читать дальше заметили, как прошло время. Много увидели и много узнали. История дачной местности Кратово очень интересна, сохранившиеся старые дачи хранят дух прошлого. Есть что посмотреть и в современном Жуковском. Вероника - квалифицированный экскурсовод, пунктуальный, внимательный к интересам туристов человек. Рекомендуем!

Спасибо Веронике за прекрасную экскурсию! Несмотря на то что мы приехали не в сезон, было холодно и снежно, мы не