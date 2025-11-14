Добро пожаловать на древнюю землю Свободы! На каждой арке по дороге, ведущей в Сан-Марино, написано это приветствие! Сан-Марино — самая маленькая и старейшая республика в мире. Это не княжество и не зона «без налогов». Меня зовут Марина, и я много лет работаю гидом в Сан-Марино и Италии. Я создала этот аудиогид на основе многолетнего опыта работы с туристами и проживания в Сан-Марино. Прогуливаясь по улицам исторического центра Сан-Марино, вы можете свободно останавливаться, где и когда захотите, таким образом, создавая свой собственный индивидуальный маршрут. Вы можете начинать, приостанавливать и возобновлять экскурсию в удобное для вас время, адаптируя ее по личным интересам и возможностям. Маршрут начинается от Порта ди Сан-Франческо или Ворот в город и приведёт вас ко Второй Башне, самой высокой точки страны. По пути вы ощутите быт средневекового города, прогулявшись по его узким извилистым улочкам, и узнаете много историй из жизни санмарийцев. Помимо старинных церквей и площадей, вам встретятся и современные (и довольно неожиданные) памятники. Эта экскурсия позволит вам насладиться потрясающими видами на горы и море, особенно во время заката, когда исторический центр города пустеет и вы сможете ощутить его атмосферу. Желаю вам приятного прослушивания! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).