице и гостевом доме. В стоимость включён перелёт из Южно-Сахалинска на остров Итуруп и обратно. Возможно проведение индивидуального тура — по запросу.
янв
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приветственный
Прилёт в Южно-Сахалинск.
Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска, обедаем в ресторане.
Отправляемся исследовать столицу самого большого острова России — поднимемся на смотровую площадку на канатной дороге (800 метров).
Далее заселяемся в гостиницу.
Природно-экскурсионный. Ворота Тории и ледопады бухты Тихая
Сегодня мы исследуем японское наследие — Ворота Тории, а также восхитимся чудом природы, возникающим лишь в зимнее время — огромными 30-метровыми ледопадами в бухте Тихая.
Путь к достопримечательностям проходит прямо по краю острова вдоль Охотского моря! Можете представить себе обед на фоне этой красоты? Мы уже позаботились об этом! Вам остаётся насладиться небывалыми ощущениями в дальнем уголке нашей Родины на берегу моря:)
P.S. — По пути мы заезжаем на рынок, где можно купить местные морские деликатесы.
Развлекательно-мистический. Собачьи упряжки, мастер-класс и место силы
В этот день испытаем восторг от управления собачьими упряжками, погладим оленей, пообедаем ухой и блинчиками в юрте.
Зайдём в гости к мастеру, с которым сделаем сувенир на память из оленьего рога!
А вечером посетим секретное место силы, где некоторые даже чувствуют связь с космосом.
Водно-рыболовный. Прогулка по озеру на судне на воздушной подушке, рыбалка
Сегодня целый день в нашем распоряжении персональное судно на воздушной подушке (как Хивусы на Байкале).
Мы полюбуемся зимними красотами, просто покатаемся по озеру Тунайча, а также порыбачим.
Запасной
Этот день в нашей программе запасной на случай непогоды.
В случае хорошей погоды вас ждёт приятный сюрприз!
Знакомство с Итурупом. Лавовое плато Янкито и термальные источники
Перелёт из Южно-Сахалинска на остров Итуруп.
Трансфер из аэропорта в гостевой дом или гостиницу.
Отправляемся на лавовое плато Янкито, находящееся прямо у берега моря на фоне вулкана Богдан Хмельницкий, и заодно искупаемся в знаменитых термальных ваннах «Жаркие воды».
Оздоровительный. Прогулка на снегоходах к вулкану Баранского, термальные источники
В этот день мы отправимся на снегоходах к вулкану Баранского, где в круглогодичном целебном источнике наберемся сил и здоровья.
По пути остановимся на смотровой площадке, а также сварим яйца в реке Кипящая!
Кульминационный. Бухта Касатка, заброшенный аэропорт Буревестник, термальные ванны
Сегодня выдвигаемся кТихому океану в бухту Касатка (история Перл-Харбор).
На обратном пути посетим заброшенный аэропорт Буревестник, а также искупаемся в «ванночках».
Трансфер в аэропорт.
Перелёт на Сахалин.
Прощальный
Утром трансфер в аэропорт, по пути заезжаем на рынок за сувенирами.
Прощаемся и обещаем увидеться снова!
Проживание
На Сахалине проживание в 3* отеле Гагарин в благоустроенных номерах.
На Итурупе проживание в гостевом доме в двухместных благоустроенных номерах.
Варианты проживания
Отель «Гагарин»
Отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
Гостевой дом «Жемчужина»
Проживать будем в благоустроенных двухместных номерах в гостевом доме на берегу Охотского моря. В пешей доступности — кафе и магазины.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в 2-местных благоустроенных номерах 4* отеля
- Весь трансфер по программе
- Завтраки и обеды на Сахалине (кроме первого и последнего дня)
- Обеды на Итурупе
- Насыщенная программа
- Сопровождение гидов
- Экскурсия по Южно-Сахалинску
- Прогулка на снегоходах
- Купание в термальных источниках
- Поход по лавовому плато
- Посещение бухты, история которой связана с Перл-Харбор
- Экскурсия к ледопадам
- Покатушки и рыбалка на персональной аэролодке
- Покатушки на ездовых собаках
- Общение с оленями в этнопарке
- Мастер-класс с изготовлением сувенира
- Экскурсия на секретное место силы
- Хорошее настроение и приятные эмоции, а также бонусы от организаторов!
- Что не входит
- Билеты в Южно-Сахалинск и обратно
- Ужины
- Алкоголь
- Сувениры
- Одноместное размещение (при желании) — 24 200 руб. за весь тур
- Место начала и завершения?
- Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Возможно ли одноместное размещение?
Да. Доплата составит 24 200 рублей за весь период.
- Возможны ли корректировки программы и места проживания?
При заказе индивидуального тура мы можем скорректировать и программу, и место проживания.
- Билеты в Южно-Сахалинск входят в стоимость тура?
В стоимость входят билеты из Южно-Сахалинска на о. Итуруп и обратно.
Билеты из вашего города в Южно-Сахалинск и из него в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору