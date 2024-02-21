2 день

Мастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баня

Подлёдная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами!

Завтрак в отеле.

Места для рыбалки: река Найба, озеро Буссе, Охотское море, пос. Охотское; озеро Тунайча.

Мастер-класс по подлёдной рыбалке. Каждому выдадут удочки, гости сами прорубят буром лунку и почувствуют всю прелесть зимней рыбалки.

Обед на месте — жареная рыба из пойманного улова (корюшка, навага), горячая уха, восточные салаты, горячий чай с ягодой и аперитив «Клоповка».

После рыбалки вы посетите корейскую баню, чтобы согреться и отдохнуть.

Ужин самостоятельно.