Путешествуя по Сахалину и Курильским островам, вам необходимо понимать главное – погода очень неустойчивая. В течение дня может светить яркое солнце и лить проливной дождь.

Вместе с погодой нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп. Для того чтобы путешествие доставило вам максимум удовольствия, мы подготовили для вас рекомендации по обуви, одежде и аксессуарам, которые понадобятся вам на маршруте.

По нашему мнению, обувь – это самое главное, с чего стоит начать подготовку гардероба в путешествие. Для путешествия по Сахалину и Курильским островам мы советуем вам обратить внимание на следующие виды обуви:

1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Также она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время экскурсий городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.

2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Если вы путешествуете по Сахалину и Итурупу, кроссовок вам будет достаточно для преодоления любого маршрута из наших сборных туров. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу небольших речек.

3. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице.

Одежда.

1. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.

2. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах на Сахалине и Итурупе в жаркую погоду. Также в них можно передвигаться по городу и в гостинице.

3. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в нежаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак, если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.

4. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой независимо от того, когда и где вы путешествуете. Очень хорошо, если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.

5. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождением маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.

Обратите внимание на то, что головной убор обязательно должен присутствовать в вашем гардеробе во время путешествия.

1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии, который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.

2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.

3. Спортивная шапка. Шапку мы рекомендуем брать в путешествие в сентябре и октябре. В эти месяца может быть ветрено и во время морских экскурсий на маяк Анива, а также на треккинговых маршрутах без неё не обойтись.

Аксессуары.

1. Солнцезащитные очки. Это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно, если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.

2. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получить ожог.

3. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон с репеллентами. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.

4. Легкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой во все путешествия на нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.

5. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены, а также персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.

6. Фотоаппарат и пауэр банк. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.