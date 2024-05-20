Семейные развлекательные туры Южно-Сахалинска

Найдено 27 туров в категории «Можно с детьми» в Южно-Сахалинске, цены от 17 100 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900 за человека
Неделя на Сахалине и Итурупе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине и Итурупе
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 138 500 за человека
Каникулы на Сахалине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каникулы на Сахалине
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 89 000 за человека
Знакомство с Сахалином
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000 за человека
Сахалин - перезагрузка
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000 за человека
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Начало: г. Южно-Сахалинск
11 июля в 10:00
24 июля в 10:00
129 000 за человека
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 100 за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 авг в 10:00
15 сен в 10:00
99 908 за человека
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519 за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
157 099 за человека
Жемчужины Курильских островов
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Жемчужины Курильских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
30 июня в 10:00
от 174 378 за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Шикотан и Итуруп
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
от 125 448 за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
скидка
16%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
182000153 019 за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужная россыпь Курильских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 июля в 10:00
144 628 за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
Новый год на Сахалине
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500 за человека
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 27 800 за человека
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 32 400 за человека
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 17 100 за человека
Яркая сахалинская зима
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258 за человека
Зимний остров Итуруп
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 35 969 за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000 за человека
Весна на Сахалине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Весна на Сахалине
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
50 000 за человека
Лучшая зима на Сахалине
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900 за человека
Сахалин на максимум. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000 за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Яркая сахалинская зима
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Яркая сахалинская зима
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
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    другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.

    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
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    Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!

    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Новый год на Сахалине
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Яркая сахалинская зима
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
  1. Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
  2. Неделя на Сахалине и Итурупе
  3. Каникулы на Сахалине
  4. Знакомство с Сахалином
  5. Сахалин - перезагрузка
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 27 авторских туров от 17 100 до 178 000 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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