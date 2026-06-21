Зеленогорск запомнится вам уютной атмосферой, эклектичной архитектурой, неспешным ритмом и свежим морским воздухом.
Я расскажу, как складывалась на протяжении столетий его история, какие спектакли ставил в местном парке Мейерхольд и какие еще известные люди здесь бывали. Покажу лютеранскую кирху, старинные особняки и великолепный храм Казанской иконы Божией Матери
Я расскажу, как складывалась на протяжении столетий его история, какие спектакли ставил в местном парке Мейерхольд и какие еще известные люди здесь бывали. Покажу лютеранскую кирху, старинные особняки и великолепный храм Казанской иконы Божией Матери
Описание экскурсии
Колоритный Зеленогорск
Гуляя по Зеленогорску, вы увидите здания разных времен и архитектурных направлений: лютеранскую кирху, дом Крупенникова в стиле «северный модерн» и советский лицей № 445. Полюбуетесь белоснежным храмом Казанской иконы Божией Матери, окруженным соснами. Погуляете по уютному парку культуры и отыщете памятник актеру, которого знают в каждой семье страны.
Путешествие в прошлое
Я познакомлю вас с богатой и необычной историей нашего города. Расскажу, какое отражение в его архитектуре оставила финская культура, как жили здесь люди в разные периоды и что послужило причиной дачного бума в Териоках. А еще покажу место, где во времена Зимней войны находилось правительство Финляндской Демократической Республики.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Дети до 16 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Зеленогорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Зеленогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провёл экскурсии для 456 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Зеленогорске. В школьные и студенческие годы занимался краеведением, выступал с научно-исследовательскими работами. С радостью поделюсь с вами интересными фактами о любимом городе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Александру, за интересную прогулку по курортному уютному городу!!! Очень интересно и познавательно, а главное погружение в местную жизнь и множество историй, о которых знают только местные. Рекомендую однозначно!!!
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Е
Открыли для себя Зеленогорск) Даже не думали, что в таком небольшом городке может находиться столько всего интересного. Во время экскурсии посетили лютеранскую кирху, посмотрели на детский хор, впечатлились. Александр подробно
+2
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А
Спасибо Александру за интересную экскурсию!
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Н
Хотим выразить благодарность Александру за прекрасную экскурсию! Он пришел вовремя, увлекательно и познавательно рассказывал о Зеленогорске, а также делился интересными фотоматериалами. Время пролетело незаметно, и мы получили массу положительных эмоций. Очень рекомендуем Александра как гида!
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Экскурсия очень понравилась, узнал много нового. Оказывается под Петербургом есть такая жемчужина с насыщенной историей как Зеленогорск. Гид рассказывал интересно, видно что профессионал своего дела. Под конец устал немного ходить, но только потому, что прошли почти весь город у узнали каждую деталь о нем, что кончено большой плюс. Рекомендую.
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Т
Спасибо большое, Александр, за чудесную, познавательную экскурсию по Зеленогорску и про Зеленогорск.
У нас вышла персональная экскурсия для мамы, с учетом возраста (70 лет).
Александр провел экскурсию на автомобиле, встретил маму, рассказал
У нас вышла персональная экскурсия для мамы, с учетом возраста (70 лет).
Александр провел экскурсию на автомобиле, встретил маму, рассказал
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