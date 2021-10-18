Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча с гидом.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).
16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.
Трансфер в ресторан.
18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура.
19:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет в Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Отправление на вулкан Баранского.
Знакомство с проявлениями вулканической деятельности.
Купание в термальных ваннах.
Вулкан Баранского – это действующий вулкан на острове Итуруп.
Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками, и другими термальными проявлениями.
У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле.
Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская.
Сейчас сюда ведет нормальная дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода.
От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест – реки Кипящей.
Известные источники ручья Кипящая речка – Котел и Голубое озеро.
Возвращение в Курильск.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Завтрак.
Отправление на экскурсию в бухту Касатка.
По пути остановки в живописных местах.
Зеркальный пляж Бухты Касатка.
Осмотр бывших японских тоннелей.
Бухта Касатка: бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – Итуруп.
26 ноября 1941 года именно в гавани на тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне — залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор.
Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.
На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска.
Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного проходя через неё.
Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти
насквозь через скалу.
Обед – пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).
Возвращение в Курильск.
Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте).
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Завтрак.
Отправление к Белым скалам вдоль Охотского побережья.
Осмотр Белых скал, посещение «гранд каньона белых скал».
Белые скалы – потрясающее творение стихии в природе.
Растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря на острове Итуруп горы, состоящие из мягкой пемзы образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой.
Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обромила образовавшуюся композицию.
Пемза претерпела сильную эрозию под воздействием штормов Охотского моря, дождей и многочисленных малых рек и ручьев, которые в итоге сформировали причудливые и изумительные формы скал.
Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый.
Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.
Обед-пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).
Возвращение в Курильск.
Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте).
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Завтрак.
Выписка из гостиницы.
Отправление на экскурсию на лавовое поле Янкито.
Лавовое плато Янкито — это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана.
Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту.
Перекус перед выездом в аэропорт.
Отправление в аэропорт, регистрация на рейс.
Отправление в Южно-Сахалинск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
В свободный день по желанию и за доплату возможна организация экскурсии на маяк Анива.
07:00 Отправление в п. Новиково.
По пути следования комфортная остановка в пос. Озерский.
09:00 Прибытие в п. Новиково.
Перекус, инструктаж, посадка на лодки и отправление на маяк Анива.
10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка.
12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.
13:30 Отправление в Новиково.
14:30 Прибытие в Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск.
16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.
Морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках.
В зависимости от погодных условий может меняться время прибытия и отбытия с маяка.
Завтрак в гостинице.
9:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан.
Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге.
12:00 Прибытие на место стоянки.
12:00 – 13:30 Пешая прогулка по побережью Охотского моря, осмотр мыса Птичий.
13:30 Обед – пикник.
15:00 Сбор.
Отправление в Южно-Сахалинск.
18:30 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в двухместном номере на о.Сахалин в гостинице «Санта ризот» или «Мега палас», на о.Итуруп в гостинице «Итуруп».
Доплата за одноместное размещение:
Итуруп - один из многочисленных островов Курильской гряды, самый крупный из них и богаче других своими достопримечательностями. Одной из них является вулкан Баранского высотой более 1000 метров. Его подножье состоит из грязевых котлов, горячих озер и минеральных ручьев. С вершины вулкана открывается восхитительный вид на Курильский залив, гору Волчок и Белые скалы.
Поездки к Белым скалам и бухте Касатка на острове Итуруп наполняют не только географическими, но и историческими знаниями, связанными с древним периодом и военными событиями разных лет. С Белыми скалами и Касаткой могут поспорить по значимости разве что мыс Великан и останец Лягушка, которые также находятся на Сахалине.
Платы Янкито - еще одно место, которое интересно своим происхождением. Застывшая черная лава в сочетании с зеленой травой и яркими цветами смотрится необычно, а информация, что здесь были обнаружены следы присутствия людей раннего неолита, придает месту еще большей значимости.
На Итурупе туристы посещают поля, где до сих пор лежит старая бронетехника, и места, где когда-то были стоянки айнов.
Перелет любой длительности однозначно этого стоит, и вы убедитесь в этом с первой же секунды путешествия.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.