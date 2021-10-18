Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп

Труднодоступные Сахалин и Курилы затерялись далеко на востоке России. Добраться до них сложно, но путешествие туда

5
3 отзыва
Труднодоступные Сахалин и Курилы затерялись далеко на востоке России. Добраться до них сложно, но путешествие туда оправдывает все трудности. Остров Итуруп — самый крупный из многочисленных островов Курильской гряды.

Он богат на достопримечательности и славится множеством природных и исторических памятников, посещение которых заряжает и гармонизирует.
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Ближайшие даты:
18
сен
08
окт

Что вас ожидает 🤩

Местные блюда
Местные блюда
Сможем полакомиться в кафе блюдами из местных морепродуктов
Термальные ванны
Термальные ванны
Расслабимся и насладимся водами термальных ванн
Белые скалы
Белые скалы
Отправимся вдоль Охотского побережья и полюбуемся белыми скалами острова Итуруп
Лавовое поле
Лавовое поле
Прогуляемся по застывшей лаве плато Янкито
Вулкан Баранского
Вулкан Баранского
Увидим настоящий действующий вулкан

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).

16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.

Трансфер в ресторан.

18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура.

19:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день
Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Вылет в Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания).

Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Отправление на вулкан Баранского.

Знакомство с проявлениями вулканической деятельности.

Купание в термальных ваннах.

Вулкан Баранского – это действующий вулкан на острове Итуруп.

Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками, и другими термальными проявлениями.

У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле.

Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская.

Сейчас сюда ведет нормальная дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода.

От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест – реки Кипящей.

Известные источники ручья Кипящая речка – Котел и Голубое озеро.

Возвращение в Курильск.

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.

Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского
3 день
Экскурсия в Бухту Касатка

Завтрак.

Отправление на экскурсию в бухту Касатка.

По пути остановки в живописных местах.

Зеркальный пляж Бухты Касатка.

Осмотр бывших японских тоннелей.

Бухта Касатка: бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – Итуруп.

26 ноября 1941 года именно в гавани на тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне — залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор.

Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.

На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска.

Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного проходя через неё.

Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти
насквозь через скалу.

Обед – пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).

Возвращение в Курильск.

Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте).

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.

Экскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту Касатка
4 день
Экскурсия на Белые скалы

Завтрак.

Отправление к Белым скалам вдоль Охотского побережья.

Осмотр Белых скал, посещение «гранд каньона белых скал».

Белые скалы – потрясающее творение стихии в природе.

Растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря на острове Итуруп горы, состоящие из мягкой пемзы образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой.

Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обромила образовавшуюся композицию.

Пемза претерпела сильную эрозию под воздействием штормов Охотского моря, дождей и многочисленных малых рек и ручьев, которые в итоге сформировали причудливые и изумительные формы скал. 

Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый.

Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.

Обед-пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).

Возвращение в Курильск.

Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте).

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.

Экскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалы
5 день
Экскурсия на лавовое плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск

Завтрак.

Выписка из гостиницы.

Отправление на экскурсию на лавовое поле Янкито.

Лавовое плато Янкито — это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана.

Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту.

Перекус перед выездом в аэропорт.

Отправление в аэропорт, регистрация на рейс.

Отправление в Южно-Сахалинск (время будет известно после опубликования летнего расписания).

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на лавовое плато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск
6 день
Свободный день, экскурсия по желанию

В свободный день по желанию и за доплату возможна организация экскурсии на маяк Анива.

07:00 Отправление в п. Новиково.

По пути следования комфортная остановка в пос. Озерский.

09:00 Прибытие в п. Новиково.

Перекус, инструктаж, посадка на лодки и отправление на маяк Анива.

10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка.

12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.

13:30 Отправление в Новиково.

14:30 Прибытие в Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск.

16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.

Морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках.

В зависимости от погодных условий может меняться время прибытия и отбытия с маяка.

Свободный день, экскурсия по желаниюСвободный день, экскурсия по желаниюСвободный день, экскурсия по желаниюСвободный день, экскурсия по желанию
7 день
Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан.

Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге.

12:00 Прибытие на место стоянки.

12:00 – 13:30 Пешая прогулка по побережью Охотского моря, осмотр мыса Птичий.

13:30 Обед – пикник.

15:00 Сбор.

Отправление в Южно-Сахалинск.

18:30 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на мыс Великан и мыс ПтичийЭкскурсия на мыс Великан и мыс ПтичийЭкскурсия на мыс Великан и мыс ПтичийЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий
8 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере на о.Сахалин в гостинице «Санта ризот» или «Мега палас», на о.Итуруп в гостинице «Итуруп».

