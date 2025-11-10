Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода.

Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.

Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.

Опасные объекты:

Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу, иметь при себе фальшфейер, никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.