Вы прогуляетесь по рекреационным зонам Зеленогорска, увидите старые здания в стилях северного модерна и сталинского неоклассицизма, полюбуетесь скульптурами современных мастеров. Я расскажу, как маленький рыбацкий хутор превратился в крупный курортный город, как на него повлияло строительство финской железной дороги и какие исторические события его коснулись.

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Ваш гид в Зеленогорске

Кирилл Ваш гид в Зеленогорске

Время начала: 12:00, 13:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вокзал Зеленогорска — необычное сочетание северного модерна и сталинского неоклассицизма.

Улица Виертотие (ныне Ленина) — главная историческая артерия города, сохранившая здания дореволюционной и финской эпох.

Сквер Победа, посвящённый советско-финляндским войнам. На территории есть лютеранская кирха 1907 года — если она будет открыта, зайдёте внутрь.

Особняк Новикова — место, где формировалось правительство Финляндии во время войны 1939 года.

Дача Мюзера — пример деревянного зодчества конца 19 столетия.

Сквер Восьмого Марта — исторический сквер с необычными скульптурами.

Казанская церковь — православный храм города Зеленогорска в стиле московско-ярославского зодчества. По желанию вы рассмотрите его внутреннее убранство.

Зеленогорский парк — прекрасное место для прогулок. Вы найдёте памятник советскому актёру, памятник первому жителю Териоки и другие интересные объекты.

Организационные детали

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Уточняйте в переписке с гидом.