Полезная информация о Сан-Томе и Принсипи
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Флаг Сан-Томе и Принсипи
|Название
|Сан-Томе и Принсипи
|Эмодзи флаг
|🇸🇹
|Полное название
|Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
|По-английски
|São Tomé and Príncipe
|Столица
|Сан-Томе
|Города
|Список городов
|Валюта
|std
|Площадь
|1 001 км²
|Население
|194 000 чел.
|Телефонный код
|+239
|Код ISO
|ST
|Основной домен
|.ST
Сан-Томе и Принсипи