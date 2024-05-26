Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 13:00 и 16:30, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Зеленогорске
Приветствую всех вас! Меня зовут Кирилл. С раннего детства увлекаюсь историей и культурой Санкт-Петербурга и окрестностей. В школьные годы состоял в краеведческом клубе. Много путешествую по разным городам и странам. Всю жизнь живу в Курортном районе, поэтому с радостью покажу наши родные края и расскажу об их истории.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
26 мая 2024
Благодарим за познавательную прогулку! Посетили много интересных мест. Погода замечательная, город красивый зелёный, приятно провести выходной день!
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Светлана
7 мая 2024
Зеленогорск с его чудесным Финскими заливом мы с подругой посетили в первый раз. Хочу выразить огромную благодарность гиду Кириллу, благодаря которому теперь имеется полное представление об этом красивом городе. Чудесная литературная речь молодого человека, хорошая подача материала, много интересных исторических фактов. Общение очень приятное и легкое. От души советую экскурсию -"По живописным местам Зеленогорска с местным жителем".