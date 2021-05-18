Полезная информация об Араде

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Местное время в Араде
21:3829
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаАрад
По-английскиArad
Столица регионаАрад является столицей региона
Население города169 065 чел.
АэропортАрад ARW
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота109 м. от уровня моря

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