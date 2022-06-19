Курильские острова – одно из самых труднодоступных мест в России, затерянное в Тихом Океане. Путешественнику откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники – следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к обилию морепродуктов в меню. Креветка, краб, гребешок и лосось – всё по настоящему свежее, всё готовится по своим, местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки). 15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа). Во время экскурсии по Сахалинскому областному краеведческому музею, построенному в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитые островом. Мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена. Посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы. 18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух). За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам. Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь. Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду. Cамостоятельное возвращение в гостиницу. Отдых.

2 день Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский

10:00 Вылет из Южно-Сахалинска. 11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп). Трансфер в Курильск. 12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе. 13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп. 14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа). Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски. 15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского. 16:00 Спуск к бирюзовым озерам. Прогулка. Фотосессия. Варим яйца и дегустируем с икрой. 17:00 Купание в термальных источниках. 19:30 Трансфер в гостиницу, размещение. 20:00 Ужин в кафе. ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

3 день Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово). Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку. 11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж. 13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи Слезы» высотой 10 м. Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное. Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду. 15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка). 16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам. 17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). 18:30 Возвращение в гостиницу. 19:00 Ужин в кафе. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце. ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.

4 день Экскурсия: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на экскурсию в сторону Тихого океана. 11:00 Бухта Касатка. Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте. Она приведена в порядок и размещена на общей площадке. В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них. Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место? 12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова. Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане. 14:00 Легкий перекус (чай, кофе, бутерброды с рыбой). 16:00 Прибытие в Курильск. 16:00 Обед в кафе. 17:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления! Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы! 19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки). 20:30 Ужин в кафе. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

5 день Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный день

09:00 Завтрак в кафе гостиницы. Трансфер в аэропорт. Вылет из Курильска. Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

6 день Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 – 11:00 Трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе (возможно изменение времени отправления). В путешествие по Сахалину обязательно включите гастрономическую экскурсию в лагуну Буссе. Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно уникальных по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине. Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, мидии, рапан, трубач и дегустировать сразу на устричном острове. По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц. Вы уже заметили? Устриц будет много! 11:00 – 11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку. В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги. 11:30 – 13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке. ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим. 13:30 – 16:00 Возвращение на берег. Обед из свежевыловленных морепродуктов, умело приготовленный нашим поваром. В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха из красной рыбы; свежие овощи; морс; чай/кофе. Отдых на берегу лагуны. 16:00 – 18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск. 18:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора. ВАЖНО: Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами. Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню. ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

7 день Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска