Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп

Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России, затерянное в Тихом Океане

5
3 отзыва
Курильские острова – одно из самых труднодоступных мест в России, затерянное в Тихом Океане.

Путешественнику откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники – следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к обилию морепродуктов в меню.

Креветка, краб, гребешок и лосось – всё по настоящему свежее, всё готовится по своим, местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте.
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
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Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение. 

Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).

Во время экскурсии по Сахалинскому областному краеведческому музею, построенному в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитые островом.

Мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.

Посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы.

18:00 Приветственный ужин по-сахалински.

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.

На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам.

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь.

Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Cамостоятельное возвращение в гостиницу.

Отдых.

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
2 день
Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский

10:00 Вылет из Южно-Сахалинска.

11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп).

Трансфер в Курильск.

12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе.

13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.

14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа).

Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.

15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского.

16:00 Спуск к бирюзовым озерам.

Прогулка.

Фотосессия.

Варим яйца и дегустируем с икрой.

17:00 Купание в термальных источниках.

19:30 Трансфер в гостиницу, размещение.

20:00 Ужин в кафе.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский
3 день
Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).

Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.

11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.

Длина скал составляет 28 км.

Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.

Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового.

Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная.

В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи Слезы» высотой 10 м.

Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное.

Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.

15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка).

16:30 Посадка на наземный транспорт.

Выезд к термальным источникам.

17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).

18:30 Возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин в кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.

ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.

Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»
4 день
Экскурсия: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на экскурсию в сторону Тихого океана.

11:00 Бухта Касатка.

Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте.

Она приведена в порядок и размещена на общей площадке.

В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них.

Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место?

12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.

Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

14:00 Легкий перекус (чай, кофе, бутерброды с рыбой).

16:00 Прибытие в Курильск.

16:00 Обед в кафе.

17:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора.

Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!

19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).

20:30 Ужин в кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Экскурсия: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоЭкскурсия: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоЭкскурсия: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито
5 день
Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный день

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет из Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Свободное время.

6 день
Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 – 11:00 Трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе (возможно изменение времени отправления).

В путешествие по Сахалину обязательно включите гастрономическую экскурсию в лагуну Буссе.

Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно уникальных по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.

Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, мидии, рапан, трубач и дегустировать сразу на устричном острове.

По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц.

Вы уже заметили? Устриц будет много!

11:00 – 11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку.

В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги.

11:30 – 13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке.

ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим.

13:30 – 16:00 Возвращение на берег.

Обед из свежевыловленных морепродуктов, умело приготовленный нашим поваром.

В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха из красной рыбы; свежие овощи; морс; чай/кофе.

Отдых на берегу лагуны.

16:00 – 18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск.

18:00 Окончание экскурсии.

Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

ВАЖНО: Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами. Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню.

ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»
7 день
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска

07:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати)

Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:

  • двухместное размещение – 104 778 рублей;
  • одноместное размещение – 114 298 рублей;
  • ребенок до 12 лет – 101 778 рублей.

Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб.:

ГостиницыПри двухместном размещенииПри одноместном размещении

Доп. ночи

двухмест/одномест

Юность 3* (завтраки оплачиваются дополнительно)6 00010 8002 000 / 3 600

Лотос 3* (завтраки не предоставляются)

(возможен заезд с 12:00)

6 30012 6002 100 / 4 200
Юбилейная 3*8 85013 8002 950 / 4 600

Белка 3*

Стандартный Твин

9 15015 6003 050 / 5 200

Гагарин 3*

Стандартный Твин

9 60015 6003 200 / 5 200

Парадайз Ризот Отель 4*

Стандартный Твин

12 00024 0004 000 / 8 000

Санта Ризот Отель 4*

Стандартный Твин

12 60022 2004 200 / 7 400

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.01-30.06.22 и 06.10-31.12.22)

Стандарт Твин

10 95016 8003 650 / 5 600

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.07 - 05.10.22)

Стандарт Твин

12 15018 6004 050 / 6 200

Мега Палас Отель 4*  

Стандартный Твин

11 250  20 4003 750 / 6 800

При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: 

  • трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату – 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт;
  • по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице на о. Итуруп ((номера с удобствами на блок)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
  • Плащ-дождевик и дождевики на обувь
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / Южно-Курильск – Южно-Сахалинск: взрослый – 12 900 руб. /чел
  • Взрослый – 12 900 руб. /чел
  • Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Походное снаряжение:

  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • дождевик;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки;
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.

Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Начало завершение программы

Начало программы: Время и место встречи: аэропорт г. Южно-Сахалинск. Табличка для встречи или по звонку от водителя, ожидающего на стоянке аэропорта.

