Крутые скалы, простирающиеся вдоль реки на 40 километров, как ничто иное передают
Программа тура по дням
Якутск
Для иногородних туристов, прибывающих за 3 рабочих дня до начала круиза, предусмотрен трансфер из аэропорта.
Размещение на борту с 10:00.
Обед.
Свободное время.
- «Царство вечной мерзлоты»;
- выставка «Сокровищница Республики Саха (Якутия)»;
- театр Олонхо;
- дом-музей истории политических ссылок в Якутии;
- музей мамонтов;
- международный центр варганной музыки;
- старый город.
Ленские столбы
Ленские столбы – это удивительное природное образование, находящееся вдоль берегов реки Лена в Якутии.
22 июля 2012 года национальный природный парк «Ленские Столбы» был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Приветственный ритуал на берегу.
Восхождение. Фотопауза на панорамной площадке.
Отдых на берегу.
Протяженность маршрута: 2 км по деревянной лестнице.
Буотама
Пешая прогулка до бизонария.
Экскурсия от сотрудника бизонария.
В пути, программа на борту
Жиганск
Жиганск – это небольшой, но загадочный населенный пункт, расположенный на севере Якутии, на берегу реки Лена.
Несмотря на экстремальные условия, местные жители сумели сохранить свои традиции и культуру, что придает этому месту особое очарование.
Переправа на пароме.
Приветственный эвенкийский ритуал на берегу.
Пешая прогулка до центра поселка.
Фольклорный концерт. Продажа сувениров.
Посещение небольшого краеведческого музея, православной церкви.
Кюсюр
Неелово (Тикси)
Тикси – важнейший транспортный узел Якутии. Морской порт, расположенный в устье реки Лена на берегу моря Лаптевых.
Трансфер на автобусах.
Остановка у знака «Тикси».
Церемония встречи гостей, обряд очищения, фотографирование.
Экскурсия «Южный берег моря Лаптевых».
Фольклорный концерт.
Тит-Ары
Тит-Ары в переводе с якутского языка значит «лиственничный».
На острове произрастает самый северный на свете массив леса.
Рассказ об острове и промысле северной рыбалки среди местных жителей.
Экскурсия в ледник.
В пути, программа на борту
Полярный круг (или Утиный остров)
Зеленая стоянка.
Свободная программа.
Прогулка по берегу.
Рыбалка. Уха.
Выдача сертификатов о пересечении Полярного круга.
В пути, программа на борту
Программа на борту.
Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.
Проводятся различные мастер-классы.
Зелёная стоянка
Свободная программа на берегу.
Шашлыки.
Прощальный костер дружбы.
Соттинцы
Напротив Кангаласского мыса – на правом берегу Лены, у села Хомустах – находится небольшая пристань Соттинцы.
Рядом с ней разместился музей деревянного зодчества «Дружба», где восстановлены старинные постройки Якутии XVII-XIX веков.
Трансфер в музей под открытым небом «Дружба». Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.
Отдых на берегу.
Якутск
Прибытие в 04:00.
Трансфер в аэропорт/гостиницу.
Карта туристского маршрута
Проживание
Круиз выполняет т/х «Михаил Светлов».
Стоимость каюты в зависимости от категории размещения и количества мест, руб:
|Каюта
|Люкс
|Полулюкс
|Одноместная с доп. местом
|Трехместная стандарт
|Четырехместная стандарт
|Палуба
|шлюпочная
|главная и шлюпочная
|главная
|шлюпочная
|главная
|Номера кают
|200 и 201
|106–113, 202-210
|100–105
|211–234
|115–133
|Количество кают
|2
|17
|6
|24
|19
|Тип размещения
|до 2 чел.
|1 чел.
|2 чел.
|1 чел.
|2 чел.
|1 чел. *
|2 чел.
|3 чел.
|1 чел. *
|2 чел.
|3 чел.
|4 чел.
|Стоимость в рублях
|924 000
|378 000
|832 000
|280 000
|462 000
|231 000
|630 000
|693 000
|210 000
|630 000
|693 000
|840 000
1 чел. * — стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.
Детям до 12 лет — скидка 30% на место в каюте.
Варианты проживания
Люкс каюта
Номера кают: 200, 201.
