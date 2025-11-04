Звенигород: обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей «Звени! Город»

А Анна Большое спасибо, Анастасии, всё прошло замечательно, интересно и познавательно. Прекрасный город Звенигород.

Е Елена Очень интересная экскурсия, Анастасия рассказывает понятно, интересно, с любовью к городу и своему делу.

К Коблюк Огромная благодарность Анастасии за чудесную экскурсию в Звенигороде! Все сложилось в этот день - чудесный город и монастырь, прекрасная погода и очень интересная программа! Было очень интересно, познавательно и легко! Всем рекомендую Анастасию как профессионального экскурсовода, данную экскурсию и сам город Звенигород!

В Владимир Вчера 17.09. были на экскурсии в г. Звенигород. Погода выдалась на славу! А экскурсовод Анастасия Носова еще лучше. Встретила нас как договаривались и сразу началось путешествие сквозь века. Да так увлекательно, что мы не почувствовали как ходили по горам и оврагам. Получили огромное удовольствие и новые знания. Анастасия великолепный специалист!!!

О Ольга Анастасия показала и рассказала нам много интересного про Звенигород. Экскурсия была насыщенной и увлекательной. Анастасия рассказала, что еще можно посмотреть и посетить. Обязательно вернемся в это место еще раз.

С Светлана Получили очень приятные ощущения от истории Звенигород, спасибо большое гиду Анастасии, она смогла нас увлечь историей и создать хорошее настроением, и мы планируем снова вернуться).

Т Татьяна читать дальше но и чуткий профессионал, который сразу уловил наше настроение и гибко подстроил программу под наши пожелания.



Мы успели за один день увидеть столько всего! Побывали в древнем Городке, погуляли по знаковым местам, связанным с Чеховым, посетили величественный монастырь и даже успели попробовать вкуснейшую монастырскую выпечку – восторг!



Экскурсия прошла комфортно, без спешки, но при этом очень насыщенно. Анастасия сумела сделать так, чтобы каждый момент был увлекательным и запоминающимся. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Звенигородом через истории, эмоции и живые детали!



Спасибо за прекрасный день – обязательно вернёмся снова! 🌟 Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Этот день стал настоящим путешествием в историю, наполненным яркими впечатлениями и открытиями. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Анастасии – она не только эрудированная и интересная рассказчица,