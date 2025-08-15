Йога-ретрит «В глубину»: SUP-сплав, кундалини-йога, женские даосские практики
Женский ретрит в элитном отеле Московской области: кундалини-йога, даосские практики, баня
15 авг в 10:00
19 сен в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Отдых для женщин в Московской области: SUP-сплав, кундалини-йога, даосские практики
Женский ретрит «В глубину» во имя тотального отдыха и здоровья женщины
от 42 000 ₽ за человека
Сплав-йога-каникулы одного дня (Московская область, Звенигородское море)
Йога-ретрит энергетических практик «Тепло». Кундалини-йога, даосские практики и море
9 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
