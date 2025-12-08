читать дальше

вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.