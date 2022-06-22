Экскурсионный тур на остров Итуруп

Итуруп - самый большой остров Курильского архипелага, а еще многие считают, что он самый красивый

4.7
3 отзыва
Итуруп – самый большой остров Курильского архипелага, а еще многие считают, что он самый красивый.

В данном туре Вы оцените красоты местной природы, побываете рядом с вулканами и кипящими озерами, причудливыми скалами и живописными заливами Тихого океана.
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Ближайшие даты:
25
сен

Что вас ожидает 🤩

В путь к вулканам
В путь к вулканам
Увидим настоящие действующие вулканы и кипящие озера!
Плато Янкито
Плато Янкито
Вдохновимся необыкновенными пейзажами и разглядим таинственные силуэты в тумане
Белые и Черные скалы
Белые и Черные скалы
Посетим дикий пляж в бело-черной акварели, где вода лазурного цвета, а вулканы виднеются на горизонте

Программа тура по дням

1 день
Вылет в Курильск

Встреча группы у гостиницы "Гагарин" в Южно-Сахалинске. Время сбора зависит от расписания самолета и объявляется участникам тура заранее.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Курильск.

Прибытие на о. Итуруп (Курильск). Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на Вулкан "Баранского" (1134 м), который назван по имени географа Н. Н. Баранского. Кратер диаметром около 650 м. Интересен обилием горячих источников, живописных грязевых котлов, фумарольных выходов.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги. Ванночки с температурой воды от 42° до 70°. Возможно насладиться, стоя под горячим водопадом.

Отдых, купание.

Вечером возвращение в город. Ужин в кафе гостиницы.

Свободное время.

2 день
«Белые скалы», «Черные скалы», залив «Простор»

Завтрак в кафе гостиницы. Выезд на маршрут.

«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титаномагнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава.

На побережье обед.

Также посетим водопад "Девичьи косы".

Возвращение в гостиницу. Ужин.

Свободное время.

3 день
Залив &quot;Касатка&quot;

Завтрак в кафе гостиницы.

Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.

10:00 — Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км. Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.

Обед на берегу Охотского моря.

Свободное время, отдых.

Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса "Ваночки" (по желанию).

4 день
Вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, трансфер к гостинице "Гагарин" (проживание в Южно-Сахалинске не входит в стоимость тура).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Остров» или "Камелия" на о. Итуруп.

Стоимость тура в зависимости от типа размещения:

Двухместное размещение Одноместное размещение
 59.500 руб./ чел. 65.500 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе в Южно-Сахалинске
  • Трансферы по программе в Курильске (о. Итуруп)
  • Проживание в гостинице «Остров» или "Камелия"
  • Питание в Курильске, включенное в программу тура (о. Итуруп)
  • Входные билеты в комплекс термальных источников
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками/гидами
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
  • Мед. страховка
Что не входит
  • Авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно – Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск (12.500 рублей)
  • Алкоголь
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Проживание в Южно-Сахалинске
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • рюкзак;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.
С
19 июня 2022
Экскурсии организованы профессионально. Четко по времени приезжал транспорт. Где нужно было организована экипировка. Экскурсии были разнообразны. В горы ходили, по охотскому морю плавали, самостоятельно собирали моллюсков. Последний день не перегружен. Есть возможность купить сувениры и морепродукты.

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