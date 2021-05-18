Полезная информация о Тулче

Что нужно знать о Тулче: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тулче
22:5409
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаТулча
По-английскиTulcea
Столица регионаТулча является столицей региона
Население города92 475 чел.
АэропортТулча TCE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находится Тулча на карте