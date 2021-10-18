Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).

Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского

От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест – реки Кипящей.

Сейчас сюда ведет нормальная дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода.

Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская.

Вулкан Баранского – это действующий вулкан на острове Итуруп.

Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.

Вылет в Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания).

Завтрак.

Отправление на экскурсию в бухту Касатка.

По пути остановки в живописных местах.

Зеркальный пляж Бухты Касатка.

Осмотр бывших японских тоннелей.

Бухта Касатка: бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – Итуруп.

26 ноября 1941 года именно в гавани на тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне — залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор.

Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.

На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска.

Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного проходя через неё.

Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти

насквозь через скалу.

Обед – пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).

Возвращение в Курильск.

Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте).

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.