Доплата за одноместное размещение:

  • на о. Сахалин – 19 800 руб.;
  • на о. Итуруп – 9 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Южно-Сахалинск – двухместное размещение в гостинице Santa Resort Hotel 4* (номер TWIN – две односпальные кровати, базовая гостиница) / Mega Palace hotel 4* (номер TWIN – две односпальные кровати)
  • Курильск – двухместное размещение в гостинице Итуруп (базовое размещение, TWIN – две односпальные кровати)
  • Страхование от несчастного случая на 1000000 рублей
  • Посещение термальных источников Вулкана Баранского
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелёт по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск – 12 900 руб. (цена 2021 г.)
  • Доплата за одноместное размещение: в Южно-Сахалинске – 19 800 руб., номер с двуспальной кроватью Курильске – 9 500 руб., номер с двуспальной кроватью
  • В Южно-Сахалинске – 19 800 руб., номер с двуспальной кроватью
  • Курильске – 9 500 руб., номер с двуспальной кроватью
  • Питание,не указанное в программе тура
  • Посещение термальных источников: «Ванночки» – 1 000 рублей «Жаркие воды» – 1 000 рублей.
  • «Ванночки» – 1 000 рублей
  • «Жаркие воды» – 1 000 рублей
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
  • спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
  • ветровка;
  • сменная одежда и обувь;
  • влаго-ветрозащитный костюм;
  • фотоаппарат;
  • средство от укусов комаров и клещей;
  • перчатки;
  • купальник;
  • шлепанцы;
  • по желанию треккинговые палки.
Достопримечательности и особенности острова Итуруп

Итуруп - один из многочисленных островов Курильской гряды, самый крупный из них и богаче других своими достопримечательностями. Одной из них является вулкан Баранского высотой более 1000 метров. Его подножье состоит из грязевых котлов, горячих озер и минеральных ручьев. С вершины вулкана открывается восхитительный вид на Курильский залив, гору Волчок и Белые скалы.

Поездки к Белым скалам и бухте Касатка на острове Итуруп наполняют не только географическими, но и историческими знаниями, связанными с древним периодом и военными событиями разных лет. С Белыми скалами и Касаткой могут поспорить по значимости разве что мыс Великан и останец Лягушка, которые также находятся на Сахалине.

Платы Янкито - еще одно место, которое интересно своим происхождением. Застывшая черная лава в сочетании с зеленой травой и яркими цветами смотрится необычно, а информация, что здесь были обнаружены следы присутствия людей раннего неолита, придает месту еще большей значимости.

На Итурупе туристы посещают поля, где до сих пор лежит старая бронетехника, и места, где когда-то были стоянки айнов.

Перелет любой длительности однозначно этого стоит, и вы убедитесь в этом с первой же секунды путешествия.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли трансфер в случае более раннего прибытия или более позднего убытия?

В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.

