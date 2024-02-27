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Авторский тур
11 дней
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Жемчужины Курильских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
30 июня в 10:00
от 174 378₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
11 авг в 10:00
49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаковИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаковЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЕЕкатерина10 января 2024Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаковСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ННаговицына9 января 2024Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ЖЖивова9 октября 2023Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «11-дневные туры»
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Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "11-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 49 000 до 178 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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