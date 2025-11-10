Мои заказы

4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан

Сахалин, Шикотан, Итуруп и Кунашир — эти четыре острова, каждый со своей уникальной историей и красотой, готовы раскрыть перед вами свои тайны. Этот тур — настоящий вызов для тех, кто
любит приключения, первозданную природу и новые впечатления.

Вы прогуляетесь по побережью в бухте Тихая, увидите полуострова Чирип и Белые скалы, посетите фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского, отправитесь на маршрут средней сложности к вулкану Головнина, примите участие в джип-туре по самым знаковым местам Шикотана и многое другое. Отправляйтесь в это незабываемое путешествие и откройте для себя удивительный мир островной жизни!

4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и ШикотанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и ШикотанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
29
июл9
сен

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.

Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Перелет на Итуруп. Бухта Касатка

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет на о. Итуруп.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прилет в Курильск.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Маршрут: Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан.

Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Перелет на Итуруп. Бухта Касатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы

09:00 Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора. Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что = порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.

Ужин в кафе.

По погоде маршрут может быть организован в другой день. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.

Возвращение в гостиницу.

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

09:00 Завтрак в кафе.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.

В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион.

Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Плато Янкито. Отправление на Кунашир

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в морпорт.

Оформление на судно.

14:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Кунашир.

Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.

Плато Янкито. Отправление на Кунашир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана

Завтрак и обед в кафе на теплоходе самостоятельно.

09:00 Прибытие на остров Шикотан.

Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска. Встреча в порту и организованная экскурсия по окрестностям.

Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.

17:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках (по желанию).

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но, попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Отправление теплохода на о. Шикотан. Прибытие на Шикотан

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

11:00 Трансфер в порт. Оформление на судно.

13:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на о. Шикотан.

Обед на теплоходе в кафе самостоятельно.

17:00 Прибытие на о. Шикотан, п. Малокурильское.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Небольшая поездка по окрестным местам.

Ужин.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане, не похожий ни на какой другой.

Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

На Шикотане самые красивые бухты! Таких на Курилах нигде не найти.

Отправление теплохода на о. Шикотан. Прибытие на Шикотан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками

Завтрак в гостинице.

Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана.

Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшего Курильские острова.

Обед горячий и очень вкусный на побережье.

Ужин в кафе.

Трансфер в порт.

19:00 Оформление на судно.

Обратите внимание! 22:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» (август) / «Павел Леонов» (сентябрь) на Сахалин.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
13 день

Прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.

20:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
14 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный).

После такой насыщенной программы свободный день необходим.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней. А проводить день и сказать: «До свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.

Также рекомендуем посетить:

1. Сахалинский краеведческий музей.

2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

3. Магазины с корейскими и японскими товарами.

4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
15 день

Завершение программы

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах. В стоимость проживания на Кунашире включено размещение с частичными удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на о. Итуруп, руб:

Вариант размещенияДвухместный номерДоплата за одноместный номер по туру
Стандарт299 00042 000
Вип (гостиница Янкито)352 00078 500

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи).

Варианты проживания

Отель «Мега Палас»

4 ночи

Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.

Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.

В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.

Отель «Мега Палас»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Каюта на теплоходе

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Айсберг 2»

4 ночи

Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море. В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Гостиница «Айсберг 2»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница/гостевой дом на Итурупе

3 ночи

В туре предусмотрено проживание в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.

Гостиница «Заречная» расположена на берегу реки Курилка, впадающей в Охотское море на острове Итуруп.

Удобное расположение отеля позволяет гостям пользоваться местной структурой города, быстро добраться в любое место пешком или на разных видах городского транспорта.

Предусмотрено двухместное размещение.

Гостиница/гостевой дом на Итурупе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Янкито»

3 ночи

В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».

В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.

Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.

Гостиница «Янкито»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Мотель «Островной»

1 ночь

«Островной» расположен на острове Шикотан. Высокий уровень обустройства 41 номера различной категории позволяет получить качественные услуги. Интерьер отеля выполнен в стиле лофт.

Во дворе Мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.

Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.

Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини-кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!

Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых.

Мотель «Островной»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в отеле 4
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт/морпорт - Южно-Сахалинск
  • Проживание на Итурупе в выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (в том числе трёхразовое на Итурупе, Кунашире и Шикотане)
  • Проживание на Кунашире в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
  • Проживание на Шикотане в гостинице
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Входные билеты на термальные комплексы «Источники вулкана Баранского»
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Итуруп, о. Кунашир, о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):авиабилет Южно-Сахалинск - Курильск и билеты на теплоход Курильск - Южно-Курильск, Южно-Курильск - Малокурильское, Малокурильское - Корсаков, (четырёхместная каюта) - 54 500 руб
  • Авиабилет Южно-Сахалинск - Курильск и билеты на теплоход Курильск - Южно-Курильск, Южно-Курильск - Малокурильское, Малокурильское - Корсаков, (четырёхместная каюта) - 54 500 руб
  • Питание на теплоходе
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

На что стоит обратить внимание?

В 12 день тура в 22:00 отправление теплохода «Адмирал Невельской» в августе / «Павел Леонов» в сентябре на Сахалин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

