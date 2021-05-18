Полезная информация о Сан-Томе

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Местное время в Сан-Томе
20:5420
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи
Название городаСан-Томе
По-английскиSao Tome
Это столицаСан-Томе является столицей Сан-Томе и Принсипи
Население города53 300 чел.
АэропортСан-Томе TMS
Часовой поясAfrica/Sao_Tome
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Сан-Томе на карте

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