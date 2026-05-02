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Пар был мягкий без особо высоких температур, но если надо то Татьяна подбавит пару)))), но нам хотелось в мягкости, легкости и расслабление, мы это и получили от мастера. Сама баня чистая, печь дровяная, все что необходимо есть (шапки, простынь, тапки, чай, фрукты, легкий перекус, а большего нам и не надо было), есть купель с холодной водой, чан с наполнением ель и цитрусы, качели, выход к реке, где можно так же окунуться после парения. Само место окружено лесом, ощущение - что ты далеко от цивилизации в лесу в сказочной бане с феей пара)))