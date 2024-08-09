Вы прогуляетесь по экологической тропе, посетите три вулкана, сделаете невероятные снимки на фоне застывшей лавы, полюбуетесь Белыми скалами и живописными бухтами. И, конечно, отведаете местные деликатесы и расслабитесь в термальных источниках.
Программа тура по дням
Отправление теплоходом на Кунашир
12:30 Трансфер из Южно-Сахалинска в морской порт г. Корсаков.
14:00 Регистрация и посадка на теплоход.
16:00 Отправление на остров Кунашир (т\х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).
Время в пути ~22 часа.
Прибытие на Кунашир. Экологическая тропа Столбовская. Грязевые лечебные термальные источники
14:00 Подход к о. Кунашир. Высадка.
14:30 Трансфер в гостиницу. Размещение.
15:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.
15:30 Прибытие на место стоянки. Выход на тропу.
Растительный мир острова богат и вобрал в себя виды, распространенные от субтропиков до северных широт.
Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.
Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, проведенной заботливой рукой человека. Это предупреждение: осторожно — магнолия!
По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры.
Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну.
Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью. Местечко называется термальные источники Столбовские.
Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! Всю усталость прошедших дней как рукой снимет!
16:30 Отдых в источниках.
Походный перекус (чай, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
17:30 Выход в обратный путь по тропе к автотранспорту.
18:30 Посадка на транспорт, выезд в Южно-Курильск.
19:00 Прибытие в Курильск.
19:30 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:30Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.
Кальдера Головнина (кальдера — котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).
Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана.
Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее.
Струи сероводородного и сернистого газов — сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!
Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)!
Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!
10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.
10:30 Прибытие к началу тропы.
Выход к кальдере пешком.
Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!
Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне — может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.
13:00 Прибытие к кордону заповедника.
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
14:00 Выход к озерам в кальдере.
Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.
Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.
15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем.
Купание в озере Горячем.
16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
18:00 Выезд в Южно-Курильск.
19:00 Возвращение в гостиницу.
20:00 Ужин в кафе гостиницы.
Внимание! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим — можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.
Важная информация: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~16 км (туда и обратно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Айсберг».
10:00 Выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева.
Действующий вулкан южной части острова Кунашир. На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика.
10:30 Прибытие к началу тропы. Выход к фумарольному полю пешком.
Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему очень интересна:
- шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста;
- поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев;
- переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку;
- остановимся, и наш гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение!), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ел;
- спустимся в овраг, и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно поднимаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором то тут, то там «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!
12:00 Прибытие на фумарольное поле.
Визуальный осмотр. Прогулка по полю. Фотосессия.
13:00 Прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеева.
14:00 Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
15:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
16:30 Выезд на побережье.
17:00 Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота.
18:30 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего — можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.
Важная информация: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности, в основном подъем (в одну сторону). Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Экскурсия на мыс Столбчатый
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на мыс Столбчатый.
Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.
Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники.
Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.
Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого!
14:30 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря.
Отдых на берегу моря. Желающие могут искупаться!
16:30 Посадка на автотранспорт. Трансфер в Южно-Курильск.
17:00 Прибытие в Южно-Курильск.
Ужин в гостинице.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыса Столбчатый в одну сторону.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Отправление теплоходом на Итуруп
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:30 Сдача номеров. Выезд из гостиницы.
10:40 Трансфер в порт.
11:00 Посадка на теплоход
13:00 Отправление на остров Итуруп (т\х «Игорь Фархутдинов»).
Время в пути ~20 часов.
Важная информация:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может подвисать связь
Прибытие на Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
09:00 Прибытие на о. Итуруп. Высадка. Трансфер в кафе на завтрак.
10:00 Завтрак в кафе.
10:45 Трансфер в краеведческий музей.
11:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где Вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.
12:00 Выезд сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Первая остановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники.
Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
14:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
15:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
16:30 Отдых на берегу.
17:30 Трансфер на термальные источники.
19:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
20:30 Трансфер в гостиницу.
Ужин в кафе города.
Рекомендации: Для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Джип-тур вдоль побережья. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Первая бухта нашей экскурсии — Парусная. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
14:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Внимание! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение смотровой площадки.
10:45 Посещение поля грязевых котлов.
Варим яйца в термальном ручье, дегустируем с икрой.
12:45 Выезд к комплексу с термальными источниками.
13:00 Прибытие к термальному комплексу.
Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия.
14:00 Возвращение к термальному комплексу.
Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы и сыра).
15:00 Купание в термальных источниках. Отдых.
17:00 Трансфер в Курильск.
18:00 Прибытие в Курильск.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности — можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Перелет на Сахалин
09:00 Завтрак в кафе. Сдача номеров.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп, о. Кунашир
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
|153 019
|13 500
|150 019
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» о. Итуруп — 4 500 руб. /номер.
Варианты проживания
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд:
- 4 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровати с санузлом и умывальником в номере, две душевые комнаты на 4 номера в общем холле;
- 2 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровать, с всеми удобствами в номере;
- 1 трехместный номер, три раздельные.
Гостиница «Айсберг-1»
Гостиница «Айсберг-1» — это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).
На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.
Во всех номерах вид на морской порт.
Номерной фонд:
- четыре одноместных номера (удобства на блок);
- четыре 2-местных номера (удобства на блок);
- один номер люкс (одна большая кровать и раскладной диван).
Теплоход «Игорь Фархутдинов»
Размещение в каюте выбранной категории.
Варианты размещение:
- место в каюте 3 категории, 4-местная, удобства на палубе;
- место в каюте 2 категории, 4-местная, удобства в каюте;
- место в каюте 1 категории, 2-местная, удобства в каюте;
- место в каюте категории люкс, 2-местная, удобства в каюте (2-комнатная: гостиная + спальня).
Теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской"
Место в каюте III класс, 4-местная с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка»
- Проживание на о. Кунашир в гостинице «Айсберг», корпус 1, стандартные номера с удобствами на блок
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение проводниками на о. Кунашир, о. Итуруп
- Входные билеты в источники
- Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на о. Итуруп, о. Кунашир
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп, о. Кунашир - 13 500 руб
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» о. Итуруп - 4 500 руб. /номер
- Авиабилет по маршруту Курильск - Южно-Курильск: взрослый - 7 900 руб. ребенок 2-12 лет - 4 450 руб
- Взрослый - 7 900 руб
- Ребенок 2-12 лет - 4 450 руб
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Сахалин (порт Корсаков) - о. Кунашир (порт Южно-Курильск), время в пути ~22 часа (место в каюте III класс, 4-местная с удобствами):взрослый - 5 080 руб. ребенок 2-12 лет - 3 690 руб
- Взрослый - 5 080 руб
- Ребенок 2-12 лет - 3 690 руб
- Билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» по маршруту о. Кунашир (порт Южно-Курильск) - о. Итуруп (Курильск), время в пути ~20 часов: место в каюте 3 категории, 4-местная, удобства на палубе: взрослый - 2 650 руб. ребенок 2-12 лет - 1 930 руб. место в каюте 2 категории, 4-местная, удобства в каюте: взрослый - 3 350 руб. ребенок 2-12 лет - 2 230 руб. место в каюте 1 категории, 2-местная, удобства в каюте: взрослый - 4 050 руб. ребенок 2-12 лет - 2 630 руб. место в каюте категории люкс, 2-местная, удобства в каюте (2-комнатная: гостиная + спальня):взрослый - 4 750 руб. ребенок 2-12 лет - 2 975 руб
- Место в каюте 3 категории, 4-местная, удобства на палубе: взрослый - 2 650 руб. ребенок 2-12 лет - 1 930 руб
- Взрослый - 2 650 руб
- Ребенок 2-12 лет - 1 930 руб
- Место в каюте 2 категории, 4-местная, удобства в каюте: взрослый - 3 350 руб. ребенок 2-12 лет - 2 230 руб
- Взрослый - 3 350 руб
- Ребенок 2-12 лет - 2 230 руб
- Место в каюте 1 категории, 2-местная, удобства в каюте: взрослый - 4 050 руб. ребенок 2-12 лет - 2 630 руб
- Взрослый - 4 050 руб
- Ребенок 2-12 лет - 2 630 руб
- Место в каюте категории люкс, 2-местная, удобства в каюте (2-комнатная: гостиная + спальня):взрослый - 4 750 руб. ребенок 2-12 лет - 2 975 руб
- Взрослый - 4 750 руб
- Ребенок 2-12 лет - 2 975 руб
- Питание на теплоходе, питьевая вода
- Ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов нахождения в пограничной зоне Курильских островов необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- указание адреса фактического проживания на русском и английском языках;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!