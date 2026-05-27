Здесь, в просторной конюшне, собраны благородные жеребцы из Индии, Египта, Европы, а также изящные арабские скакуны.
Вы познакомитесь с ними, прокатитесь верхом, посетите мини-зоопарк, а после — насладитесь традиционным арабским кофе и финиками в уютном шатре.
Описание трансфер
Посещение конюшен
Вы прогуляетесь по ферме, где каждый конь отличается характером и происхождением: от грациозных арабских лошадей с выразительным профилем до мощных европейских жеребцов и редких индийских пород.
Прогулка верхом
Прокатитесь по живописной территории под присмотром инструктора.
Мини-зоопарк
Встретите игривых обезьян, дружелюбных коз и домашних курочкек в уютной сельской атмосфере.
Традиционный арабский кофе и финики
Насладитесь напитком в шатрах, почувствуйте местное гостеприимство и пообщаетесь с хозяевами фермы.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле, входные билеты на ферму, катание на лошадях, посещение мини-зоопарка, кофе и финики
- Перед катанием выдаём защитную экипировку и проводим инструктаж по безопасности
- С вами будет местный инструктор
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сафия — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда гидов, влюблённых в Саудовскую Аравию. Здесь древние традиции и современность создают удивительный микс, который невозможно прочувствовать по путеводителям. Мы хотим показать вам не открыточные виды, а настоящую
