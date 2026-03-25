Идём гулять по старому району Аль-Балад — я расскажу историю Джидды как торгового порта и ворот для паломников со всего мира. Вы узнаете, как коралловые дома защищают от жары и сохраняются веками и как древние традиции живут сегодня. Побываете на чаепитии и поймёте, почему арабское гостеприимство — это гораздо больше, чем просто угощение.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город Аль-Балад

Погуляем по узким улочкам исторического центра с уникальными коралловыми зданиями. Вы узнаете, почему они стоят уже 14 веков и как их архитектура защищала жителей от жары.

Мечеть Аль-Шафи

Одна из древнейших в городе. Я расскажу, в чем кого она названа, какую роль играет в жизни старой Джидды и когда город был главными воротами для паломников в Мекку.

Традиционные дома местных жителей

Заглянем в арабский дом, где живут потомки торговцев и моряков. Вы услышите о семейном укладе и обычаях, которые передаются из поколения в поколение, и поймёте, как сохраняются традиции в современной Саудовской Аравии.

Арабское чаепитие

Завершим прогулку чаепитием с финиками и восточными сладостями. Вы попробуете арабский кофе с кардамоном и разберётесь в арабской культуре гостеприимства, которая определяет жизнь саудовцев.

Организационные детали