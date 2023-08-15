Во время пребывания на Итурупе погулям по лавовому плато Янкито, отправимся к подножию вулкана Баранского, увидим маяк Анива и посетим две бухты — Касатку и Тихую. А еще сможем искупаться в термальных источниках и насладиться потрясающими видами!
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Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в Южно-Сахалинск (встречаем регулярные рейсы из Москвы в 09:15 и 12:35).
Рекомендуем прибыть рейсом в 12:35, так как заселение в гостиницу с 14:00.
Если вы прибываете рейсом в 09:15, то рекомендуем услугу раннего размещения (доп. плата — 50% от стоимости номера).
14:00 Заселение в гостиницу Mega Palace hotel 4*.
14:30 Обед в ресторане корейской кухни. Знакомство с группой.
15:30–17:30 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.
Перелет в Курильск. Плато Янкито
08:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт (выселение из гостиницы в 12:00, точное время трансфера будет указано после публикации расписания авиарейсов).
Время вылета и прилёта с Итурупа может меняться много раз. Более точное время вылета известно, как правило, за месяц до рейса.
Регистрация на рейс.
Вылет в Курильск.
Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед самостоятельно.
Посещение лавового плато Янкито.
В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.
19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Экскурсия на Белые скалы на автомобиле
08:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
09:00 Отправление на экскурсию на Белые скалы.
В процессе экскурсии турист совершает путешествиепо берегу Охотского моря и проходит все белые скалы.
По маршруту посещается бухта Оля, Черные камни, Белые скалы.
В случае если позволяют погодные условия, гости посетят водопады в бухте Парусная, и проедут через ветровой перешеек к Тихому океану.
Обед на маршруте — ланчбокс.
Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод Жаркие воды (оплачивается дополнительно).
19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Время прохождение экскурсии зависит от погодных условий.
Экскурсия в Бухту Касатка
08:30 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
09:30 Отправление на побережье Тихого океана в бухту Касатка.
Обед на маршруте — ланчбокс.
16:00 Возвращение в Курильск.
16:00–17:00 Посещение термальных источников Ванночки (оплачивается дополнительно).
18:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Вулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на Сахалин
09:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
Отправление на вулкан Баранский.
Посещение подножия вулкана Баранского.
Купание на горячих источниках вулкана Баранского.
14:00 Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Если вылет на о. Сахалин будет после обеда, питание гостей за свой счет, но экскурсионная программа продлевается до времени вылета.
Отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Экскурсия в бухту Тихую
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление в п. Стародубское.
10:00 Прибытие в п. Стародубское / Янтарное побережье.
Сбор Янтаря.
10:30 Отправление в п. Взморье.
11:15 Прибытие в п. Взморье.
Посещение останков Синтоистского храма – ворот Тории.
11:40 Посещение крабового рынка.
12:30 Прибытие в бухту Тихую.
Экскурсия.
Горячий обед на берегу моря.
15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на маяк Анива
05:30 Отправление в поселок Новиково.
08:30 Прибытие в поселок Новиково.
Инструктаж, посадка в лодки.
09:00 Отправление на мыс Анива на моторных лодках (вместимость лодки до 9 пассажиров, не включая капитана лодки).
В процессе прохождения маршрута по воде, в зависимости от погодных условий мы сделаем несколько остановок по пути на маяк или обратно.
10:30 Прибытие на маяк.
Высадка (в случае отсутствия погодных условий для высадки осмотр маяка производится на лодке).
11:30 Отправление к мысу Белый камень.
12:10 Высадка на мысе Белый камень.
Перекус (чай/кофе, пирожки, бутерброды с рыбой, конфеты).
13:10 Отправление в п. Новиково.
14:00 Прибытие в точку отправки.
Сдача спасательного оборудования, посадка в автобус.
Отправление в гостиницу.
17:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
В случае, если проведение экскурсии будет невозможно по погодным условиям, экскурсия будет заменена на Бухту Тихую.
Отъезд
08:00 Завтрак в гостинице
08:30 Отправление на рыбный рынок.
Трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Mega Palace hotel» 4* (номера твин эконом, трехместное размещение не предусмотрено) и гостинице «Заречная» (номер с раздельными кроватями).
