Всё о Сан-Томе и Принсипи

Полезная информация о Сан-Томе и Принсипи

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Флаг Сан-Томе и Принсипи
Флаг Сан-Томе и Принсипи
НазваниеСан-Томе и Принсипи
Эмодзи флаг🇸🇹
Полное названиеДемократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
По-английскиSão Tomé and Príncipe
СтолицаСан-Томе
ГородаСписок городов
Валютаstd
Площадь1 001 км²
Население194 000 чел.
Телефонный код+239
Код ISOST
Основной домен.ST
Сан-Томе и Принсипи фото страны
Сан-Томе и Принсипи

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