1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Начало: По согласованию с гидом
«Вы познакомитесь с историей Храма Александра Невского, осмотрите древнее городище и увидите домик Чехова»
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Звенигород - древний форпост Москвы
Начало: Ул. Московская, д. 30, Звенигород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
«Для знакомства с историей и культурным наследием Звенигорода предлагаем отправиться на экскурсию по городским улочкам»
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
«Великолепные изразцовые украшения Воскресенского собора имеют необыкновенную, интересную историю, с которой вы сегодня познакомитесь, посетив уникальную выставку «Разсадник изразцового дела» в Солодовых палатах Новоиерусалимской обители»
Расписание: по субботам в 10:00
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 мая 2024Очень понравилась экскурсия у экскурсовода Марии, грамотно, познавательно, интересно! Рекомендую.
- ААлина8 мая 2024Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
- ЕЕлена5 мая 2024Спасибо большое экскурсоводу Марии за душевную и добрую экскурсию. Мария учла все наши пожелания и восторженно и с интересом рассказывала
- ССабина3 мая 2024Очень познавательно и интересно. Много увидели, узнали. Рекомендую всем, что хочет немного отвлечься от рабочих будней
- ТТатьяна1 мая 2024Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
- еекатерина18 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой по Звенигороду. Интересно и познавательно. Красивый город. С удовольствием провели время.
- ЮЮлия13 апреля 2024Поехали посмотреть Звенигород вдвоем с ребенком 8 лет. Нашим гидом была Любовь Леонидовна. Прошли пешком все интересные и значимые места
- ТТамара31 марта 2024Отличная экскурсия!!! Любовь Леонидовна - самая лучшая))) спасибо большое😄
- ЛЛюбовь14 марта 20248 марта посетили с друзьями экскурсию по Звенигороду с посещением музея Русского десерта. Огромное спасибо гиду за очень подробный и
- ННиколай9 февраля 2024Отличная экскурсия, профессиональная подача материала, вкусные эмоции. Рекомендую взять расширенную версию с посещением скита.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Обзорные»
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