Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).
Во время экскурсии по Сахалинскому областному краеведческому музею, построенному в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитые островом.
Мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы.
18:00 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.
На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь.
Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Cамостоятельное возвращение в гостиницу.
Отдых.
10:00 Вылет из Южно-Сахалинска.
11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп).
Трансфер в Курильск.
12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе.
13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.
14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.
15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского.
16:00 Спуск к бирюзовым озерам.
Прогулка.
Фотосессия.
Варим яйца и дегустируем с икрой.
17:00 Купание в термальных источниках.
19:30 Трансфер в гостиницу, размещение.
20:00 Ужин в кафе.
ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Длина скал составляет 28 км.
Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового.
Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи Слезы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное.
Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка).
16:30 Посадка на наземный транспорт.
Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на экскурсию в сторону Тихого океана.
11:00 Бухта Касатка.
Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте.
Она приведена в порядок и размещена на общей площадке.
В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них.
Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место?
12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:00 Легкий перекус (чай, кофе, бутерброды с рыбой).
16:00 Прибытие в Курильск.
16:00 Обед в кафе.
17:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора.
Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).
20:30 Ужин в кафе.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Свободное время.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 – 11:00 Трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе (возможно изменение времени отправления).
В путешествие по Сахалину обязательно включите гастрономическую экскурсию в лагуну Буссе.
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно уникальных по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, мидии, рапан, трубач и дегустировать сразу на устричном острове.
По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц.
Вы уже заметили? Устриц будет много!
11:00 – 11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку.
В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги.
11:30 – 13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке.
ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим.
13:30 – 16:00 Возвращение на берег.
Обед из свежевыловленных морепродуктов, умело приготовленный нашим поваром.
В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха из красной рыбы; свежие овощи; морс; чай/кофе.
Отдых на берегу лагуны.
16:00 – 18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск.
18:00 Окончание экскурсии.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
ВАЖНО: Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами. Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню.
ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
07:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати)
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб.:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
Доп. ночи
двухмест/одномест
|Юность 3* (завтраки оплачиваются дополнительно)
|6 000
|10 800
|2 000 / 3 600
Лотос 3* (завтраки не предоставляются)
(возможен заезд с 12:00)
|6 300
|12 600
|2 100 / 4 200
|Юбилейная 3*
|8 850
|13 800
|2 950 / 4 600
Белка 3*
Стандартный Твин
|9 150
|15 600
|3 050 / 5 200
Гагарин 3*
Стандартный Твин
|9 600
|15 600
|3 200 / 5 200
Парадайз Ризот Отель 4*
Стандартный Твин
|12 000
|24 000
|4 000 / 8 000
Санта Ризот Отель 4*
Стандартный Твин
|12 600
|22 200
|4 200 / 7 400
Пасифик Плаза Сахалин 4*
(в период 01.01-30.06.22 и 06.10-31.12.22)
Стандарт Твин
|10 950
|16 800
|3 650 / 5 600
Пасифик Плаза Сахалин 4*
(в период 01.07 - 05.10.22)
Стандарт Твин
|12 150
|18 600
|4 050 / 6 200
Мега Палас Отель 4*
Стандартный Твин
|11 250
|20 400
|3 750 / 6 800
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
Походное снаряжение:
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Начало программы: Время и место встречи: аэропорт г. Южно-Сахалинск. Табличка для встречи или по звонку от водителя, ожидающего на стоянке аэропорта.
Рекомендации по прибытию на о. Сахалин: прибытие в Южно-Сахалинск идет в день начала программы. Учитывая временную разницу между Южно-Сахалинском и Москвой (8 часов), вылет из Москвы происходит накануне дня начала программы.
Завершение программы: Время и место окончания тура: в финальный день программы, необходимо сдать номера до 12:00, в случае если ваш вылет приходится на послеобеденное время.
В назначенное время, согласно вашему рейсу, подается транспорт для следования в аэропорт.
ВАЖНО! Просим заранее сообщить менеджеру информацию по рейсам прибытия/убытия для организации трансферов.
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Дневная температура: июнь +10, +15, июль +10, +20, август +12, +23, сентябрь + 12, +22. Ночная температура: июнь +10, +3, июль +12, +7, август +15, +8. Осадки: вечером на о. Сахалин и Курильских островах могут быть дожди и туманы.
Комары/мошка/клещи: наибольшая активность клещей приходится на июнь, необходимо иметь средство от комаров и клещей.
Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.
ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.
Необходимая физическая или специальная подготовка: специальная подготовка не требуется, но хорошая физическая форма желательна. Максимальный дневной километраж: не более 16 км (кальдера вулкана Головнина).
Особенности тура: все маршруты средней сложности, нельзя отклоняться от маршрута самостоятельно, не рекомендуем трогать руками незнакомые растения без разрешения гида (опасность представляет растение «ипритка»), при себе иметь купальные принадлежности, так как при хорошей погоде возможен прием водных процедур в море, озере, реке, источниках.
Прочее: Программа тура может быть изменена в связи с погодными условиями, уровнем подготовки участников, прочими факторами вне контроля Туроператора. Решение по изменению маршрута принимается гидом/инструктором на месте, с извещением участников тура.
ВАЖНО! Пожалуйста, сообщите нам в момент бронирования о любых хронических заболеваниях или противопоказаниях к участию в путешествии с физической нагрузкой и ночлегами в полевых условиях.
Теплоход «Игорь Фархутдинов» — пассажирское судно усиленного ледового класса Пассажировместимость: 140 человек. Работает на линии: Корсаков – Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп) – Корсаков. На теплоходе работает кафе в режиме времени: завтрак, обед, ужин. Есть бар для приобретения напитков. Расчет в баре и кафе только наличными.
Авиакомпания «Аврора» — пассажирские перевозки на Курильские острова. Выполняет рейсы Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск – Южно-Курильск – Южно-Сахалинск. Авиапарк на данном направлении: Bombardier DHC 8-Q400/Q300/Q200. Пассажировместимость соотвественно: 70 мест/50 мест/37 мест.
Норма бесплатного багажа: Багаж: 1 место 23 кг. Ручная кладь: 1 место 5 кг.
Джип или микроавтобусы повышенной проходимости — при выездах на маршруты по программах на Сахалине и Курильских островах. Автобусы 20-ти или 33-х местные — на о. Сахалин, в случае группы более 8-ми человек на всех выездах, кроме маршрутов: останец Лягушка, мыс Птичий и Великан; река Бахура и мыс Сима.
Резиновая моторная лодка: морская экскурсия на маяк Анива (о. Сахалин) и морская экскурсия в бухту Парусная (о. Итуруп).