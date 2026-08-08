Индивидуальная
до 8 чел.
Зеленогорск сквозь эпохи
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от 3600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия «Зеленогорск - очень финский город»
Начало: Вокзальная ул., 2 Зеленогорск (у входа в вокзал)
Расписание: Программа проходит: 01.04.2024 - 07.11.2024 ежедневно
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Аудиогид
Комарово: аудио прогулка по Морской стороне
Начало: Улица Лейтенантов, 12, Ленинградская, Спб
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1281 ₽ за человека
Аудиогид
Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне
Начало: Зеленогорское шоссе, 11, посёлок Комарово, Курортн...
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1281 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленогорску
Самые популярные экскурсии в Зеленогорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Зеленогорску в августе 2026
Сейчас в Зеленогорске можно забронировать 4 экскурсии от 1281 до 3600. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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