Что нужно сделать перед отправлением в путешествие?
  • Внимательно прочитать и изучить всю информацию по туру;
  • Проверить наличие паспортов, билетов, документы на выезд детей;
  • Заблаговременно прибыть в аэропорт;
  • Взять средства персональной защиты (средство от насекомых, солнцезащитный крем, маски и т. д.). В случае с защитой от насекомых вместо аэрозолей советуем брать крема и гели, так как аэрозоли могут быть изъяты в процессе прохождения предполетного досмотра;
  • Взять с собой лекарства, необходимые по состоянию здоровья (для сердца, от давления, от аллергии и т. д.);
  • Взять одежду и обувь, соответствующих прохождению маршрута тура;
  • Взять фотоаппарат и запасное зарядное устройство для фотоаппарата / телефона;
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
Правила поведения на маршруте
  • Внимательно слушать гида-проводника и СТРОГО следовать его инструкциям, так как при прохождении маршрутов возможна встреча с ядовитыми растениями, дикими животными и особенностями местного рельефа, которые могут представлять опасность. В частности, при прохождении фумарольных полей (вулкан Менделеева, кальдера вулкана Головнина) и серных рек необходимо быть предельно осторожными и четко соблюдать требования безопасности, озвученные гидом- проводником.
  • Безусловно любое путешествие должно быть заснято на видео и фото, чтобы в дальнейшем с легкостью можно было воскресить в памяти самые прекрасные места, которые были посещены, интересные события и радость впечатлений. Однако, очень просим проявлять бдительность и в погоне за красивым кадром или удачным ракурсом не забывать об осторожности:
    • не подходите близко к краю обрыва, не ближе 1,5 м от края;
    • если делаете селфи, убедитесь в безопасности своего местоположения/ позиции;
    • проявляйте осторожность при съемке геотермальных объектов и ядовитых растений;
  • Убедительная просьба не мусорить и сохранять природные объекты в чистоте во время прохождения маршрута. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить уникальность и первозданность посещаемых мест.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
18 окт 2021
Очень насыщенный тур. Ни мгновения без новых впечатлений. Всё красиво и интересно: океан, море, скалы, вулканы, растительность, животные. Хорошо организовано передвижение на внедорожниках по островам. Видели всё: прекрасные пляжи с черным и белым песком, удивительные скалы, японские тоннели, чистые реки и озера, огромное количество рыбы идущей на нерест, каланов резвящихся на море, нерп в море и на лежбище. По дороге останавливались покормить выводок лис - попрошаек, выпрашивающих у туристов еду. Очень понравились пикники на берегу моря, где для нас готовили на углях рыбу, огромного краба, уху из форели. На одном из пляжей останавливались собирать янтарь. Пробыли там минут 30. И каждый нашел по несколько кусочков размером с ноготь.
На Итурупе трижды ездили купаться на разные горячие источники. Везде все очень красиво оформлено. Можно целый час лежать в минеральной воде хоть в бассейнах под открытым небом, хоть в бассейнах в павильоне. Замечательный отдых и лечебные процедуры.
Во всех поездках нас сопровождали гиды, интересно рассказывающие об истории и достопримечательностях островов.
Условия проживания в отелях хорошие. Все удобства. Тишина и покой.
На Итурупе гостиница попроще, но тоже все удобства, тишина и покой.
Что еще нужно после длинного дня, полного впечатлений. А утром в окно видишь как из-за вулкана восходит солнце и думаешь, что ты один из тех, кто первым увидел его в нашей стране.
И
15 июня 2021
Ударение на экскурсионную часть тура. Безусловно, проживание в отелях Южно-сахалинска с включённым завтраком на дни пребывания в этом прекрасном городе соответствуют ожиданиям. Я проживал в отеле Санта, в красивейшие уголке с прекрасным, огромным парком рядом. Так получилось, что меня не встретили, потому что трансфер групповом, а я прилетала на день раньше. Правда, со мною созвонились и пояснили, как добраться до гостиницы. Обзорныя экскурсия прошла под проливным дождём…. Группа была маленькая всего 3 человека, нам предоставили гида, машину, водителя, зонтики и мы прекрасно прокатились по городу, в конце поужинав в модном японском ресторанчике. Место посещаемое, удачно расположенном, на 1м этаже маленький магазинчик с японскими товарами, можно что нибудь прикупить для подарков. . Вернулись в восьмом часу вечера,уставшие, промокшие, решили посетить сауну в зоне спа нашего отеля. На следующий день вылетели на Итуруп. Организован наш вылет был заранее, билеты и пропуска выдали накануне вылета. Как говорится передали из рук в руки. Час полёта и нас приняли в аэропорту Итурупа. И начались экскурсии…. За 3 дня мы не потратили ни одной копейки…. Завтраки и ужины были организованы в кафе Альянс - место великолепное, готовят и принимают восхитительно, рекомендую…. Гид приезжал утром, отвозил в кафе на завтрак, а потом на целый день мы выезжали на экскурсию по острову. Обед организовывался на природе, согласно традициям, нас угощали местными продуктами, готовили уху, рассказывали о досторпимечательностях. Очень душевно прошли дни на острове, даже не расстроил неполадки с унитазом и подачей холодной воды в душе… Все устранили и забыли… Люди, как много мы не знаем!!!! После возврата в Южно-сахалинск нас ожидала экскурсия на остров Лягушка, с погодой нам повезло, мы увидели все что было обещено, получили отличный заряд энергии, массу внимания и тёплое общение. Люди, как много мы не знаем!!!! Рекомендую, встряхните обыденность и усталость, вздохните воздух охотского моря и Тихого океана, познакомьтесь с Сахалин ом и теплотой его приёма гостей - не пожалеете!!!!
В
11 окт 2019
Спасибо за прекрасно организованный тур по Сахалину и Итурупу, Впечатлений – масса! Возможно, это – лучшее наше путешествие. А уж мы, поверьте, поплавали и походили!
Теперь всем рекомендуем эти замечательные места и вашу компанию.

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