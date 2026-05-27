Здесь, в просторной конюшне, собраны благородные жеребцы из Индии, Египта, Европы, а также изящные арабские скакуны. Вы познакомитесь с ними, прокатитесь верхом, посетите мини-зоопарк, а после — насладитесь традиционным арабским кофе и финиками в уютном шатре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $450 за экскурсию

Описание трансфер

Посещение конюшен

Вы прогуляетесь по ферме, где каждый конь отличается характером и происхождением: от грациозных арабских лошадей с выразительным профилем до мощных европейских жеребцов и редких индийских пород.

Прогулка верхом

Прокатитесь по живописной территории под присмотром инструктора.

Мини-зоопарк

Встретите игривых обезьян, дружелюбных коз и домашних курочкек в уютной сельской атмосфере.

Традиционный арабский кофе и финики

Насладитесь напитком в шатрах, почувствуйте местное гостеприимство и пообщаетесь с хозяевами фермы.

Организационные детали