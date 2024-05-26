Индивидуальные экскурсии в Жуковском с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Жуковском, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Старинный дачный посёлок Кратово, город-сад Жуковский и усадьба Быково
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Старинный дачный посёлок Кратово, город-сад Жуковский и усадьба Быково
Авторский маршрут по удивительным достопримечательностям в юго-восточных предместьях Москвы
Начало: У ж/д станции Отдых
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
28 000 за всё до 5 чел.
Тайны усадьбы Воронцовых-Дашковых в Быково
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайны усадьбы Воронцовых-Дашковых в Быково
Начало: Московская область, с. Быково, Колхозная улица,138
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Начало: Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23
Расписание: По выходным
14 июня в 09:00
15 июня в 16:00
3 000 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    Старинный дачный посёлок Кратово, город-сад Жуковский и усадьба Быково
    Добрый день! Очень рекомендую Веронику как интересного рассказчика и увлекательного собеседника:) Хотя были с 8 классом, ребята слушали очень внимательно,
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    Вероника показывала нестандартные места, казалось бы в исхоженном вдоль и поперек Жуковском. И ребятам, и нам - сопровождающим педагогам, экскурсия очень понравилась! Хотим продолжить общение, пока не знаю когда именно:);)

  • Д
    Даша
    15 апреля 2024
    Старинный дачный посёлок Кратово, город-сад Жуковский и усадьба Быково
    Отличная идея для поездки выходного дня, чтобы почувствовать неспешный ритм кратовских дач и побывать в Быково!
  • Е
    Евгения
    19 марта 2024
    Тайны усадьбы Воронцовых-Дашковых в Быково
    Очень интересная экскурсия! Единственное, очень жаль, что не попали в помещения усадьбы и собора. Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    25 февраля 2024
    Старинный дачный посёлок Кратово, город-сад Жуковский и усадьба Быково
    Спасибо Веронике за прекрасную экскурсию! Несмотря на то что мы приехали не в сезон, было холодно и снежно, мы не
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    заметили, как прошло время. Много увидели и много узнали. История дачной местности Кратово очень интересна, сохранившиеся старые дачи хранят дух прошлого. Есть что посмотреть и в современном Жуковском. Вероника - квалифицированный экскурсовод, пунктуальный, внимательный к интересам туристов человек. Рекомендуем!

  • 9
    92617080
    24 сентября 2023
    Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
    Замечательная экскурсия! Интересно и гостям и жителям города!
  • O
    Ogar.pau
    21 августа 2021
    Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
    Было интересно. Хорошо подобранный материал, великолепная прогулка.

Ответы на вопросы от путешественников по Жуковскому в категории «Индивидуальные»

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  3. Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Сколько стоит экскурсия по Жуковскому в июне 2024
Сейчас в Жуковском в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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