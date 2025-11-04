Звенигород: обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей «Звени! Город»

Программа включает полный обзор города: от места основания старинного Звенигородского кремля «Городок» до пешеходной прогулки по центральным улицам — Московской и Почтовой.
Описание экскурсииЗвенигород — древний город с богатой историей, неразрывно связанной с уникальной природой. На экскурсии вы узнаете о знаменитых личностях, связанных с историей Звенигорода, и поймёте, почему путешественники разных эпох восхищались его великолепными пейзажами. Звенигород: обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей. Важная информация: Автопешеходная экскурсия на личном автомобиле Kia Rio X-Line (есть кондиционер). Также экскурсия возможна на вашем автомобиле 4 остановки для детального знакомства с историей города. Начало у Успенского собора на Городке, окончание у здания бывшей женской гимназии на улице Почтовой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор Божией Матери на Городке - памятник раннемосковского зодчества
- Саввино-Сторожевский монастырь - действующий мужской монастырь, основанный святым Саввой Сторожевским
- Домик Чехова - земская больница и дом, где в 1884 году жил и работал врач Антон Павлович Чехов
- Улица Московская - старейшая улица города, сохранившая своё историческое название
- Улица Почтовая - улица, где в конце XIX века проживали мещане, выходцы из крестьян Звенигородского уезда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало у Успенского собора на Городке
Завершение: Окончание у здания бывшей женской гимназии на улице Почтовой (ул. Почтовая, д. 52)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Автопешеходная экскурсия на личном автомобиле Kia Rio X-Line (есть кондиционер). Также экскурсия возможна на вашем автомобиле
- 4 остановки для детального знакомства с историей города
- Начало у Успенского собора на Городке, окончание у здания бывшей женской гимназии на улице Почтовой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 ноя 2025
Большое спасибо, Анастасии, всё прошло замечательно, интересно и познавательно. Прекрасный город Звенигород.
Е
Елена
13 окт 2025
Очень интересная экскурсия, Анастасия рассказывает понятно, интересно, с любовью к городу и своему делу.
К
Коблюк
6 окт 2025
С
Светлана
6 окт 2025
Огромная благодарность Анастасии за чудесную экскурсию в Звенигороде! Все сложилось в этот день - чудесный город и монастырь, прекрасная погода и очень интересная программа! Было очень интересно, познавательно и легко! Всем рекомендую Анастасию как профессионального экскурсовода, данную экскурсию и сам город Звенигород!
В
Владимир
18 сен 2025
Вчера 17.09. были на экскурсии в г. Звенигород. Погода выдалась на славу! А экскурсовод Анастасия Носова еще лучше. Встретила нас как договаривались и сразу началось путешествие сквозь века. Да так увлекательно, что мы не почувствовали как ходили по горам и оврагам. Получили огромное удовольствие и новые знания. Анастасия великолепный специалист!!!
О
Ольга
16 сен 2025
Анастасия показала и рассказала нам много интересного про Звенигород. Экскурсия была насыщенной и увлекательной. Анастасия рассказала, что еще можно посмотреть и посетить. Обязательно вернемся в это место еще раз.
С
Светлана
23 авг 2025
Получили очень приятные ощущения от истории Звенигород, спасибо большое гиду Анастасии, она смогла нас увлечь историей и создать хорошее настроением, и мы планируем снова вернуться).
Т
Татьяна
11 авг 2025
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Этот день стал настоящим путешествием в историю, наполненным яркими впечатлениями и открытиями. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Анастасии – она не только эрудированная и интересная рассказчица,
Д
Дмитрий
8 авг 2025
Отличная познавательная экскурсия. Всё понравилось. Спасибо Анастасии!
