Отзыв на: Звенигород — древний форпост Москвы Е Елена 5 Благодарим Дмитрия за интересную познавательную, увлекательную экскурсию! Атмосфера на протяжении всего маршрута была приятная, дружеская и очень тёплая. Подача материала - лёгкая, понятная, хорошо запоминаемая. Получили огромное удовольствие. Время пролетело на одном дыхании. Дмитрий, ещё раз спасибо! Рекомендуем Всем!

Отзыв на: Звенигород — древний форпост Москвы Н Наталья 5 Очень понравилась экскурсия, в том числе сочетание пешеходно-автомобильного формата, а также демонстрация диафильма (слайды) и возможность задавать вопросы и немного подискутировать.

Отзыв на: Звенигород — древний форпост Москвы И Ирина 5 Спасибо Дмитрию за интересную, познавательную экскурсию! Знакомый для нас город Звенигород открылся с новой стороны. Мы узнали много нового из истории города, увидели места, на которые раньше не обращали внимание.