Двухкомнатная каюта люкс (площадь 19,77 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте:
- две комнаты (спальная, гостевая);
- двуспальная кровать;
- душ;
- туалет;
- радиоточка;
- мини-холодильник;
- внутренний телефон;
- ТV;
- дополнительный индивидуальный кондиционер;
- шкафы;
- прикроватный стол;
- стул;
- угловой диван;
- журнальный столик.
Полулюкс каюта
Номера кают: 106–113, 202–210 (из них каюта 209- трехместный полулюкс с верхним выдвижным спальным местом)
Двухместные полулюксы (площадь 10,66 кв. м.) со всеми удобствами, расположенные на главной и шлюпочной палубах.
В каюте:
- диван двуспальный;
- душ;
- туалет;
- радиоточка;
- мини-холодильник;
- ТV;
- дополнительный индивидуальный кондиционер;
- шкаф;
- прикроватный столик;
- стул.
Одноместные каюты (с доп. местом)
Номера кают: 100–105.
Одноместная каюта с дополнительным местом, (площадь 6,8 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте:
- односпальный раскладной диван;
- верхнее выдвижное спальное место;
- душ;
- туалет;
- радиоточка;
- кондиционер;
- шкафы;
- прикроватный стол;
- стул.
Двух - и трёхместная каюта (стандарт 2+1)
Номера кают: 211–234.
Двухместная каюта с дополнительным местом (площадь 10,66 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте:
- два раскладных дивана;
- верхнее выдвижное спальное место;
- душ;
- туалет;
- радиоточка;
- кондиционер;
- шкафы;
- прикроватный стол.
Четырёхместная каюта
Номера кают: 115–133.
Четырехместная каюта стандарта 2+2 (площадь 11,22 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте:
- два раскладных дивана;
- два верхних выдвижных спальных места;
- душ;
- туалет;
- радиоточка;
- кондиционер;
- шкафы;
- прикроватный стол;
- стул;
- пуфик.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в каютном фонде теплохода
- Уборка каюты
- Сбалансированное трехразовое питание по меню ресторана
- Перевозка по маршруту согласно программе круиза
- Трансфер "аэропорт - речной порт" и "речной порт - аэропорт" (для иногородних туристов)
- Просмотр фильмов в кинозале на борту теплохода
- Экскурсионная и развлекательная программа (кроме программы в г. Якутске)
- Первая медицинская помощь в медпункте на борту судна
- Страхование
- Прокат удочек на «зеленых стоянках»
- Москитные сетки/дождевики
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Проживание в г. Якутске до начала тура и после его окончания
- Питание, не предусмотренное программой тура
- Обзорная экскурсия по г. Якутску
- Услуги прачечной на борту теплохода
- Сауна, бильярд
- Бар
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли какие-то скидки на круиз?
Детям до 12 лет — скидка 30% на место в каюте.
Что следует знать при подготовке к путешествию на теплоходе?
ПОСАДКА И ТРАНСФЕР
- Посадка на борт теплохода производится только при наличии документов, удостоверяющих личность, на каждого туриста (паспорт, свидетельство о рождении на детей). Отсутствие на руках у туриста вышеуказанных документов является основанием для отказа в круизе. Время начала регистрации и посадки указывается в посадочном талоне. Регистрация и посадка на борт заканчивается за 15 минут до объявленного времени отправления теплохода в круиз.
- В стоимость круиза включен трансфер для иногородних туристов, прибывающих за 3 рабочих дня до начала круиза («аэропорт-гостиница/теплоход»). Расстояние между аэропортом и речным портом г. Якутска в среднем занимает 15 мин на машине.
- Рекомендуем приобретать железнодорожные и авиабилеты с запасом времени на случай непредвиденной задержки теплохода в пути и соответственно переносом времени отправления/прибытия.
МЕДИЦИНА
- Для обращения к медработнику необходимо иметь с собой данные СНИЛС и медицинского полиса/страховки.
- На борту теплохода (главная палуба) есть медицинский работник, который окажет Вам экстренную медицинскую помощь. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе лекарства, прописанные врачом.
- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, поездка на теплоходе не рекомендуется. Теплоход, каюты, трапы, причалы не приспособлены для передвижения по ним лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. На момент бронирования турист должен предоставить полную информацию о состоянии своего здоровья в случае, если он болен, немощен, является инвалидом или лицом с ограниченными физическими возможностями, лицом с ограниченными возможностями передвижения
- Если хроническое или инфекционное заболевание туриста угрожает здоровью других туристов или членов экипажа, и турист не сообщил о своем заболевании сотрудникам компании при приобретении тура, то при выявлении такого заболевания он может быть снят с борта теплохода в ближайшем порту.
