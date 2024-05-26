Индивидуальная
7 часов
Старинный дачный посёлок Кратово, город-сад Жуковский и усадьба Быково
Авторский маршрут по удивительным достопримечательностям в юго-восточных предместьях Москвы
Начало: У ж/д станции Отдых
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны усадьбы Воронцовых-Дашковых в Быково
Начало: Московская область, с. Быково, Колхозная улица,138
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Начало: Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23
Расписание: По выходным
14 июня в 09:00
15 июня в 16:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина26 мая 2024Добрый день! Очень рекомендую Веронику как интересного рассказчика и увлекательного собеседника:) Хотя были с 8 классом, ребята слушали очень внимательно,
- ДДаша15 апреля 2024Отличная идея для поездки выходного дня, чтобы почувствовать неспешный ритм кратовских дач и побывать в Быково!
- ЕЕвгения19 марта 2024Очень интересная экскурсия! Единственное, очень жаль, что не попали в помещения усадьбы и собора. Спасибо большое!
- ЕЕвгения25 февраля 2024Спасибо Веронике за прекрасную экскурсию! Несмотря на то что мы приехали не в сезон, было холодно и снежно, мы не
- 99261708024 сентября 2023Замечательная экскурсия! Интересно и гостям и жителям города!
- OOgar.pau21 августа 2021Было интересно. Хорошо подобранный материал, великолепная прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Жуковскому в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Жуковскому в июне 2024
Сейчас в Жуковском в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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