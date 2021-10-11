Все экскурсии в Звенигороде
Доступно 13 экскурсий 🚌 в Звенигороде на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Приглашаю вас посетить старинный русский город Звенигород - древний форпост Москвы
По договоренности, в любой свободный день.
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1 чел.
Мастер-класс "Рыбник в русской печи"
Участники мастер-класса замесят тесто, узнают историю рыбника, потушат рыбу с луком, вылепят и украсят...
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи
Индивидуальная экскурсия
2ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Звенигород — древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1 чел.
Лучшая в России Гурьевская каша
Узнайте рецепт настоящего блюда императорской кухни - Гурьевской каши
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи.
1ч
500₽
за 1 чел.
Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием
Раскрыть традиции крестьянского чайного стола, посетить советскую кухню и отведать местные пряники
ежедневно в 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 200₽
за 1 чел.
Мастер-класс "Кулага в русской печи" из чёрной редьки
Фамилия Кулагин известна многим
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи.
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1 чел.
Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи
На Руси выбирали жену по пирогам
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи.
1ч 30м
1 200₽
за 1 чел.
Экскурсия с мастер-классом "Праздник баранки" у русской печи
Вас ждёт ролевая реконструкция процесса приготовления баранок по традиционным технологиям, с увлекательными...
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи.
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1 чел.
Мастер-класс по выпечке ржаного хлеба на закваске в русской печи
Россия входит в пятерку крупнейших производителей ржи и истинных почитателей чёрного хлеба
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи.
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 300₽
за 1-30 чел.
Музей LEGO: путешествие в волшебный мир конструктора
Как стать архитектором LEGO? Из какого материала делают детали? Какие удобства были в кукольных домах...
С четверга по воскресенье с 10:00 до 19:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Святая Земля на Истре
Вас ждет увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия в необыкновенной красоты Ново-Иерусалимский...
Eжедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы
Предлагаем вам отправиться на автомобильно-пешеходную экскурсию в Саввино-Сторожевский монастырь,...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
500₽
за 1 чел.
Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием
В старом, тёмном, маленьком, тесном доме мы по-дилетантски, весело и азартно, с любовью и трепетом делаем...
Ежедневно с 10.00 до 19.00
Последние отзывы «Экскурсии Звенигорода»
- ЕЕлена11 октября 2021Благодарим Дмитрия за интересную познавательную, увлекательную экскурсию! Атмосфера на протяжении всего маршрута была приятная, дружеская и очень тёплая. Подача материала - лёгкая, понятная, хорошо запоминаемая. Получили огромное удовольствие. Время пролетело на одном дыхании. Дмитрий, ещё раз спасибо! Рекомендуем Всем!
- ННаталья26 сентября 2021Очень понравилась экскурсия, в том числе сочетание пешеходно-автомобильного формата, а также демонстрация диафильма (слайды) и возможность задавать вопросы и немного подискутировать.
- ИИрина18 сентября 2021Спасибо Дмитрию за интересную, познавательную экскурсию! Знакомый для нас город Звенигород открылся с новой стороны. Мы узнали много нового из истории города, увидели места, на которые раньше не обращали внимание.
- ЕЕлена30 октября 2020Музей чудесный! Необычно, интересно и видно какой колоссальный труд вложен в его создание! С душой и знанием! Экскурсовод - кладезь знаний и часа настолько мало для того, чтобы она рассказала хоть часть того, что знает!! Жаль, что не попали на мастер класс, но в следующий раз Обязательно его захватим!!!