Полезная информация о Тулче
Что нужно знать о Тулче: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тулче
22:5409
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Тулча
|По-английски
|Tulcea
|Столица региона
|Тулча является столицей региона
|Население города
|92 475 чел.
|Аэропорт
|Тулча TCE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|34 м. от уровня моря