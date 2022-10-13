1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.

Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Обзорная экскурсия по городу (2 часа).

Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.

Познакомитесь с самыми красивыми местами современного, уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).

Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов центра.

Приветственный ужин по-сахалински.

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Трансфер в гостиницу по окончании ужина. Отдых.