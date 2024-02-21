фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске. Сити-тур
Встреча, трансфер в отель.
14:00 Заселение в отель.
Обед в ресторане японской кухни.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Краеведческий музей, Площадь Славы, Площадь Победы.
Смотровая площадка «Горный Воздух».
Ужин – самостоятельно.
Мастер-класс по подлёдной рыбалке. Корейская баня
Подлёдная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами!
Завтрак в отеле.
Места для рыбалки: река Найба, озеро Буссе, Охотское море, пос. Охотское; озеро Тунайча.
Мастер-класс по подлёдной рыбалке. Каждому выдадут удочки, гости сами прорубят буром лунку и почувствуют всю прелесть зимней рыбалки.
Обед на месте — жареная рыба из пойманного улова (корюшка, навага), горячая уха, восточные салаты, горячий чай с ягодой и аперитив «Клоповка».
После рыбалки вы посетите корейскую баню, чтобы согреться и отдохнуть.
Ужин самостоятельно.
Снегоходные покатушки. Корейская баня
Нельзя просто взять и не покататься зимой на снегоходах!
Прокатимся по заснеженным лесам, полям. Поднимемся на горы и увидим неописуемую красоту сахалинской зимней сказки. С гор открываются потрясающие виды на сам город Южно-Сахалинск, а также при хорошей погоде можно увидеть морское побережье.
Завтрак в отеле.
Выезд на транспорте до места назначения.
Посадка на снегоходы, 2-х часовые покатушки по красивым заснеженным местам.
Обед в ресторане корейской кухни — барбекю по-корейски.
Посещение корейской бани «Спарадайз».
Ужин самостоятельно.
Ледопады бухты Тихая, экскурс в пейзажную живопись
Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий.
Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина.
После прибытия: экскурсия по побережью, знакомство с ландшафтами и красотами застывших ледопадов. А также небольшой экскурс в пейзажную живопись.
Завтрак в отеле.
Посещение ледопадов.
Пешая прогулка вдоль Охотского моря.
Обед-пикник: уха, копченая рыбка, крабы и горячий чай с выпечкой.
Возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно.
Посещение рыбного рынка. Отъезд
Завтрак в отеле.
12:00 Выезд из отеля.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Проводы.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в отеле Mega Palace 4*.
Варианты проживания
Mega Palace 4
Отель находится у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
Есть фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo. Гости могут посетить караоке-бар Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на автомобиле за 20 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении
- Питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно)
- Гид-экскурсовод / гид-проводник
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Экскурсия на двухместном снегоходе
- Входные билеты в сауну
- Что не входит
- Авиаперелёт из вашего города в Южно-Сахалинск и обратно
- Сувениры
- Экскурсии, не входящие в программу
- Место начала и завершения?
- Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору