Полезная информация о Железногорск-Илимском
Что нужно знать о Железногорск-Илимском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Железногорск-Илимском
08:0300
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Железногорск-Илимский
|По-английски
|Zheleznogorsk-Ilimskiy
|Население города
|28 456 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Irkutsk
|Средняя высота
|449 м. от уровня моря