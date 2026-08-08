Найдено 4 экскурсии в Зеленогорске , цены от 1281 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 37 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Зеленогорск сквозь эпохи Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска от 3600 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 28 отзывов Групповая до 20 чел. Пешеходная экскурсия «Зеленогорск - очень финский город» Начало: Вокзальная ул., 2 Зеленогорск (у входа в вокзал) Расписание: Программа проходит: 01.04.2024 - 07.11.2024 ежедневно 1290 ₽ за человека Пешая 1 час Аудиогид Комарово: аудио прогулка по Морской стороне Начало: Улица Лейтенантов, 12, Ленинградская, Спб Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 1281 ₽ за человека Пешая 2 часа Аудиогид Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне Начало: Зеленогорское шоссе, 11, посёлок Комарово, Курортн... 1281 ₽ за человека

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