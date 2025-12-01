Картины акрилом в Зеленограде: мастер-класс с профессиональным художником

Хотите научиться рисовать или просто интересно провести время? Наш мастер-класс идеально подойдёт! В уютной студии опытные преподаватели помогут освоить разные техники живописи акрилом и научат передавать настроение, цвет и смысл работ. Мастер-класс подходит как начинающим художникам, так и тем, кто хочет развить свои навыки.
Описание мастер-класса
- Встреча (15 мин) — тёплый прием, знакомство с художником и студией.
- Магия красок (20 мин) — мини-лекция о техниках акриловой живописи и профессиональных секретах мастерства.
- Создание картины (1,5–2 часа) — погружение в творческий процесс и вдохновляющие советы от художника.
- Чай, печенье и общение (15–20 мин) — перерыв на ароматный чай и сладкое угощение.
- Финальные штрихи — показ и фотосъёмка работ.
Организационные детали
- Возраст участников 7+.
- Картины можно забрать сразу.
- С вами будет один из художников нашей студии.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Юности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Зеленограде
Откройте для себя мир искусства с нашими мастер-классами по созданию картин в Зеленограде! Мы команда профессиональных художников в Зеленограде. Рады пригласить вас на уникальные мастер-классы, которые подарят вам возможность почувствовать себя
