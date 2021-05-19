Всё о Железногорск-Илимском

Полезная информация о Железногорск-Илимском

Что нужно знать о Железногорск-Илимском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Железногорск-Илимском
08:0300
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЖелезногорск-Илимский
По-английскиZheleznogorsk-Ilimskiy
Население города28 456 чел.
Часовой поясAsia/Irkutsk
Средняя высота449 м. от уровня моря

Где находится Железногорск-Илимский на карте