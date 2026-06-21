Зеленогорск запомнится вам уютной атмосферой, эклектичной архитектурой, неспешным ритмом и свежим морским воздухом. Я расскажу, как складывалась на протяжении столетий его история, какие спектакли ставил в местном парке Мейерхольд и какие еще известные люди здесь бывали. Покажу лютеранскую кирху, старинные особняки и великолепный храм Казанской иконы Божией Матери

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Описание экскурсии

Колоритный Зеленогорск

Гуляя по Зеленогорску, вы увидите здания разных времен и архитектурных направлений: лютеранскую кирху, дом Крупенникова в стиле «северный модерн» и советский лицей № 445. Полюбуетесь белоснежным храмом Казанской иконы Божией Матери, окруженным соснами. Погуляете по уютному парку культуры и отыщете памятник актеру, которого знают в каждой семье страны.

Путешествие в прошлое

Я познакомлю вас с богатой и необычной историей нашего города. Расскажу, какое отражение в его архитектуре оставила финская культура, как жили здесь люди в разные периоды и что послужило причиной дачного бума в Териоках. А еще покажу место, где во времена Зимней войны находилось правительство Финляндской Демократической Республики.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.