Всё о Тимишоаре

Полезная информация о Тимишоаре

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Местное время в Тимишоаре
22:5403
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаТимишоара
По-английскиTimisoara
Столица регионаТимишоара является столицей региона
Население города315 053 чел.
АэропортТимишоара TSR
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота96 м. от уровня моря

Где находится Тимишоара на карте

Тимишоара фото города
Тимишоара

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