- Женщины со сроком беременности менее 23 недель на момент окончания круиза должны предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что они в состоянии совершить путешествие на борту теплохода с учетом дат и особенностей̆ маршрута. В случае, если срок беременности превышает 23 недели на момент окончания дальнего круиза, то туристка не сможет совершить круиз.
- Турист, состояние здоровья которого может помешать ему осуществить круиз, учитывая маршрут следования, должен получить заключение врача о возможности совершения такого рода путешествия до его бронирования. В противном случае организатор не несет ответственности за последствия. Сотрудники имеют право попросить туриста предъявить при посадке на теплоход медицинское заключение, разрешающее совершить путешествие, и имеют право отказать в посадке в случае его отсутствия. При этом денежные средства, оплаченные за круиз, будут удержаны в полном объеме
- В экстренных случаях на борту теплохода судовой медик бесплатно оказывает первую неотложную медицинскую помощь и может назначить любые медикаменты, лечение или другие медицинские процедуры, а также поместить туриста в изолятор на борту теплохода или любое аналогичное учреждение, при условии, что судовой врач сочтет такие меры необходимыми. Решение судового врача подкрепляется полномочиями капитана. Отказ пассажира от содействия в таком лечении может привести к его высадке в любом порту, при необходимости это может быть сделано с привлечением местных сотрудников полиции или других компетентных органов и при этом туроператор не несет ответственности за убытки, издержки и не выплачивает компенсации пассажиру.
- В случае заболевания туриста во время тура (травматизма, обострения хронических и иных заболеваний, требующих квалифицированного медицинского лечения и ухода), турист обязан обратиться в медицинское учреждение в ближайшем порту. В случае продолжения рейса и отказа туриста от медицинского лечения в стационарном учреждении, вся ответственность за результаты принятого решения возлагается на туриста, и туроператор не несет ответственности за последствия, вызванные заболеванием туриста, и не возмещает стоимость услуг, неиспользованных туристом вследствие заболевания. При необходимости госпитализации больного теплоход обязан сделать остановку у ближайшего оборудованного для данного типа судна причала. Претензии других туристов по изменению расписания, вызванного такой остановкой, не принимаются. Все туристы должны иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении и т. д.) и полис обязательного медицинского страхования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Перечень дополнительных услуг на борту теплохода: сауна, бильярд, массажное кресло.
- На борту находится гладильная комната доступная для всех пассажиров.
- В стойке ресепшн можно взять настольные игры, карандаши и детские раскраски.
- Возможен прокат удочек согласно программе круиза.
- Интернет: на борту теплохода wi-fi нет. Наличие сети Интернет на остановках не гарантируется.
- В каждой каюте есть душ, туалет, выдаются полотенца, гель шампунь, мыло и постельное белье. В каютах класса полулюкс и люкс дополнительно предоставляются зубные щетки, фен, халат, тапочки.
- Объявления по бортовому радио проводятся на русском языке (приглашения на приемы пищи, приглашение отправиться на экскурсию, время прибытия и отправления, и т. п.). Путевая информация по маршруту по бортовому радио не предусмотрена.
- Клиент несет ответственность за сохранность своих денег, ценностей, имущества и документов на протяжении всего круиза.
- На борту теплохода нет возможности обменять валюту. Это лучше сделать перед рейсом в городе. На теплоходе оплата производится в рублях, наличными.
- Во время круиза внимательно слушайте информацию по радиотрансляционной сети. По всем вопросам обращайтесь к директору круиза, администратору или своим бортпроводникам.
- Программа пребывания на теплоходе-пансионате предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух (оздоровительная аэробика, фиточаи).
Какое питание предусмотрено на борту теплохода?
Ресторан предлагает сбалансированное меню с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин согласно программе круиза.
В день посадки питание предоставляется в зависимости от времени прибытия.
Спиртные напитки, соки, воды и иная продукция баров и ресторанов, не входящая в стоимость тура, оплачивается на борту теплохода. Ресторан работает до 21:00, салон-бар до 04:00.
На борту теплохода возможен наличный и безналичный расчет.
В коридорах на главной и шлюпочной палубах стоят кулеры с водой и кипятком. В каждой каюте есть графин со стаканами.
В случае если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе на месте остановки или выдается «сухой паек».
