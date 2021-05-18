Полезная информация о Тимишоаре
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Местное время в Тимишоаре
22:5403
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Тимишоара
|По-английски
|Timisoara
|Столица региона
|Тимишоара является столицей региона
|Население города
|315 053 чел.
|Аэропорт
|Тимишоара TSR
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|96 м. от уровня моря
Где находится Тимишоара на карте
Тимишоара