Путешественнику откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми красивыми местами современного, уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов центра.
Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу по окончании ужина. Отдых.
Вылет на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер гостиница — аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск.
Встреча. Трансфер в Курильск. Размещение в гостинице.
Посещение краеведческого музея, где Вас встречают профессионалы, любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.
Трансфер в кафе «Альянс». Обед в кафе.
Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
Трансфер на термальные источники.
Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
Обратный трансфер в Курильск.
Ужин в кафе «Альянс».
Трансфер в гостиницу.
Рекомендации: Для посещения термальных источников «Ванночки» возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на ресепшен гостиницы).
Морская прогулка вдоль побережья. Бухта Парусная. Озеро Сопочное. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Первая бухта нашей экскурсии – Парусная. Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление на лодке к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Внимание! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка.
Перваяостановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
15:30 Отдых на берегу.
16:30 Выезд в обратный путь.
18:00 Прибытие в Курильск, в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп». Освобождение номеров.
11:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
11:30 Посещение поля грязевых котлов.
Варим яйца в термальном ручье, дегустируем с икрой.
13:00 Выезд к комплексу с термальными источниками.
13:30 Прибытие к термальному комплексу.
Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.
14:30 Возвращение к термальному комплексу.
Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, овощей и сыра).
15:30 Купание в термальных источниках. Отдых.
17:30 Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
12:00 Переход к мысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
- Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время сдачи номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- в Южно-Сахалинске, гостиница на выбор из предложенных;
- на о. Итуруп, стандартные номера в гостевом доме «Касатка», в гостинице «Итуруп» или подобное.
Для заезда 1–7 сентября есть авиабилеты, возможен тур с нестандартным размещением на о. Итуруп.
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания, руб:
|Гостиница в
Южно-Сахалинске
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет при двухместном размещении
|«Мега Палас» 4*
|131 458
|17 000
|128 458
|«Белка» 3*
|129 218
|15 000
|126 218
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 4 500 руб. /номер.
Варианты проживания
Гостиница «Белка»
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд: 4 номера с раздельными кроватями с санузлом, двумя душевыми комнатами на 4 номера; 2 номера с одной кроватью с удобствами в номере.
Гостиница «Итуруп»
Гостиница «Итуруп» открыта в 2008 году.
Номерной фонд: 35 номеров разной категории. Стандартный номер может быть с одной или двумя раздельными кроватями, с удобствами в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Размещение в Южно-Сахалинске, гостиница на выбор из предложенного
- Размещение на о. Итуруп, стандартные номера в гостевом доме "Касатка", в гостинице "Итуруп" или подобное
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Входные билеты в музеи и источники
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 14 800 руб. /чел
- Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Питание на о. Итуруп, указанное в программе пометкой «самостоятельно»
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 4 500 руб. /номер
- Доплата за ранний заезд в гостиницу - 50%/номер/сутки
- Доплата за поздний выезд из гостиницы - 50%/номер/сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое время на Сахалине?
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
Какие мобильные операторы есть на Сахалине?
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Какая погода на Сахалине?
Дневная температура: июнь +10, +15, июль +10, +20, август +12, +23, сентябрь + 12, +22. Ночная температура: июнь +10, +3, июль +12, +7, август +15, +8. Осадки: вечером на о. Сахалин и Курильских островах могут быть дожди и туманы.
Комары/мошка/клещи: наибольшая активность клещей приходится на июнь, необходимо иметь средство от комаров и клещей.
Возможны ли изменения?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.