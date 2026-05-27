Невеста Красного моря - Джидда

Увидеть главное на побережье: яхтенную марину, арт-променад и плавучую мечеть
Порт Джидда издревле встречал корабли и паломников со всего мира как радушная невеста, приветствующая гостей. Словно шлейф её платья вдоль кромки моря тянется набережная Корниш, идеальная для прогулок.

Здесь вы увидите яхт-клуб, арт-объекты, отражающие самобытность Саудовской Аравии, и главный символ — мечеть Аль-Рахим на воде. А с традициями вас познакомит гид, знающий их изнутри.
Описание экскурсии

  • Jeddah Yacht Club & Marina — уголок безмятежности, где яхты грациозно покачиваются на волнах Красного моря.
  • Арт-променад на набережной Корниш — галерея современного искусства вдоль берега. Скульптуры, инсталляции, муралы рисуют дух страны — легенды, коралловые рифы, морской горизонт.
  • Аль-Рахма — мечеть на воде, в которой молитвы звучат в такт приливам.
  • Обед или ужин на корабле-ресторане с панорамой побережья и моря.

Организационные детали

  • Поездка от вашей локации до яхт-клуба и обратно пройдёт на автомобиле Renault Koleous. В машине для вас есть вода.
  • Дополнительно оплачивается обед или ужин (опционально, желательна предварительная бронь) — средний чек 250 саудовских реалов за человека.
  • Для посещения мечети плечи и колени должны быть прикрыты, у женщин — платок на голове.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сафия
Сафия — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда гидов, влюблённых в Саудовскую Аравию. Здесь древние традиции и современность создают удивительный микс, который невозможно прочувствовать по путеводителям. Мы хотим показать вам не открыточные виды, а настоящую
жизнь страны. Годы в Саудовской Аравии научили нас видеть то, что скрыто от беглого взгляда. Мы знаем истории, которые не пишут в туристических буклетах, места, где чувствуется дух региона, и людей, чья жизнь — это и есть настоящая Аравия. Каждая экскурсия для нас — это не заученный маршрут, а живой разговор о стране, которую мы искренне любим. Наш стиль — дружеское общение, внимание к деталям и понятные объяснения. Мы покажем вам исторические кварталы с коралловыми домами, набережные с видами на Красное море, современные районы, где бурлит жизнь.

