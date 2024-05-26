По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем

Познакомиться с культурным наследием финского посёлка Териоки (в мини-группе)
Вы прогуляетесь по рекреационным зонам Зеленогорска, увидите старые здания в стилях северного модерна и сталинского неоклассицизма, полюбуетесь скульптурами современных мастеров.

Я расскажу, как маленький рыбацкий хутор превратился в крупный курортный город, как на него повлияло строительство финской железной дороги и какие исторические события его коснулись.
5
2 отзыва
По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вокзал Зеленогорска — необычное сочетание северного модерна и сталинского неоклассицизма.

Улица Виертотие (ныне Ленина) — главная историческая артерия города, сохранившая здания дореволюционной и финской эпох.

Сквер Победа, посвящённый советско-финляндским войнам. На территории есть лютеранская кирха 1907 года — если она будет открыта, зайдёте внутрь.

Особняк Новикова — место, где формировалось правительство Финляндии во время войны 1939 года.

Дача Мюзера — пример деревянного зодчества конца 19 столетия.

Сквер Восьмого Марта — исторический сквер с необычными скульптурами.

Казанская церковь — православный храм города Зеленогорска в стиле московско-ярославского зодчества. По желанию вы рассмотрите его внутреннее убранство.

Зеленогорский парк — прекрасное место для прогулок. Вы найдёте памятник советскому актёру, памятник первому жителю Териоки и другие интересные объекты.

Организационные детали

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Уточняйте в переписке с гидом.

в понедельник и воскресенье в 13:00 и 16:30, во вторник, четверг и субботу в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный600 ₽
Дети до 16 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 13:00 и 16:30, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
26 мая 2024
Благодарим за познавательную прогулку! Посетили много интересных мест. Погода замечательная, город красивый зелёный, приятно провести выходной день!
С
7 мая 2024
Зеленогорск с его чудесным Финскими заливом мы с подругой посетили в первый раз. Хочу выразить огромную благодарность гиду Кириллу, благодаря которому теперь имеется полное представление об этом красивом городе. Чудесная литературная речь молодого человека, хорошая подача материала, много интересных исторических фактов. Общение очень приятное и легкое. От души советую экскурсию -"По живописным местам Зеленогорска с местным жителем".
Зеленогорск с его чудесным Финскими заливом мы с подругой посетили в первый раз. Хочу выразить огромную

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