Идём гулять по старому району Аль-Балад — я расскажу историю Джидды как торгового порта и ворот для паломников со всего мира.
Вы узнаете, как коралловые дома защищают от жары и сохраняются веками и как древние традиции живут сегодня.
Побываете на чаепитии и поймёте, почему арабское гостеприимство — это гораздо больше, чем просто угощение.
Вы узнаете, как коралловые дома защищают от жары и сохраняются веками и как древние традиции живут сегодня.
Побываете на чаепитии и поймёте, почему арабское гостеприимство — это гораздо больше, чем просто угощение.
Описание экскурсии
Старый город Аль-Балад
Погуляем по узким улочкам исторического центра с уникальными коралловыми зданиями. Вы узнаете, почему они стоят уже 14 веков и как их архитектура защищала жителей от жары.
Мечеть Аль-Шафи
Одна из древнейших в городе. Я расскажу, в чем кого она названа, какую роль играет в жизни старой Джидды и когда город был главными воротами для паломников в Мекку.
Традиционные дома местных жителей
Заглянем в арабский дом, где живут потомки торговцев и моряков. Вы услышите о семейном укладе и обычаях, которые передаются из поколения в поколение, и поймёте, как сохраняются традиции в современной Саудовской Аравии.
Арабское чаепитие
Завершим прогулку чаепитием с финиками и восточными сладостями. Вы попробуете арабский кофе с кардамоном и разберётесь в арабской культуре гостеприимства, которая определяет жизнь саудовцев.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Renault Koleos, чаепитие
- Для посещения мечети плечи и колени должны быть прикрыты, у женщин — платок на голове
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сафия — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда гидов, влюблённых в Саудовскую Аравию. Здесь древние традиции и современность создают удивительный микс, который невозможно прочувствовать по путеводителям. Мы хотим показать вам не открыточные виды, а настоящую
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Для нас выбор экскурсии был экспромтом, хотелось прочувствовать, посмотреть сам город Джидда и в то же время совместить эту экскурсию с просмотром современных объектов недвижимости, выставленных на продажу в этом
Сафия
Ответ организатора:
Елена, благодарю за отзыв 🙏
Мне тоже очень повезло с Вами!
Было очень приятно познакомиться с Вами и Вашей семьей 🫶
Спасибо за Ваше время!
До скорых встреч!
Мне тоже очень повезло с Вами!
Было очень приятно познакомиться с Вами и Вашей семьей 🫶
Спасибо за Ваше время!
До скорых встреч!
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