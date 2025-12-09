Если вы любите страшные сказки и мистические фильмы и хотели бы попробовать себя в роли ведьмы, вампира и прочей нечисти — добро пожаловать! Мы обсудим ваш аутфит, а затем выберем атмосферную локацию в одном из лесов Зеленограда или окрестностях. Отправимся туда, поэкспериментируем — а в результате получатся яркие и необычные снимки.
Описание фото-прогулки
Я знаю красивые места, старые здания, необычные мосты — и не только. Мы обязательно подберём место, идеально подходящее под ваш образ. В фотосессию входят две дымовые шашки — они добавят динамики и создадут особую атмосферу на снимках.
Организационные детали
- Я снимаю на Canon 6D и Sony A7 III
- В течение двух недель после съёмки вы получите от 200 кадров в цветокоррекции — и сможете выбрать 15 на детальную ретушь
- Длительность фотосессии 2–2,5 часа
- 2 дымовые шашки входят в стоимость
- Если захотите — за доплату можно поехать в одну из мистических студий Москвы. Детали — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Зеленограде
Привет! Я верю, что каждый человек, семья, пара уникальны и важно сохранить эту неповторимость в фотографии, превратить мгновение в вечность! Снимаю не просто фотографии, а живые истории, которые рассказывают о вашей любви, радости и красоте. Со мной легко! Быстрый результат, вовремя и красиво! Занимаюсь семейной съемкой, съемкой Крещения и Венчания, свадебной съемкой и контент-съемкой.
