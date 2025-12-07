Звенигород — жемчужина древних городов Подмосковья, чья красота вдохновляла великих людей России.
Мы пройдём от места основания старинного Звенигородского кремля до центральных улиц — Московской и Почтовой.
Вспомним знаменитых личностей, связанных с историей Звенигорода, и выясним, почему путешественники разных эпох восхищались его пейзажами.
Описание экскурсии
- Успенский собор Божией Матери на Городке — шедевр раннемосковского зодчества
- Саввино-Сторожевский монастырь — действующий мужская обитель
- Домик Чехова — земская больница и дом, где в 1884 году жил и работал врач Антон Павлович Чехов
- Улица Московская — старейшая улица города, сохранившая историческое название
- Улица Почтовая, где в конце 19 века проживали мещане, выходцы из крестьян Звенигородского уезда
- Здание единственной женской гимназии города (1912 г.)
Вы узнаете
- почему царь Алексей Михайлович выбрал Звенигород в качестве загородной резиденции
- как был основан Саввино-Сторожевский монастырь
- как жили здешние мещане
- чем занимался в Звенигороде Чехов
- какие ещё выдающиеся личности связаны с городом
и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio X Line
- Для посещения православных храмов требуется соответствующая одежда: длинные брюки/юбка, для женщин — головной убор
- Дополнительные расходы: сувениры и выпечка в монастыре — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Успенского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Звенигороде
Я коренная жительница Одинцовского района. Мои предки жили на территории Звенигорода. Я помогу вам увидеть город глазами местного жителя и расскажу его историю — от основания до современных улиц и памятников. Имею профильное образование в сфере туризма и гостеприимства, а также диплом профессионального гида.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 2 отзывах
М
Михаил
7 дек 2025
Анастасия великолепно провела экскурсию! Ненастная погода не помешала насладиться прекрасным городом и новой для нас информацией. Много раз проезжали мимо города, и вот очень удачно заказали экскурсию. Город рекомендую для посещения!
С
Светлана
2 ноя 2025
Встретила вовремя, подстроилась под наш график, интересный рассказ, посмотрели весь город, содержательно, всем советую. Анастасия прекрасный экскурсовод и организатор ❤️🌷🌷🌷
