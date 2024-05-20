Обзорные и познавательные экскурсии Звенигорода

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Звенигороде, цены от 3 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звенигород - древний форпост Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Начало: По согласованию с гидом
«Вы познакомитесь с историей Храма Александра Невского, осмотрите древнее городище и увидите домик Чехова»
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Звенигород - древний форпост Москвы
Начало: Ул. Московская, д. 30, Звенигород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
«Для знакомства с историей и культурным наследием Звенигорода предлагаем отправиться на экскурсию по городским улочкам»
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Групповая
7 часов
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
«Великолепные изразцовые украшения Воскресенского собора имеют необыкновенную, интересную историю, с которой вы сегодня познакомитесь, посетив уникальную выставку «Разсадник изразцового дела» в Солодовых палатах Новоиерусалимской обители»
Расписание: по субботам в 10:00
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась экскурсия у экскурсовода Марии, грамотно, познавательно, интересно! Рекомендую.
  • А
    Алина
    8 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
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    а значит, был заинтересован. Не было банально-как прогулялся со старым другом по его городу-посоветовал где лучше перекусить, где квас вкуснее(это невероятно вкусно!), где вкусная выпечка, а куда заходить нет смысла. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Уверена, что мы еще встретимся!

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо большое экскурсоводу Марии за душевную и добрую экскурсию. Мария учла все наши пожелания и восторженно и с интересом рассказывала
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    историю Звенигорода и Савва-Сторожевского монастыря. Было рассказано много интересных мест для повторного визита в эти места уже самостоятельно. Появилось желание с этим экскурсоводом объездить все Московскую область. Будем обращаться ещё раз за вашими услугами!

  • С
    Сабина
    3 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень познавательно и интересно. Много увидели, узнали. Рекомендую всем, что хочет немного отвлечься от рабочих будней
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
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    По нему просто приятно погулять. Город не уничтожает старину, а сохраняет старые здания и эффективно их используя. Это или милое кафе или приятный магазинчик. Еще понравилось посещение старого города и церкви где находились иконы Андрея Рублева. Экскурсией я довольна.

  • е
    екатерина
    18 апреля 2024
    Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
    Очень понравилась экскурсия с Еленой по Звенигороду. Интересно и познавательно. Красивый город. С удовольствием провели время.
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2024
    Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
    Поехали посмотреть Звенигород вдвоем с ребенком 8 лет. Нашим гидом была Любовь Леонидовна. Прошли пешком все интересные и значимые места
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    города, с подробным рассказом и чтением замечательных стихов. Гид была ориентирована на ребенка, вела с ним диалог, отвечала на вопросы. Любовь Леонидовна замечательная, увлеченно и с любовью повествующая о своем городе. Данную экскурсию для ознакомления со Звенигородом рекомендую!

  • Т
    Тамара
    31 марта 2024
    Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
    Отличная экскурсия!!! Любовь Леонидовна - самая лучшая))) спасибо большое😄
  • Л
    Любовь
    14 марта 2024
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    8 марта посетили с друзьями экскурсию по Звенигороду с посещением музея Русского десерта. Огромное спасибо гиду за очень подробный и
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    познавательный рассказ о Звенигороде. Мы очень интересно провели это время. Спасибо огромное! Отдельно хочется сказать, что в музее десерта экскурсия с местным экскурсоводом была не интересная, особенно не понравилась ребенку. Я не рекомендую его другим туристам.

  • Н
    Николай
    9 февраля 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия, профессиональная подача материала, вкусные эмоции. Рекомендую взять расширенную версию с посещением скита.
    Отличная экскурсия, профессиональная подача материала, вкусные эмоции. Рекомендую взять расширенную версию с посещением скита

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в июне 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 290 до 8 600. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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