Время питания, количество смен и рассадка в ресторане может варьироваться в зависимости от теплохода, дальности круиза, маршрута следования, количества туристов в рейсе.
Алкогольные и безалкогольные напитки, приобретенные за пределами бара, запрещается проносить в рестораны и бары теплохода.
Что запрещено на борту теплохода?
На борту теплохода запрещается:
- перевозить животных и птиц;
- брать напитки и еду;
- пользоваться в каютах электроприборами (кроме фена, мощностью до 800 Вт, электробритвы и зарядных устройств);
- курить в необорудованных для этого местах, в том числе в каютах и всех общественных помещениях (оборудованные места для курения предусмотрены на шлюпочной палубе);
- бросать окурки и мусор за борт теплохода;
- мусорить, разжигать костры в местах «зеленых» стоянок.
- бегать по трапам и палубам, сидеть на перилах и ограждениях, перевешиваться через поручни ограждения палубы;
- подавать ложные крики о помощи;
- кормить чаек с палуб теплохода, купаться с борта судна;
- прыгать в воду, перевозить в помещениях судна предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150х100х50 см.;
- входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход воспрещен» и в местах, где расположены судовые устройства и механизмы;
- оставлять при уходе из каюты включенными электронагревательные и осветительные приборы, открытыми окна и двери;
- подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки;
- использовать огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, ароматические свечи и т. п.);
- распивать спиртные напитки в салоне теплохода;
- самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения. Для этого пассажирам следует обращаться к представителю экипажа или дирекции круиза или экипажу теплохода.
- прикреплять любые материалы, в том числе материалы рекламного характера, в судовых помещениях к стенам, потолку и полу без предварительного согласования с официальными представителями Компании.
- начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и подачи трапа;
- перемещаться с борта судна на причал и в обратном направлении не по трапу;
- залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- провозить алкогольную и наркотическую продукцию, огнестрельное оружие, холодное оружие, иные предметы, которые по мнению компании могут представлять опасность для туристов; В случае попытки пронести на борт указанные выше предметы, они будут изъяты и могут быть не возвращены. Туристу может быть отказано в посадке на теплоход при попытке пронести наиболее опасные запрещенные предметы (оружие, взрывчатые или токсичные вещества и т. д.).
- выносить имущество теплохода на стоянках (пастельное белье, полотенца, стаканы, пепельницы и т. д).
Какие правила безопасности и что запрещается на территории НПП «Ленские Столбы»?
Прежде чем вы решили куда-то пойти или поехать, внимательно ознакомьтесь с предлагаемой инструкцией, которая даст возможность хорошо отдохнуть и вернуться с отличным настроением и в добром здравии, чего мы Вам и желаем.
- перед выходом на маршруты проверьте исправность одежды, обуви, необходимого снаряжения;
- не рекомендуется выходить на маршрут в неудобной и тесной обуви и одежде.
- запрещается покидать место стоянки, сходить с маршрута без разрешения сопровождающего группы или экскурсовода;
- при пересечении участков каменных россыпей, участков с обилием валежника надо соблюдать особую осторожность при ходьбе, и если есть возможность — обходите такие места;
- инвентарь и походное имущество нужно располагать в отведенном легкодоступном месте во избежание травм и ранений;
- запрещается подъем по тропе на скалы людям с ослабленным здоровьем (больное сердце, кровяное давление, одышка и т. д.) и употребившим алкогольные напитки;
- запрещается подходить к краю обрыва и отрываться от основной группы;
- не бросайте камни и различные предметы вниз при подъеме, спуске и на вершине скал, Вы можете нанести увечья людям, находившимся внизу;
- если Вам трудно подниматься, отдохните и попросите кого-нибудь сопроводить Вас вниз;
- находясь на судне, исполняйте все указания экипажа судна, в случае опасности, угрожающей Вашей жизни, не следует поддаваться панике, не предпринимайте, без крайней необходимости, самостоятельных действий, ждите указаний экипажа либо сопровождающих Вас сотрудников парка;
- вся ответственность за несоблюдение правил в НП «Ленские столбы» и правил техники безопасности возлагается на виновное лицо: работника парка, если несчастный случай произошел по его вине, туриста — если вины работника парка в несчастном случае нет. Ответственность за соблюдение детьми правил техники безопасности несут их родители или иное ответственное лицо (при посещении парка группой детей).
