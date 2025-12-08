Зеленоград — другой мир, город-эксперимент. Здесь царство электроники, науки и удивительной архитектуры, созданное лучшими умами СССР. Большинство задумок восхищает и сейчас, ведь они опередили своё время. Вы увидите знаковые локации и попробуете понять и прочувствовать этот непростой город.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- треугольный дворец культуры, над которым работали пять архитекторов.
- парк 40-летия Победы, влюбляющий всех без исключения.
- передовые корпуса Института электроники из латвийского кирпича, украшенные часами с колоколом 17 века.
- работы опального скульптора Эрнста Неизвестного.
- удивительный жилой дом, который занимает целых полкилометра.
- неслучившуюся гостиницу-небоскрёб.
Вы узнаете:
- как Зеленоград получил московскую прописку.
- что означает быть наукоградом.
- в чём особенности и преимущества советского модернизма.
- почему в основной части города почти нет улиц.
- какие известные люди здесь побывали и в каких фильмах можно увидеть Зеленоград.
Организационные детали
- В Зеленоград вам нужно добраться самостоятельно. Или я могу организовать трансфер за дополнительную плату (детали уточняйте в переписке).
- По желанию устроим кофепаузу в одной из лучших кофеен Москвы (которая есть только в Зеленограде и окрестностях). Заказы оплачиваются самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Зеленограде
Провела экскурсии для 574 туристов
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
