Всё о Клуж-Напоке

Полезная информация о Клуж-Напоке

Что нужно знать о Клуж-Напоке: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Клуж-Напоке
07:1701
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаКлуж-Напока
По-английскиCluj-Napoca
Столица регионаКлуж-Напока является столицей региона
Население города316 748 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота352 м. от уровня моря

Где находится Клуж-Напока на карте

Поиск и сравнение цен на туры