Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Железноводска

За три дня мы посмотрим на самые масштабные и известные кавказские курорты: знаменитый Эльбрус, о котором мечтают тысячи альпинистов, живописный Домбай с его сказочным Тебердинским заповедником и современный Архыз с самым древним христианским храмом России. В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Железноводска
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Железноводска
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Железноводска
Ближайшие даты:
22
фев29
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова. Важная информация• Тур не требует особой физической подготовки, уровень сложности — минимальный.
  • Форма одежды: удобная и утепленная.
  • Начало тура желательно до 11.00 первого дня и окончание после 20.00 последнего дня тура в любом удобном для вас месте.

Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аланское городище
  • Наскальный рисунок Лик Христа
  • Обсерватория
  • Архыз канатка
  • Аланский древний христианский храм
  • Озеро Кара-Кель
  • Река Уллу - Муруджу
  • Домбай канатка
  • Перевал Гум баши
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Шашлык от гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Канатные дороги
  • Экосборы
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Тур не требует особой физической подготовки, уровень сложности - минимальный
  • Форма одежды: удобная и утепленная
  • Начало тура желательно до 11.00 первого дня и окончание после 20.00 последнего дня тура в любом удобном для вас месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.