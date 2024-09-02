Авторские туры в Жиганске

Найдено 1 тур в Жиганске, цена 210 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
скидка
14%
3 отзыва
14 дней
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Начало: Г. Якутск
16 июл в 10:00
31 июл в 10:00
от 243000210 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    2 сентября 2024
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!
    Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!
  • О
    Олег
    31 августа 2024
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Супер тур. Пятизвёздочный отель на плаву. Приветливый персонал. Не навязчивое обслуживание. Прекрасный досуг с вовлечением отдыхающих. Всем было весело. Кухня выше всяких похвал. Каждый день новое меню. Спасибо всем. 5+ из пяти.
  • Т
    Тамара
    8 августа 2024
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты, здесь только первозданная природа:
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    небо, солнце и вода. И при этом - комфорт. И почти утерянное в наше время удовольствие от новых знакомств, общения и тишины. Всё было волшебно, мы полюбили Якутию. Продуманная, интересная, разнообразная культурно-познавательная и развлекательная программа погружают в историю и быт Якутии. Ресторан покорил разнообразием и красотой подачи. Команда теплохода на высоте.

    14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты14 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты
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