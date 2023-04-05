Познакомиться с Восточной провинцией Саудовской Аравии в компании профессионального гида
Саудовская Аравия — одна из самых загадочных стран Персидского залива, в которую ещё недавно могли попасть только мусульмане-паломники.
Сегодня она открыла свои границы для путешественников — и мы с радостью станем вашими проводниками по ней! Покажем сияющие небоскрёбы, Персидский залив, нефтяные зарождения и современные музеи. Расскажем о местных традициях, религиозных законах и новых векторах развития.
Сегодня она открыла свои границы для путешественников — и мы с радостью станем вашими проводниками по ней! Покажем сияющие небоскрёбы, Персидский залив, нефтяные зарождения и современные музеи. Расскажем о местных традициях, религиозных законах и новых векторах развития.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Яркая и колоритная Саудовская Аравия
Мы отправимся в путешествие по востоку страны, посетим два города — Даммам и Эль-Хубар — и увидим их главные достопримечательности. В программе экскурсии:
- Центр мировой культуры короля Абдул-Азиза — гигантское современное пространство, где расположены выставочные залы, библиотеки и даже театр. Мы посетим несколько музеев, где вы познакомитесь с работами художников, предметами старины и традициями исламского мира. А также узнаете, кто обитал в прибрежных водах нынешней Саудовской Аравии много миллионов лет назад, чем промышляли местные жители и как они выживали в условиях тропического климата.
- Нефтяной музей — мы заедем в музей, посвящённый одной из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco. Вы разберётесь в видах энергии и способах её использования. Ощутите исходящую от земли вибрацию при бурении нефтяной скважины и проверите свои инженерные навыки во время интерактивной игры. Раскроете, сколько «чёрного золота» в сутки добывают нефтяные гиганты, как очищают топливо и как жители страны использовали нефть до появления технологий. А ещё самостоятельно запустите механизм бурильного долота!
- Традиционный обед в колоритном кафе — мы зайдём в одно из самых популярных мест города и отведаем традиционные арабские блюда в атмосфере колоритного интерьера.
- Прогулка по набережной Корниш — вы прогуляетесь вдоль Персидского залива с изумрудной водой, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом. По пути увидите белоснежную мечеть Аль-Джауза Аль-Кахтаник и водонапорную башню Хобар.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: комфортабельный транспорт, входные билеты в музеи, вода, обед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Даммаме
Меня зовут Анна, и я знакомлю путешественников со странами Персидского залива вот уже 5 лет! За это время мы с командой единомышленников создали множество красивых, интересных и насыщенных маршрутов. С нетерпением ждём с вами встречи.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании