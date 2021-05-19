Полезная информация о Клуж-Напоке
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Местное время в Клуж-Напоке
07:1701
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Клуж-Напока
|По-английски
|Cluj-Napoca
|Столица региона
|Клуж-Напока является столицей региона
|Население города
|316 748 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|352 м. от уровня моря