Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой

Групповой тур в Южно-Сахалинске
Встретить праздничные дни на Сахалине с подлёдной рыбалкой и снегоходными прогулками — что может быть лучше? Приглашаем отправиться с нами в путешествие, наполненное азартом и впечатлениями, о которых будет приятно вспоминать ещё долгие месяцы!
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Ближайшие даты:
21
фев

Что вас ожидает:

Подлёдная рыбалка
Подлёдная рыбалка
Попробуем поймать сахалинскую корюшку, чтобы потом отведать изумительный обед из собственного улова
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Поближе познакомимся с красотой застывших ледопадов — выступами ледников в скальных разломах
Снегоходное путешествие
Снегоходное путешествие
Прокатимся по заснеженным лесам и полям, поднимемся на горы, чтобы оценить масштабы этой снежной красоты
Жаркая банька
Жаркая банька
Банька после активного отдыха станет отличным завершением дня!
По курсу — морепродукты
По курсу — морепродукты
Заглянем в рестораны японской и корейской кухни, а под конец тура заедем на рыбный рынок за вкусными сувенирами
Вдоль Охотского моря
Вдоль Охотского моря
Отправимся на пешую прогулку вдоль моря с дальневосточным обедом-пикником и горячим чаем с выпечкой

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске. Сити-тур

Встреча, трансфер в отель.

14:00 Заселение в отель.

Обед в ресторане японской кухни.

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Краеведческий музей, Площадь Славы, Площадь Победы.

Смотровая площадка «Горный Воздух».

Ужин – самостоятельно.

Встреча в Южно-Сахалинске. Сити-турВстреча в Южно-Сахалинске. Сити-турВстреча в Южно-Сахалинске. Сити-тур
2 день

Мастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баня

Подлёдная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами!

Завтрак в отеле.

Места для рыбалки: река Найба, озеро Буссе, Охотское море, пос. Охотское; озеро Тунайча.

Мастер-класс по подлёдной рыбалке. Каждому выдадут удочки, гости сами прорубят буром лунку и почувствуют всю прелесть зимней рыбалки.

Обед на месте — жареная рыба из пойманного улова (корюшка, навага), горячая уха, восточные салаты, горячий чай с ягодой и аперитив «Клоповка».

После рыбалки вы посетите корейскую баню, чтобы согреться и отдохнуть.

Ужин самостоятельно.

Мастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баняМастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баняМастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баняМастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баняМастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баня
3 день

Снегоходные покатушки. Корейская баня

Нельзя просто взять и не покататься зимой на снегоходах!

Прокатимся по заснеженным лесам, полям. Поднимемся на горы и увидим неописуемую красоту сахалинской зимней сказки. С гор открываются потрясающие виды на сам город Южно-Сахалинск, а также при хорошей погоде можно увидеть морское побережье.

Завтрак в отеле.

Выезд на транспорте до места назначения.

Посадка на снегоходы, 2-х часовые покатушки по красивым заснеженным местам.

Обед в ресторане корейской кухни — барбекю по-корейски.

Посещение корейской бани «Спарадайз».

Ужин самостоятельно.

Снегоходные покатушки. Корейская баняСнегоходные покатушки. Корейская баняСнегоходные покатушки. Корейская баня
4 день

Ледопады бухты Тихая, экскурс в пейзажную живопись

Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий.

Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина.

После прибытия: экскурсия по побережью, знакомство с ландшафтами и красотами застывших ледопадов. А также небольшой экскурс в пейзажную живопись.

Завтрак в отеле.

Посещение ледопадов.

Пешая прогулка вдоль Охотского моря.

Обед-пикник: уха, копченая рыбка, крабы и горячий чай с выпечкой.

Возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно.

Ледопады бухты Тихая, экскурс в пейзажную живописьЛедопады бухты Тихая, экскурс в пейзажную живописьЛедопады бухты Тихая, экскурс в пейзажную живопись
5 день

Посещение рыбного рынка. Отъезд

Завтрак в отеле.

12:00 Выезд из отеля.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Проводы.

Посещение рыбного рынка. ОтъездПосещение рыбного рынка. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в отеле Mega Palace 4*.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Mega Palace 4

4 ночи

Отель находится у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

Есть фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo. Гости могут посетить караоке-бар Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на автомобиле за 20 минут.

Mega Palace 4Mega Palace 4Mega Palace 4Mega Palace 4Mega Palace 4Mega Palace 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении
  • Питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно)
  • Гид-экскурсовод / гид-проводник
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсия на двухместном снегоходе
  • Входные билеты в сауну
Что не входит
  • Авиаперелёт из вашего города в Южно-Сахалинск и обратно
  • Сувениры
  • Экскурсии, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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