Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
10 авг в 09:00
11 авг в 13:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Звенигород
Обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей
Начало: Около Успенского собора
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с конным наследием России
Отечественные породы лошадей, традиции русской кавалерии и езда верхом - из Звенигорода
Начало: В деревне Анашкино
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Звенигород - место великих людей
Познакомиться с городом князей, художников и писателей
Начало: В г. Звенигород. ул. Московская
Завтра в 18:00
10 авг в 08:00
от 9400 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Необычные музеи под Звенигородом: где кот мурлычет, а дуб угощает
Войти в сказку, выпить кофе из желудей и загадать желание на самом длинном висячем мосту Подмосковья
Начало: В селе Каринском
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника в Дунино
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Начало: У монастыря
Завтра в 15:00
11 авг в 10:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Добро пожаловать в Звенигород! Прогулка по историческим местам города, включая Храм Александра Невского и домик Чехова, оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде: прогулка с фотографом
Сочинить фотоисторию в декорациях русской старины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
Укутаться в мягкий пар под истории про травы, снять одежду и социальные роли
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Звенигороду
Получить стильные снимки на фоне купеческих домов, соборов и видов на Москву-реку
Начало: У Купчего двора
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Звенигород: обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей «Звени! Город»
Начало: Начало у Успенского собора на Городке
Сегодня в 15:00
10 авг в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Звенигород - тихое сердце Подмосковья (на вашем авто)
Пройти по городу, облик которого не менялся минимум два столетия, и погрузиться в его историю
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8150 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 24 чел.
Сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
Начало: Возле деревни Агафоново
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Звенигород: история города и дом-музей Танеева (на вашем транспорте или такси)
Увидеть жемчужину Подмосковья как живой город со своим нравом и памятью
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Звенигорода в Юрьев-Польский и столицу Ополья - Суздаль
Прикоснуться к тысячелетней истории и полюбоваться древними церквями
Сегодня в 21:00
Завтра в 07:00
от 49 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 8400 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза»
Начало: Недалеко от церкви Александра Невского
12 авг в 14:30
19 авг в 14:30
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к дубам и котам: семейная прогулка по Звенигороду (на вашем авто или такси)
Познакомиться с городом через его символы - от древнего городища и храмов до Музея дуба
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая Земля на Истре
Откройте для себя величие Ново-Иерусалимского монастыря, который был центром паломничества и поражает своей архитектурой и историей
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
2 янв в 11:00
6 фев в 11:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 2 мая 2026
Были в конном клубе семьёй из четырёх человек. Чудесно провели время. Это не экскурсия в традиционном смысле, а приятный визит
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Здравствуйте, путешественники!
У нас была замечательная экскурсия с гидом Анастасией, спасибо ей огромное за внимательность к нам.
Мы с женой (жена не
У нас была замечательная экскурсия с гидом Анастасией, спасибо ей огромное за внимательность к нам.
Мы с женой (жена не
+2
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Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.
+2
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Посетили совершенно удивительную экскурсию по Звенигороду, не типовая и раскрученная, со множеством интересных фактов из жизни известных писарей, художников и артистов. очень грамотно составлена прогулка, оптимальный маршрут, не утомительный и интересный! Большое спасибо гиду Дмитрию!
+1
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О
У нас был экскурсовод Арсений. Для нашей небольшой компании четыре человека все было замечательно, интересно, увлекательно, достаточно бойко, посмотреть в Звенигороде есть на что. Арсений заворожил историей и своими знаниями о городе. Спасибо!
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Т
Очаровательный небольшой частный музей, экскурсию по которому нам провела приятная и веселая сотрудница Кира.
Сама экскурсия составлена творчески, было интересно.
Есть уникальный
Сама экскурсия составлена творчески, было интересно.
Есть уникальный
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Е
все прошло отлично,интересный формат,куча новой и классной информации,Анастасия очень хорошо разбирается в том что рассказывает,очень приятная девушка,все очень понравилось!Спасибо!
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Н
Анастасия -молодой гид, но со знаниями истории и места, благодарим за экскурсию. Все было в соответствии с заявленной программой, время прошло быстро во время экскурсии, посмотрели все по мах. и узнали новое для себя.
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Н
!!!Рекомендую Татьяну - пармастер высшей категории, такой душистой бани у меня еще не было, все прошло мягко, заботливо, увлекательно, спокойно.
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Замечательно провели время, экскурсия оказалась очень интересной. Дмитрий-отличный гид, рассказывает интересно и весело! Звенигород такой город, что экскурсия без машины
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Всего 346 отзывов в Звенигороде
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Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду
Самые популярные экскурсии в Звенигороде
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Что посмотреть в Звенигороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в августе 2026
Сейчас в Звенигороде можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 900 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 346 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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