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небо, солнце и вода. И при этом - комфорт. И почти утерянное в наше время удовольствие от новых знакомств, общения и тишины. Всё было волшебно, мы полюбили Якутию. Продуманная, интересная, разнообразная культурно-познавательная и развлекательная программа погружают в историю и быт Якутии. Ресторан покорил разнообразием и красотой подачи. Команда теплохода на высоте.