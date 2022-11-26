Вокзал - торговый дом Шахова - кондитерская Трубе - дом Крупенникова и Армия спасения - Терийокские банки - 1-й Егерьский батальон
Госпиталь и "Дом воина" -"Вяйнёла" - особняк Новикова - Верхний парк - Мясная лавка Пошехонова -"Дача в скандинавском стиле" - дача Мюзера - убийство Герценштейна - дачи Моберга - Девочка удэ с рыбой - дача ленсмана Блома - Дурдинская церковь - главное полицейское управление - кирха Преображения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю Вас в Зеленогорск, не так давно носивший финское имя - Терийоки! Очаровательный курортный городок смог сохранить многое из своего «финского прошлого». Об этом напоминает и планировка, и ряд дореволюционных домов, и особая атмосфера города.
по вторникам в 12:00 и субботам в 12:15
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
Дополнительные оплаты (по желанию):
Радиооборудование с наушником - 150 руб. (для более комфортного посещения экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзальная ул. , 2 Зеленогорск (у входа в вокзал)
Завершение: Зеленогорск, ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 12:00 и субботам в 12:15
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Внимание! Рекомендовано иметь с собой маски и перчатки. В середине программы предусмотрено время на перекус. Вы можете взять что-то с собой или купить во время прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.