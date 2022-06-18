Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп

В рамках данного путешествия мы посетим два самых известных острова Курильской гряды - Сахалин

5
3 отзыва
В рамках данного путешествия мы посетим два самых известных острова Курильской гряды – Сахалин и Итуруп, поражающих своей красотой и величием.
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Ближайшие даты:
30
апр
11
июн
22
июн

Что вас ожидает 🤩

Удивительные сивучи
Удивительные сивучи
Подплывем на лодке максимально близко к лежбищу краснокнижных сивучей – крупнейших представителей ушастых тюленей
Озеро «Буссе»
Озеро «Буссе»
Побываем на уникальном водоеме, где постоим на устричной «банке», увидим как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробуем их
Термальные источники
Термальные источники
Отдохнем душой и телом в джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом вулкана Баранского
Белые скалы
Белые скалы
Увидим самые известные скалы острова Итуруп, прославившиеся своим необычайно белоснежным цветом
Дальневосточные изыски
Дальневосточные изыски
Отведаем превосходную сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икру, чай с травами

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Сheck-inn в 14:00.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Юбилейный год для нашего города – 140 лет.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

Прибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсия
2 день
Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский пролив

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.

Завтрак в ресторане гостиницы

10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км. 

На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки. 

Невельск – небольшой портовый город. 

Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским.

С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.

Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с марта по июнь устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи – крупнейший представитель ушастых тюленей. 

А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру. 

В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы. 

Экскурсия по городу. 

Обед в кафе.

18:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский пролив
3 день
В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

08:30 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа (первая половина пути асфальт, вторая – грунтовка) с экскурсионными остановками.

Озеро «Буссе» – это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива.

Озеро «Буссе» – кладовая природных даров! 

Поистине, уникальный водоем, в котором изобилуют крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, ракушки спизула и мактра, великое множество видов рыб, среди которых горбуша, сельдь, кета, навага, корюшка, таймень и многие другие. 

У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их. 

Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.

На берегу вас будет ждать горячий обед – химультан, сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов, дальневосточные салаты.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»
4 день
Перелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Вылет в г. Курильск

Прибытие на о. Итуруп. 

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в гостиницу. 

Сheck-inn в 14:00.

Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.

Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе), в пути 20 км.

Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубыеглазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. 

В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

Перелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
5 день
Плато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

Завтрак в кафе

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. 

Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.

Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. 

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. 

Обед на маршруте.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

Плато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море
6 день
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляж

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе) 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье. 

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. 

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. 

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. 

Обед на маршруте. 

Отдых. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляж
7 день
Вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт. 

Вылет в Южно-Сахалинск. 

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Обед/Ужин (самостоятельно).

Рекомендуем посетить Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

А по пути в аэропорт можно заехать на рынок и забрать заказы.

8 день
Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. 

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.

 Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. 

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. 

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами. 

19:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
9 день
Трансфер в аэропорт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске и в г. Курильске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Гостиницапри двухместном размещениидоплата за одноместное
Гагарин 3*129 60017 200
Мега Палас 4*135 70024 500

Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):

  • г-ца «Гагарин» 3* – 6 400 руб./чел./ночь DBL; 5 200 руб./чел./ночь SNGL;
  • г-ца «Мега-Палас» 4* – 8 300 руб./чел./ночь DBL; 7 200 руб./чел./ночь SNGL.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Южно-Сахалинск трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Курильскепроживание в выбранной гостинице в Южно-Сахалинскепроживание в гостинице «Остров»/ «Итуруп» в г. Курильскпитание на Сахалине
  • Указанное в программепитание на Итурупе 3-х разовоетранспортное обслуживание по программесопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутахвх. билеты на термальные комплексы «Источники вулкана Баранского» и «Жаркие воды»оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратноавиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск – 13 000 руб. /чел. питание
  • Не указанное в программе (ужины в Южно-Сахалинске)ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницымедицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:
Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Морские прогулки на катере. Аккуратно перемещаться по катеру во время движения, не вывешиваться через борт
катера.
Вулкан Атсонупури. Сложный подъем – шлак, осыпи, курумник.

Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.

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