Рекомендации по прибытию на о. Сахалин: прибытие в Южно-Сахалинск идет в день начала программы. Учитывая временную разницу между Южно-Сахалинском и Москвой (8 часов), вылет из Москвы происходит накануне дня начала программы.

Завершение программы: Время и место окончания тура: в финальный день программы, необходимо сдать номера до 12:00, в случае если ваш вылет приходится на послеобеденное время.

В назначенное время, согласно вашему рейсу, подается транспорт для следования в аэропорт.

ВАЖНО! Просим заранее сообщить менеджеру информацию по рейсам прибытия/убытия для организации трансферов.

Какое время на Сахалине?

Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.

Какие мобильные операторы есть на Сахалине?

МТС, Мегафон, Билайн, Теле2

Какая погода на Сахалине?

Дневная температура: июнь +10, +15, июль +10, +20, август +12, +23, сентябрь + 12, +22. Ночная температура: июнь +10, +3, июль +12, +7, август +15, +8. Осадки: вечером на о. Сахалин и Курильских островах могут быть дожди и туманы.

Комары/мошка/клещи: наибольшая активность клещей приходится на июнь, необходимо иметь средство от комаров и клещей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.

ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.

Особенности тура

Необходимая физическая или специальная подготовка: специальная подготовка не требуется, но хорошая физическая форма желательна. Максимальный дневной километраж: не более 16 км (кальдера вулкана Головнина).

Особенности тура: все маршруты средней сложности, нельзя отклоняться от маршрута самостоятельно, не рекомендуем трогать руками незнакомые растения без разрешения гида (опасность представляет растение «ипритка»), при себе иметь купальные принадлежности, так как при хорошей погоде возможен прием водных процедур в море, озере, реке, источниках.

Прочее: Программа тура может быть изменена в связи с погодными условиями, уровнем подготовки участников, прочими факторами вне контроля Туроператора. Решение по изменению маршрута принимается гидом/инструктором на месте, с извещением участников тура.

ВАЖНО! Пожалуйста, сообщите нам в момент бронирования о любых хронических заболеваниях или противопоказаниях к участию в путешествии с физической нагрузкой и ночлегами в полевых условиях.

Транспорт

Теплоход «Игорь Фархутдинов» — пассажирское судно усиленного ледового класса Пассажировместимость: 140 человек. Работает на линии: Корсаков – Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп) – Корсаков. На теплоходе работает кафе в режиме времени: завтрак, обед, ужин. Есть бар для приобретения напитков. Расчет в баре и кафе только наличными.

Авиакомпания «Аврора» — пассажирские перевозки на Курильские острова. Выполняет рейсы Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск – Южно-Курильск – Южно-Сахалинск. Авиапарк на данном направлении: Bombardier DHC 8-Q400/Q300/Q200. Пассажировместимость соотвественно: 70 мест/50 мест/37 мест.

Норма бесплатного багажа: Багаж: 1 место 23 кг. Ручная кладь: 1 место 5 кг.

Джип или микроавтобусы повышенной проходимости — при выездах на маршруты по программах на Сахалине и Курильских островах. Автобусы 20-ти или 33-х местные — на о. Сахалин, в случае группы более 8-ми человек на всех выездах, кроме маршрутов: останец Лягушка, мыс Птичий и Великан; река Бахура и мыс Сима.

Резиновая моторная лодка: морская экскурсия на маяк Анива (о. Сахалин) и морская экскурсия в бухту Парусная (о. Итуруп).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
С
29 сен 2021
Все замечательно. Организация на высшем уровне. На Курильских островах прекрасные гиды и организаторы. Техническое обеспечение тура на высшем уровне. Эмоциональная насыщенность тура великолепная. Спасибо всем!
А
13 сен 2021
Организаторам большое спасибо за заботу, позитив, сахалинскую кухню. Было здорово и вкусно!!!

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Гора Быкова и бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия, которая начинается с Горы Быкова, откуда открывается превосходный вид на
16 000 за всё до 4 чел.
Черемшанский водопад
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Черемшанский водопад
Одним из красивейших водопадов считается Черемшанский. Затерянный
24 000 за всё до 4 чел.
Маяк Анива
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Маяк Анива
Мы совершим удивительное путешествие до маяка Анива, который был установлен
38 000 за всё до 4 чел.
Мыс Острый и Быковские пороги
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Мыс Острый и Быковские пороги
Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов, которые заканчиваются небольшим но оглушающим водопадом
16 000 за всё до 4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Чертов мост - Ведьмин мост
«Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель, который представляет
18 000 за всё до 4 чел.
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