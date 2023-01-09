Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
16:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы:
18:00 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.
Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
19:00 Трансфер в гостиницу. Отдых.
7:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
08:00 Освобождение номера. Выезд на экскурсию Останец Лягушка – место силы.
Выезд на маршрут, время в пути ~30 минут (12 км) до пос. Весточка, далее отправление на маршрут пешком.
Считается, что район Весточка – энергетический центр Сахалина.
Скала Лягушка – уникум природы возрастом 70 миллионов лет, очень необычное энергетическое место.
Время в пути по экологической тропе до подножия горы занимает примерно 20 минут. Далее недолгий, но крутой подъем к останцу «Лягушка», который занимает 20–30 минут.
С вершины открывается изумительный пейзаж и в хорошую погоду видны Анивский залив, озёра Тунайча и озеро Изменчивое.
Вы увидите магические камни в виде Сфинкса, Солнечную и Лунную поляны, камни «вопросов и ответов» и сможете искупаться в «энергетической» речке Айичка.
11:00 Лёгкий перекус (сухой паек).
12:00 Трансфер в аэропорт.
12:30 Начало регистрации на рейс.
13:55 Вылет из Южно-Сахалинска.
15:00 Прибытие в г. Курильск. Встреча. Трансфер в Курильск.
16:00 Посещение краеведческого музея, где вас встречают профессионалы, любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.
17:30 Трансфер в г. Курильск, в гостиницу, размещение.
19:00 Трансфер в кафе «Альянс». Ужин в кафе.
20:45 Трансфер на термальные источники.
21:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
22:30 Обратный трансфер в гостиницу.
ВАЖНО! Программа составлена с учетом расписания авиарейсов в 2022 году.
Рекомендация:
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Первая бухта нашей экскурсии – Парусная. Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление на лодке к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка.
Перваяостановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:00 Отправление в Курильск.
15:00 Обед в кафе «Альянс».
16:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
18:00 Трансфер в Курильск, в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп». Освобождение номеров.
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение поля грязевых котлов.
11:30 Спуск к Бирюзовым озерам.
Прогулка.
Фотосессия.
Варим яйца и дегустируем с икрой.
Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
12:30 Прогулка вниз по термальному ручью.
Фотосессия.
13:00 Купание в термальных источниках.
Отдых.
14:30Трансфер в г. Курильск.
15:30 Обед в кафе.
17:00 Трансфер в порт.
18:00 Посадка на теплоход.
20:00 Отправление на остров Кунашир (т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).
Время в пути ~ 13 часов
ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Важная информация:
09:00 Прибытие на Кунашир.
Высадка.
Трансфер в кафе (важно: размещение в гостинице возможно после экскурсии).
10:00 Завтрак в кафе гостиницы.
11:00 Выезд на мыс Столбчатый.
Мыс Столбчатый – уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.
Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники.
Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.
Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого!
15:00 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря.
Отдых на берегу моря.
Желающие могут искупаться!
17:00 Возвращение в Южно-Курильск.
Размещение в гостинице.
19:00 Ужин в кафе гостиницы «Айсберг»
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыс Столбчатый в одну сторону.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:30Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.
Кальдера Головнина (кальдера – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).
Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана.
Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее.
Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!
Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)!
Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!
10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.
10:30 Прибытие к началу тропы.
Выход к кальдере пешком.
Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!
Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне – может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.
13:00 Прибытие к кордону заповедника.
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
14:00 Выход к озерам в кальдере.
Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.
Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.
15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем.
Купание в озере Горячем.
16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
18:00 Выезд в Южно-Курильск.
19:00 Возвращение в гостиницу.
19:30 Ужин в кафе гостиницы «Айсберг».
ВНИМАНИЕ!
В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.
Важная информация: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 8 км (туда и обратно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
09:00Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.
Растительный мир острова богат и вобрал в себя виды, распространенные от субтропиков до северных широт.
Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами.
По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.
Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, проведенной заботливой рукой человека. Это предупреждение: осторожно – магнолия!
Вам повезет, если вы приехали в июне, вы сможете увидеть как она цветет и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!
По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры.
Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну.
Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью.
Местечко называется термальные источники Столбовские.
Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья!
Всю усталость прошедших дней как рукой снимет.
14:00 Посадка на автотранспорт. Трансфер в аэропорт.
14:30 Регистрация на рейс.
16:15 Вылет из Южно-Курильска.
17:35 Прибытие в Южно-Сахалинск. Трансфер в гостиницу. Размещение.
ВАЖНО! Программа составлена с учетом расписания авиарейсов в 2022 году.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по камням возле ручья, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака – Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход к мысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 – 18:00 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом, запеченные устрицы под сыром с чесночком, блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха), уха по-сахалински, свежие овощи, морс, чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Внимание!
Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Маяк Анива – на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
Сдача номеров.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении на о. Итуруп
|Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп, о. Кунашир
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
201 268
12 500
198 268
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
Доп. ночи
|Юность 3*
(завтраки оплачиваются дополнительно)
6 600
12 000
2 200/4 000
|Юбилейная 3*
|8 850
|16 050
|2 950/5 350
|Гагарин 3*
|10 200
|16 500
|3 400/5 500
|БЕЛКА 3*
|9 600
|16 350
|3 200/5 450
|Санта Ризот Отель 4*
(twin, номер с 2-мя кроватями)
|12 600
|22 200
|4 200/7 400
|Пасифик Плаза Сахалин 4*
|По запросу
|Мега Палас Отель 4*
|13 350
|19 950
|4 450/6 650
Парадайз Ризот отель 4*
|13 500
|24 000
|4 500/8 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
Гостиница «Юбилейная» находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал. В зимнее время гости могут пройти обучение катанию на лыжах и взять напрокат лыжное снаряжение.
Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка.
Этот отель находится на главной улице Южно-Сахалинска – проспекте Мира. К услугам гостей отеля номера с кондиционером и фитнес-центр. До театра имени А. П. Чехова от отеля "Пасифик Плаза Сахалин" можно дойти пешком всего за 5 минут.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. В их собственной ванной комнате предоставляются банные халаты и тапочки.
В современном кафе Aromas сервируется завтрак "шведский стол", а в ресторане Valentine’s подаются блюда европейской и азиатской кухни. В свою очередь, из бара Lounge 8 гости могут полюбоваться панорамным видом на город и Сусунайские горы.
Путь пешком от отеля "Пасифик Плаза Сахалин" до здания местной администрации займет всего 5 минут. Железнодорожный вокзал Южно-Сахалинска находится в 10 минутах езды на автомобиле от отеля "Пасифик Плаза Сахалин", а расстояние от отеля до аэропорта Южно-Сахалинска составляет 8 км.
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта "Горный воздух".
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Место в каюте III класс 4-х местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Место в каюте III класс 4-х местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Гостиница «Итуруп» – это трехэтажное здание, с хорошим современным ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.
Хостел открыт в 2022 году.
Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.
Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:
Номера
Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.
Возможность размещения:
Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.
Рестораны и кафе
Гостиница «Айсберг-1» – это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).
На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.
Во всех номерах вид на морской порт.
Номерной фонд:
Походное снаряжение:
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
Для иностранных граждан:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.