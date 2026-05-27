Порт Джидда издревле встречал корабли и паломников со всего мира как радушная невеста, приветствующая гостей. Словно шлейф её платья вдоль кромки моря тянется набережная Корниш, идеальная для прогулок.
Здесь вы увидите яхт-клуб, арт-объекты, отражающие самобытность Саудовской Аравии, и главный символ — мечеть Аль-Рахим на воде. А с традициями вас познакомит гид, знающий их изнутри.
Описание экскурсии
- Jeddah Yacht Club & Marina — уголок безмятежности, где яхты грациозно покачиваются на волнах Красного моря.
- Арт-променад на набережной Корниш — галерея современного искусства вдоль берега. Скульптуры, инсталляции, муралы рисуют дух страны — легенды, коралловые рифы, морской горизонт.
- Аль-Рахма — мечеть на воде, в которой молитвы звучат в такт приливам.
- Обед или ужин на корабле-ресторане с панорамой побережья и моря.
Организационные детали
- Поездка от вашей локации до яхт-клуба и обратно пройдёт на автомобиле Renault Koleous. В машине для вас есть вода.
- Дополнительно оплачивается обед или ужин (опционально, желательна предварительная бронь) — средний чек 250 саудовских реалов за человека.
- Для посещения мечети плечи и колени должны быть прикрыты, у женщин — платок на голове.
- С вами будет гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сафия — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда гидов, влюблённых в Саудовскую Аравию. Здесь древние традиции и современность создают удивительный микс, который невозможно прочувствовать по путеводителям. Мы хотим показать вам не открыточные виды, а настоящую
