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Авторский тур
8 дней
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Неделя на Сахалине и Итурупе
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 138 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каникулы на Сахалине
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Начало: г. Южно-Сахалинск
11 июля в 10:00
24 июля в 10:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 авг в 10:00
15 сен в 10:00
99 908₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519₽ за человека
Авторский тур
10 дней
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
157 099₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Жемчужины Курильских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
30 июня в 10:00
от 174 378₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
от 125 448₽ за человека
скидка
16%
Авторский тур
10 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
182000153 019₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 июля в 10:00
144 628₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 17 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 35 969₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Сахалине
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ААлександр15 января 2024В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
- ААлександр15 января 2024Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННаговицына9 января 2024Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Можно с детьми»
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