Три дня на острове Итуруп

Добро пожаловать на остров Итуруп! Каждый день здесь будет наполнен новыми открытиями и незабываемыми эмоциями, которые надолго останутся в вашей памяти.

Вас ждут увлекательные приключения, знакомство с вулканом и живописными Белыми скалами, а также возможность почувствовать себя частью чего-то большего.

Этот тур — прекрасная возможность увидеть свою страну с новой стороны и сохранить воспоминания, которые будут радовать вас долгие годы.
Ближайшие даты:
18
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Трансфер в аэропорт.

Вылет на о. Итуруп.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прилет в Курильск.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Маршрут на фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.

В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион.

Здесь же обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

2 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.

Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

По погоде маршрут может быть организован в другой день. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
3 день

Плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы. Очень впечатляют эти шоколадного цвета глыбы.

Посещаем еще одно интересное место «Плачущие скалы».

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Плато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск
Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в гостинице «Заречная» на о. Итуруп.

Стоимость тура на 1 человека – 83 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру – 10 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Заречная»

2 ночи

Гостиница «Заречная» расположена на берегу реки Курилка, впадающей в Охотское море на острове Итуруп.

Удобное расположение отеля позволяет гостям пользоваться местной структурой города, быстро добраться в любое место пешком или на разных видах городского транспорта.

Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер гостиница - аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинске
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
  • Проживание на Итурупе в гостинице «Заречная»
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое на Итурупе)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника
  • Входные билеты на термальный комплекс «Источники вулкана Баранского»
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость билетов может поменяться):авиабилеты Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 18 000 руб. /чел
  • Авиабилеты Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 18 000 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 10 000 руб. /чел
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиницы
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • носки теплые толстые;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Что необходимо знать для соблюдения безопасности?

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода.
  • Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
  • Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.

Опасные объекты:

Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу, иметь при себе фальшфейер, никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени вылета/прилета самолета.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

