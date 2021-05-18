Полезная информация об Араде
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Местное время в Араде
21:3829
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Арад
|По-английски
|Arad
|Столица региона
|Арад является столицей региона
|Население города
|169 065 чел.
|Аэропорт
|Арад ARW
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|109 м. от уровня моря
Где находится Арад на карте
Арад