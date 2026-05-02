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Экскурсии в Звенигороде

Найдено 25 экскурсий в Звенигороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
2.5 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
10 авг в 09:00
11 авг в 13:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Звенигород
На машине
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Звенигород
Обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей
Начало: Около Успенского собора
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
На машине
4 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с конным наследием России
Конные прогулки
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с конным наследием России
Отечественные породы лошадей, традиции русской кавалерии и езда верхом - из Звенигорода
Начало: В деревне Анашкино
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Звенигород на авто
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Звенигород - место великих людей
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Звенигород - место великих людей
Познакомиться с городом князей, художников и писателей
Начало: В г. Звенигород. ул. Московская
Завтра в 18:00
10 авг в 08:00
от 9400 ₽ за всё до 8 чел.
Необычные музеи под Звенигородом: где кот мурлычет, а дуб угощает
1 час
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Необычные музеи под Звенигородом: где кот мурлычет, а дуб угощает
Войти в сказку, выпить кофе из желудей и загадать желание на самом длинном висячем мосту Подмосковья
Начало: В селе Каринском
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 ₽ за человека
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника в Дунино
SUP-прогулки
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника в Дунино
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Начало: У монастыря
Завтра в 15:00
11 авг в 10:00
от 6500 ₽ за человека
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Добро пожаловать в Звенигород! Прогулка по историческим местам города, включая Храм Александра Невского и домик Чехова, оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8150 ₽ за всё до 5 чел.
Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде: прогулка с фотографом
Сочинить фотоисторию в декорациях русской старины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
Укутаться в мягкий пар под истории про травы, снять одежду и социальные роли
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Звенигороду
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Звенигороду
Получить стильные снимки на фоне купеческих домов, соборов и видов на Москву-реку
Начало: У Купчего двора
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Звенигород: обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей «Звени! Город»
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Звенигород: обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей «Звени! Город»
Начало: Начало у Успенского собора на Городке
Сегодня в 15:00
10 авг в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Звенигород - тихое сердце Подмосковья (на вашем авто)
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Звенигород - тихое сердце Подмосковья (на вашем авто)
Пройти по городу, облик которого не менялся минимум два столетия, и погрузиться в его историю
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8150 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8150 ₽ за всё до 5 чел.
Сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
На байдарках
4 часа
Групповая
до 24 чел.
Сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
Начало: Возле деревни Агафоново
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
6900 ₽ за человека
Звенигород: история города и дом-музей Танеева (на вашем транспорте или такси)
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Звенигород: история города и дом-музей Танеева (на вашем транспорте или такси)
Увидеть жемчужину Подмосковья как живой город со своим нравом и памятью
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Звенигорода в Юрьев-Польский и столицу Ополья - Суздаль
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Звенигорода в Юрьев-Польский и столицу Ополья - Суздаль
Прикоснуться к тысячелетней истории и полюбоваться древними церквями
Сегодня в 21:00
Завтра в 07:00
от 49 000 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 8400 ₽ за всё до 2 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза»
Начало: Недалеко от церкви Александра Невского
12 авг в 14:30
19 авг в 14:30
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к дубам и котам: семейная прогулка по Звенигороду (на вашем авто или такси)
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к дубам и котам: семейная прогулка по Звенигороду (на вашем авто или такси)
Познакомиться с городом через его символы - от древнего городища и храмов до Музея дуба
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8300 ₽ за всё до 5 чел.
Святая Земля на Истре
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая Земля на Истре
Откройте для себя величие Ново-Иерусалимского монастыря, который был центром паломничества и поражает своей архитектурой и историей
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
2 янв в 11:00
6 фев в 11:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Знакомство с конным наследием России
Дата посещения: 2 мая 2026
Были в конном клубе семьёй из четырёх человек. Чудесно провели время. Это не экскурсия в традиционном смысле, а приятный визит
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в гости к увлеченным конным делом людям.
Мы посмотрели лошадок в конюшне, покатались немного верхом, узнали и увидели много интересного. Нас напоили чаем.
Когда мы возвращались домой, было ощущение, что мы съездили в гости к хорошим друзьям.

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Леонид
Знакомьтесь, Звенигород
Здравствуйте, путешественники!
У нас была замечательная экскурсия с гидом Анастасией, спасибо ей огромное за внимательность к нам.
Мы с женой (жена не
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слышит, считывает с губ), я слышу плохо, вообще не испытывали дискомфорта.
Информация подавалась доходчиво, при непонятном Анастасия терпеливо доносила материал.
Узнали много интересного, как говорится - с чувством, толком, расстановкой))).
При нашем большом опыте путешествий и экскурсий всё было просто замечательно. Ещё раз спасибо.

