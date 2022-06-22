Встреча группы у гостиницы "Гагарин" в Южно-Сахалинске. Время сбора зависит от расписания самолета и объявляется участникам тура заранее.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Курильск.
Прибытие на о. Итуруп (Курильск). Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу, размещение.
Поездка на Вулкан "Баранского" (1134 м), который назван по имени географа Н. Н. Баранского. Кратер диаметром около 650 м. Интересен обилием горячих источников, живописных грязевых котлов, фумарольных выходов.
Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги. Ванночки с температурой воды от 42° до 70°. Возможно насладиться, стоя под горячим водопадом.
Отдых, купание.
Вечером возвращение в город. Ужин в кафе гостиницы.
Свободное время.
Завтрак в кафе гостиницы. Выезд на маршрут.
«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титаномагнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава.
На побережье обед.
Также посетим водопад "Девичьи косы".
Возвращение в гостиницу. Ужин.
Свободное время.
Завтрак в кафе гостиницы.
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.
10:00 — Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км. Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.
Обед на берегу Охотского моря.
Свободное время, отдых.
Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса "Ваночки" (по желанию).
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, трансфер к гостинице "Гагарин" (проживание в Южно-Сахалинске не входит в стоимость тура).
Тур предусматривает проживание в гостинице «Остров» или "Камелия" на о. Итуруп.
Стоимость тура в зависимости от типа размещения:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|59.500 руб./ чел.
|65.500 руб./чел.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.