На территории парка запрещается:
- распитие алкогольных, использование наркотических и токсических веществ, а также нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
покидать место стоянки, бивака, базы отдыха без разрешения руководителя (старшего) группы.
- купание вне мест, определенных для этих целей, а также купание без присутствия при этом руководителя (старшего) группы;
- оставлять и бросать мусор;
- въезд и стоянка всех видов транспорта без наличия разрешения и оплаты за въезд и стоянку транспорта;
- использование рыболовных снастей без разрешения госинспектора даже при наличии разрешения на рыбный лов;
- использование кино-, видео- и фотоаппаратов без наличия разрешения и оплаты за проведение съемок;
- курение в помещениях, на маршруте, вне отведенных для этих целей мест;
- использование не по назначению взятого на прокат имущества парка или его порча;
разведение костра вне отведенных для этих целей мест, без разрешения работников парка;
- разжигать и пользоваться печами, а также использовать их не по назначению;
- использование для разжигания печи или костра нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей;
- оставлять на местах стоянок, остановок, биваков не затушенных кострищ;
использование вблизи открытого огня средств (аэрозоли, ГСМ, лакокрасочные материалы);
- пользоваться открытым огнем для освещения помещений;
- хранить горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы внутри помещений и вблизи кострищ;
- перегораживать вещами входы, выходы, проходы внутри помещений;
- без разрешения сотрудников парка использовать электробытовые приборы;
- использование самодельных электробытовых приборов, не соответствующих нормам пожарной безопасности;
- реализация алкогольных напитков вблизи баз отдыха, лагерей, мест отдыха и на самой территории парка.
Какие правила безопасности на борту теплохода?
Капитан является единоначальником на судне, поэтому все пассажиры обязаны подчиняться распоряжениям капитана в пределах его полномочий. На протяжении всего тура турист обязан подчиняться требованиям внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности и выполнять все распоряжения экипажа судна и Дирекции круиза.
Решения капитана по вопросам обеспечения безопасности плавания являются окончательными и обязательными для пассажиров (туристов), находящихся на судне.
Если по мнению капитана или судового врача турист по какой̆-либо причине не может совершить путешествие, существует вероятность угрозы его безопасности и безопасности других туристов, вероятность отказа пограничных служб в разрешении туристу сойти на берег в порту, то в этом случае капитан имеет право отказать такому туристу в посадке на теплоход в любом порту, высадить туриста в любом порту следования, или перевести туриста в другую каюту той же или другой категории.
При общесудовой тревоге при пожаре в каюте или обнаружении его признаков на судне пассажир обязан не поддаваться панике, сообщить о факте задымления или возгорания экипажу судна, занять каюты согласно посадочным талонам, тепло одеться, надеть спасательный жилет и неукоснительно выполнять указания, поступающие по радиотрансляционной сети от капитана судна (лица, его замещающего) и дирекции круиза. В случае перебоев в работе радиотрансляционной сети держать дверь каюты открытой и внимательно слушать команды, подаваемые членами аварийно-спасательной группы.
Теплоход является транспортным средством повышенной опасности, и турист обязуется не оставлять без присмотра взятых в путешествие детей, а также недееспособных родственников и полностью отвечает за их поведение и здоровье во время тура.
Во время стоянок в населенных пунктах теплоход может отходить от причала для выполнения технологических операций, о чем Дирекция круиза своевременно извещает туристов.
Турист должен сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры.
Соблюдайте правила личной гигиены и безопасности:
- не пейте воду из-под крана во избежание инфекционных заболеваний;
- соблюдайте меры личной безопасности, правила этикета, не провоцируйте конфликты;
- не оставляйте детей без присмотра.
Какая одежда нужна для путешествия на теплоходе?
На борту теплохода принят свободный стиль одежды. Если согласно программе предусмотрены мероприятия активного туризма (восхождении на вершину Ленских столбов, спортивные игры, пешие экскурсии) рекомендуем взять удобную обувь и одежду (вещи заменяющие их). В качестве дополнительных вещей туристы могут взять вечернюю одежду для посещения бара, ресторана.
На дальние круизы настоятельно рекомендуем туристам запастись солнцезащитными средствами и репеллентными средствами от комаров, мошек и др. насекомых. По запросу туристы могут получить москитные сетки у стойки администрации на борту теплохода. На случай дождя выдаются дождевики.
Погода в Тикси холодная (днем температура в среднем +7 градусов): рекомендуем туристам запастись теплой одеждой.