Здравствуйте, путешественники!
Здравствуйте, путешественники!
Здравствуйте, путешественники!
Здравствуйте, путешественники!+2
Здравствуйте, путешественники!
Здравствуйте, путешественники!
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Екатерина
Звенигород - тихое сердце Подмосковья (на вашем авто)
Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.
Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.
Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.
Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.
Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.+2
Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.
Прекрасная экскурсия. Достаточно содержательная, без воды, очень легка, прекрасная подача информации. Мы остались довольны. Спасибо.
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Анастасия
Звенигород - место великих людей
Посетили совершенно удивительную экскурсию по Звенигороду, не типовая и раскрученная, со множеством интересных фактов из жизни известных писарей, художников и артистов. очень грамотно составлена прогулка, оптимальный маршрут, не утомительный и интересный! Большое спасибо гиду Дмитрию!
Посетили совершенно удивительную экскурсию по Звенигороду, не типовая и раскрученная, со множеством интересных фактов из жизни
Посетили совершенно удивительную экскурсию по Звенигороду, не типовая и раскрученная, со множеством интересных фактов из жизни
Посетили совершенно удивительную экскурсию по Звенигороду, не типовая и раскрученная, со множеством интересных фактов из жизни
Посетили совершенно удивительную экскурсию по Звенигороду, не типовая и раскрученная, со множеством интересных фактов из жизни+1
Посетили совершенно удивительную экскурсию по Звенигороду, не типовая и раскрученная, со множеством интересных фактов из жизни
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О
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
У нас был экскурсовод Арсений. Для нашей небольшой компании четыре человека все было замечательно, интересно, увлекательно, достаточно бойко, посмотреть в Звенигороде есть на что. Арсений заворожил историей и своими знаниями о городе. Спасибо!
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Т
Необычные музеи под Звенигородом: где кот мурлычет, а дуб угощает
Очаровательный небольшой частный музей, экскурсию по которому нам провела приятная и веселая сотрудница Кира.
Сама экскурсия составлена творчески, было интересно.
Есть уникальный
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экспонат - фарфоровая кошечка, одна из тех, на которых рекомендовано было тренироваться в советском фильме.
Рекомендую в составе комплексной поездки в эти края.

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Е
Знакомьтесь, Звенигород
все прошло отлично,интересный формат,куча новой и классной информации,Анастасия очень хорошо разбирается в том что рассказывает,очень приятная девушка,все очень понравилось!Спасибо!
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Н
Знакомьтесь, Звенигород
Анастасия -молодой гид, но со знаниями истории и места, благодарим за экскурсию. Все было в соответствии с заявленной программой, время прошло быстро во время экскурсии, посмотрели все по мах. и узнали новое для себя.
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Н
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
!!!Рекомендую Татьяну - пармастер высшей категории, такой душистой бани у меня еще не было, все прошло мягко, заботливо, увлекательно, спокойно.
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Пар был мягкий без особо высоких температур, но если надо то Татьяна подбавит пару)))), но нам хотелось в мягкости, легкости и расслабление, мы это и получили от мастера. Сама баня чистая, печь дровяная, все что необходимо есть (шапки, простынь, тапки, чай, фрукты, легкий перекус, а большего нам и не надо было), есть купель с холодной водой, чан с наполнением ель и цитрусы, качели, выход к реке, где можно так же окунуться после парения. Само место окружено лесом, ощущение - что ты далеко от цивилизации в лесу в сказочной бане с феей пара)))

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Светлана
Звенигород - древний форпост Москвы
Замечательно провели время, экскурсия оказалась очень интересной. Дмитрий-отличный гид, рассказывает интересно и весело! Звенигород такой город, что экскурсия без машины
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была бы сложной или не очень познавательный. С машиной-везде побывали и все успели посмотреть, не устали и получили огромное удовольствие. Рекомендую тем, кто любит неспешные экскурсии в маленькой компании с хорошим гидом!

Замечательно провели время, экскурсия оказалась очень интересной. Дмитрий-отличный гид, рассказывает интересно и весело! Звенигород такой город,
Замечательно провели время, экскурсия оказалась очень интересной. Дмитрий-отличный гид, рассказывает интересно и весело! Звенигород такой город,
Замечательно провели время, экскурсия оказалась очень интересной. Дмитрий-отличный гид, рассказывает интересно и весело! Звенигород такой город,
Замечательно провели время, экскурсия оказалась очень интересной. Дмитрий-отличный гид, рассказывает интересно и весело! Звенигород такой город,
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Всего 346 отзывов в Звенигороде

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Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду

Самые популярные экскурсии в Звенигороде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25:
  1. Звенигород - древний форпост Москвы;
  2. Знакомьтесь, Звенигород;
  3. Сокровенный Звенигород (на вашем авто);
  4. Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое;
  5. Знакомство с конным наследием России.
Что посмотреть в Звенигороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Вознесенский собор;
  2. Музей Русского десерта.
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в августе 2026
Сейчас в Звенигороде можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 900 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 346 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Ищете идеальное приключение? Экскурсии по Звенигороду с гидом – это ваш шанс узнать город изнутри. Познакомьтесь с уникальными местами и историями, которые скрывает эта жемчужина Подмосковья. Бронируйте экскурсии по городу Звенигород, чтобы увидеть его настоящие сокровища. Не упустите возможность стать частью его истории!