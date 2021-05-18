Полезная информация о Сан-Томе
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Местное время в Сан-Томе
20:5420
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи
|Название города
|Сан-Томе
|По-английски
|Sao Tome
|Это столица
|Сан-Томе является столицей Сан-Томе и Принсипи
|Население города
|53 300 чел.
|Аэропорт
|Сан-Томе TMS
|Часовой пояс
|Africa/Sao_Tome
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Сан-Томе на карте
Сан-Томе