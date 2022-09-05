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Описание
Что вас ожидает
Колоритный Зеленогорск
Гуляя по Зеленогорску, вы увидите здания разных времен и архитектурных направлений: лютеранскую кирху, дом Крупенникова в стиле «северный модерн» и советский лицей № 445. Полюбуетесь белоснежным храмом Казанской иконы Божией Матери, окруженным соснами. Погуляете по уютному парку культуры и отыщете памятник актеру, которого знают в каждой семье страны.
Путешествие в прошлое
Я познакомлю вас с богатой и необычной историей нашего города. Расскажу, какое отражение в его архитектуре оставила финская культура, как жили здесь люди в разные периоды и что послужило причиной дачного бума в Териоках. А еще покажу место, где во времена Зимней войны находилось правительство Финляндской Демократической Республики.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала Зеленогорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Зеленогорске
Провёл 33 экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Зеленогорске. В школьные и студенческие годы занимался краеведением, выступал с научно-исследовательскими работами. С радостью поделюсь с вами интересными фактами о любимом городе!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
5 сен 2022
Отлично провели выходные по красивым местам Зеленогорска. Интересные факты истории образования города и чудесные локации для фото. Благодарю за чудесный и насыщенный день!
Василий
22 авг 2022
Экскурсия очень понравилась, узнал много нового. Оказывается под Петербургом есть такая жемчужина с насыщенной историей как Зеленогорск. Гид рассказывал интересно, видно что профессионал своего дела. Под конец устал немного ходить, но только потому, что прошли почти весь город у узнали каждую деталь о нем, что кончено большой плюс. Рекомендую.
Е
Елена
14 авг 2022
Александр очень увлеченный и грамотный рассказчик, 3 часа пролетели незаметно, экскурсия составлена очень логично, при этом цены на индивидуальную экскурсию такие же, как на групповую - очень привлекательные:) в общем - рекомендую! 🤩
Б
Борисио
8 авг 2022
Большое спасибо за экскурсию, было очень познавательно, Александр приятный и грамотный рассказчик, на все вопросы ответил, распечатки показал, было здорово, 11 из 10.
М
Мария
31 июля 2022
Добрый день, экскурсия очень понравилась, Александр прекрасно рассказал об истории и современной жизни города Зеленогорска. Совершили увлекательное путешествие в историю этих мест за последние 400 лет. Всем рекомендую.
С
Сергей
25 июля 2022
Спасибо Александру за замечательную экскурсию. Все лето обычно проводим рядом с Зеленогорском (Репино, Солнечное), очень любим и сам Терийоки. Но одно дело просто гулять по паркам и любоваться клумбами, малыми архитектурными формами и морем, и совсем другое, когда тебе об увиденном еще и рассказывают. Причем информация подается как в историческом (вполне профессионально), так и в общечеловеческом аспекте. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендуем!
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