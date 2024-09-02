скидка
14%
14 дней
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Начало: Г. Якутск
16 июл в 10:00
31 июл в 10:00
от 243000210 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила2 сентября 2024Здравствуйте! Спасибо организаторам тура за чудесное путешествие! Всё было просто замечательно! Восторг и восхищение!
- ООлег31 августа 2024Супер тур. Пятизвёздочный отель на плаву. Приветливый персонал. Не навязчивое обслуживание. Прекрасный досуг с вовлечением отдыхающих. Всем было весело. Кухня выше всяких похвал. Каждый день новое меню. Спасибо всем. 5+ из пяти.
- ТТамара8 августа 202414 дней путешествия по Лене позволяют уйти от ежедневной гонки и обыденности, забот, тревог и суеты, здесь только первозданная природа:
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