Одноместное размещение в гостиницах возможно за доп. плату:
- «Заречная» — 12 000 руб.;
- «Mega Palace hotel» — 12 000 руб.;
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel» 4
Отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница «Заречная»
Новая гостиница, расположена в нижней части города Курильск открыла двери для своих гостей в 2023 году. Расположившись на берегу нерестовой реки, гости могут наблюдать из своих окон нерест лосося в устье реки Курилка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе: на Сахалине - туристический автобусна о. Итуруп - внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
- На Сахалине - туристический автобус
- На о. Итуруп - внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
- Питание, указанное в программе: день 1: обеддень 2: завтрак, ужиндень 3: завтрак, обед, ужиндень 4: завтрак, обед, ужиндень 5: завтракдень 6: завтрак, обеддень 7: завтрак, перекусдень 8: завтрак
- День 1: обед
- День 2: завтрак, ужин
- День 3: завтрак, обед, ужин
- День 4: завтрак, обед, ужин
- День 5: завтрак
- День 6: завтрак, обед
- День 7: завтрак, перекус
- День 8: завтрак
- Экскурсионное обслуживание
- Оформление пропуска
- Двухместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel» 4
- Двухместное размещение в гостинице «Заречная» (номер с раздельными кроватями)
- Посещение термальных источников на вулкане Баранском (рассчитано по стоимости 2 000 руб. /чел. по ценам 2023 года, в случае повышения стоимости, фактическая разница оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (цена 2023 года, в случае повышения стоимости билета, разница оплачивается дополнительно) - 15 800 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура
- Одноместное размещение в гостинице «Заречная» - 12 000 руб
- Одноместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel» - 12 000 руб
- Доплата за раннее заселение - 50% от стоимости номера
- Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки в соответствии с прейскурантом на день оплаты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Путешествуя по Сахалину и Курильским островам вам необходимо понимать главное - погода у нас очень не устойчивая. В течение дня у нас может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп. Для того, чтобы путешествие доставило вам максимум удовольствия, мы подготовили для вас рекомендации по обуви, одежде и аксессуарам, которые понадобятся вам на маршруте.
По нашему мнению обувь это самое главное, с чего стоит начать подготовку гардероба в путешествие. Для путешествия по Сахалину и Курильским островам мы советуем вам обратить внимание на следующие виды обуви:
1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Так же она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время экскурсии городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане, в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Если вы путешествуете по Сахалину и Итурупу, кроссовок вам будет достаточно для преодоления любого маршрута из наших сборных туров. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу не больших речек.
3. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице, бане и горячим источникам на Итурупе. Советуем обратить внимание на тапочки с фиксацией, в них вам будет особенно удобно на природных горячих источниках, где нет хорошего ровного покрытия.
Одежда.
1. Начнём с того, что заменит вам традиционное нижнее бельё во время купания в горячих источниках и похода в баню. Речь о плавках и купальнике. Обратите внимание на то, что некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому не стоит брать с собой последнюю коллекцию известных брендов)
2. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
3. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах на Сахалине и Итурупе в жаркую погоду. Так же в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
4. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в не жаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
5. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой не зависимо от того когда и где вы путешествуете. очень хорошо если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
6. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождением маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.
Обратите внимание на то, что головной убор обязательно должен присутствовать в вашем гардеробе во время путешествия.
1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.
3. Спортивная шапка. Шапку мы рекомендуем брать в путешествие в сентябре и октябре. В эти месяца может быть ветрено и во время морских экскурсий на маяк Анива, а также на треккинговых маршрутах без неё не обойтись.
Аксессуары.
1. Солнцезащитные очки. Это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
2. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получит ожог.
3. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон с репеллентами. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
4. Легкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой в все путешествия на нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
5. Полотенце понадобится вам в путешествии по острову Кунашир. К сожалению в гостинице не разрешают брать полотенца из номера для посещения горячих источников, поэтому туристам необходимо иметь своё полотенце. Его можно привезти с собой или купить на месте.
6. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены а так же персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
7. Фотоаппарат и пауэр банк. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как происходит оплата термальных источников?
Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки оплачивается дополнительно в соответствии с прейскурантом на день оплаты
В связи со сложностью бронирования горячих источников, оплата производится в первый день тура гиду. В соответствии с правилами термальных источников, при отмене бронирования взимается штраф в размере 100% стоимости.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты вашего путешествия омрачили ваше пребывания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения организации трансфера встречи туристов и работы гидов. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!