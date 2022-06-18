В рамках данного путешествия мы посетим два самых известных острова Курильской гряды – Сахалин и Итуруп, поражающих своей красотой и величием.

Отведаем превосходную сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икру, чай с травами

Отдохнем душой и телом в джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом вулкана Баранского

Побываем на уникальном водоеме, где постоим на устричной «банке», увидим как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробуем их

Подплывем на лодке максимально близко к лежбищу краснокнижных сивучей – крупнейших представителей ушастых тюленей

Программа тура по дням

1 день Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Сheck-inn в 14:00. Приветственный обед в японском ресторане. Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. Юбилейный год для нашего города – 140 лет. Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно). * В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

2 день Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский пролив

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии. Завтрак в ресторане гостиницы 10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км. На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки. Невельск – небольшой портовый город. Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация. Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с марта по июнь устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи – крупнейший представитель ушастых тюленей. А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру. В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы. Экскурсия по городу. Обед в кафе. 18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

3 день В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 08:30 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа (первая половина пути асфальт, вторая – грунтовка) с экскурсионными остановками. Озеро «Буссе» – это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива. Озеро «Буссе» – кладовая природных даров! Поистине, уникальный водоем, в котором изобилуют крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, ракушки спизула и мактра, великое множество видов рыб, среди которых горбуша, сельдь, кета, навага, корюшка, таймень и многие другие. У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их. Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив. На берегу вас будет ждать горячий обед – химультан, сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов, дальневосточные салаты. 18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

4 день Перелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Вылет в г. Курильск Прибытие на о. Итуруп. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Сheck-inn в 14:00. Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского. Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе), в пути 20 км. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубыеглазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься. Купание. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

5 день Плато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

Завтрак в кафе Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты. Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте. «Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. Обед на маршруте. На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды». Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

6 день Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляж

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе) 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье. По пути Японское кладбище (на месте японского поселения). Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Обед на маршруте. Отдых. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

7 день Вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы. Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. Обед/Ужин (самостоятельно). Рекомендуем посетить Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно заехать на рынок и забрать заказы.

8 день Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса. По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами. 19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

9 день Трансфер в аэропорт