Встреча группы у гостиницы "Гагарин" в Южно-Сахалинске. Время сбора зависит от расписания самолета и объявляется участникам тура заранее.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Курильск.

Прибытие на о. Итуруп (Курильск). Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на Вулкан "Баранского" (1134 м), который назван по имени географа Н. Н. Баранского. Кратер диаметром около 650 м. Интересен обилием горячих источников, живописных грязевых котлов, фумарольных выходов.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги. Ванночки с температурой воды от 42° до 70°. Возможно насладиться, стоя под горячим водопадом.

Отдых, купание.

Вечером возвращение в город. Ужин в кафе гостиницы.

Свободное время.